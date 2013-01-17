В Уфе достроят железнодорожный вокзал и займутся развитием городской электрички

- Негоже миллионному городу иметь недостроенное сооружение уже в течение пяти лет, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы обязаны все работы выполнить. Гости саммитов ШОС и БРИКС будут приезжать, в том числе и по железной дороге. Объект должен быть готов «от и до».