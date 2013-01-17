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В Уфе достроят железнодорожный вокзал и займутся развитием городской электрички

17 января 2013, 11:30
В среду глава Башкирии Рустэм Хамитов и начальник Куйбышевской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») Сергей Соложенкин обсудили завершение второй очереди железнодорожного вокзала, строительство новых путей на Южном обходе Уфы и развитие пригородного электротранспорта. По словам Сергея Соложенкина, завершение реконструкции железнодорожных ворот столицы Башкирии не за горами – «строчка расходов в бюджете уже есть». В феврале проект пройдет госэкспертизу и железнодорожники начнут работу по облагораживанию вокзала, строительству гостиницы, конкорсов и лифтов.

- Негоже миллионному городу иметь недостроенное сооружение уже в течение пяти лет, - сказал Рустэм Хамитов. - Мы обязаны все работы выполнить. Гости саммитов ШОС и БРИКС будут приезжать, в том числе и по железной дороге. Объект должен быть готов «от и до».

Сергей Соложенкин пообещал, что все работы по реконструкции вокзала будут завершены к 2014 году. Также будут обновлены и все пригородные платформы. Это станет началом развития внутригородского электросообщения.

- Нам нужен быстрый внутригородской транспорт, - говорит Рустэм Хамитов. - Мы думали о том, чтобы «облагородить» станции, платформы, остановки и о запуске строительства скоростного движения электропоездов на участке «Дема – Шакша». Это было бы для города значимым, социальным проектом.

Железнодорожники видят необходимость в строительстве второй «ветки» путей Южного обхода Уфы.

- Мы разгрузим главный ход от грузового движения, уведем опасные грузы непосредственно от вокзала, и, тем самым, у нас появляется возможность увеличить пригородное движение, - уверен г-н Соложенкин. - Проект очень серьезный со всех точек зрения.

Сегодня этот проект рассматривается комиссией института экономики и развития транспорта.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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