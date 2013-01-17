Лоббистов передачи активов «Соды» в общероссийский холдинг заставили учесть интересы Башкирии

Сегодня процессы, которые идут вокруг «Соды», излишне политизированы и используются заинтересованными лицами в качестве информационного тарана для сведения счетов с политическими врагами и накачки собственных рейтингов. На самом деле, учитывая заинтересованность высшего руководства страны в создании содового холдинга и выхода на мировые рынки, этот экономический альянс для Башкирии был неизбежен. И переговоры о передаче этого актива начались не сегодня. Еще четыре года назад на Старой площади были уверены в необходимости объединения российских производств кальцинированной соды и требовали от руководства региона немедленных действий. Своей задачей Москва видела сохранение отрасли, которая после вступления нашей страны в ВТО оказалась под угрозой со стороны турецких, бельгийских и американских производителей, а потому церемониться здесь не собирались.