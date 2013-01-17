В Уфе достроят железнодорожный вокзал и займутся развитием городской электрички

- Негоже миллионному городу иметь недостроенное сооружение уже в течение пяти лет, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы обязаны все работы выполнить. Гости саммитов ШОС и БРИКС будут приезжать, в том числе и по железной дороге. Объект должен быть готов «от и до».
Сергей Соложенкин пообещал, что все работы по реконструкции вокзала будут завершены к 2014 году. Также будут обновлены и все пригородные платформы. Это станет началом развития внутригородского электросообщения.
- Нам нужен быстрый внутригородской транспорт, - говорит Рустэм Хамитов. - Мы думали о том, чтобы «облагородить» станции, платформы, остановки и о запуске строительства скоростного движения электропоездов на участке «Дема – Шакша». Это было бы для города значимым, социальным проектом.
Железнодорожники видят необходимость в строительстве второй «ветки» путей Южного обхода Уфы.
- Мы разгрузим главный ход от грузового движения, уведем опасные грузы непосредственно от вокзала, и, тем самым, у нас появляется возможность увеличить пригородное движение, - уверен г-н Соложенкин. - Проект очень серьезный со всех точек зрения.
Сегодня этот проект рассматривается комиссией института экономики и развития транспорта.