Лоббистов передачи активов «Соды» в общероссийский холдинг заставили учесть интересы Башкирии

Сегодня процессы, которые идут вокруг «Соды», излишне политизированы и используются заинтересованными лицами в качестве информационного тарана для сведения счетов с политическими врагами и накачки собственных рейтингов. На самом деле, учитывая заинтересованность высшего руководства страны в создании содового холдинга и выхода на мировые рынки, этот экономический альянс для Башкирии был неизбежен. И переговоры о передаче этого актива начались не сегодня. Еще четыре года назад на Старой площади были уверены в необходимости объединения российских производств кальцинированной соды и требовали от руководства региона немедленных действий. Своей задачей Москва видела сохранение отрасли, которая после вступления нашей страны в ВТО оказалась под угрозой со стороны турецких, бельгийских и американских производителей, а потому церемониться здесь не собирались.
Вопрос состоял только в том, насколько в этой ситуации региону удастся отстоять свои интересы.
Сегодня акционеры оформили решение в соответствии с которым, 60 процентов в новой компании будут принадлежать «Башхиму», а республика получит 38 процентов акций. По мнению специалистов, сделка выгодна всем ее участникам: вместо контроля в локальной структуре государство получает чуть меньший пакет, но уже в компании мирового уровня. А учитывая то, что владельцы холдинга готовы до 2018 года вложить в развитие производства 60 млрд. рублей, сделка становится совсем выгодной правительству РБ, поскольку сегодня у республики нет средств ни на модернизацию столь крупного предприятия, ни на решение его экологических проблем.
Надо сказать, что осведомленные источники до недавнего времени были уверены – больше 25 процентов акций нового холдинга правительству республики не видать. Еще в начале 2010 года башкирский Кабмин получил от кремлевских лоббистов создания общероссийского холдинга жесткую установку о передаче активов «Соды» с условием, что республика может рассчитывать только на четверть объединенной компании.
Тогда сделка не состоялась из-за смены власти в Башкирии, но как только новый глава региона приступил к исполнению своих обязанностей, непростые переговоры возобновились.
- Рустэму Хамитову пытаются поставить в вину, что он не сразу определился, как поступить с этим активом, - рассказали нам осведомленные источники в башкирском Белом доме. – Но наблюдатели не понимают, что все это время он вел жесткий торг по поводу размера госпакета. Рахимов был согласен на 25 процентов, а Хамитов делая заявления, что он против сделки, выторговывал для республики более выгодные условия. По сути, он шантажировал «Башхим». В итоге размер госпакета вырос с 25 процентов до 38. И это при том, что крупнейшая мировая консалтинговая компания BDO оценила долю государства в объединенном холдинге в 32 процента.
Как утверждают в самом «Башхиме», после вхождения в новый холдинг на «Соде» начнется модернизация производства, а также разработка новых месторождений. Здесь планируют нарастить объем производства хлористого кальция до 100 тыс тонн в год, чтобы начать выпуск новых видов продукции.
Источник в руководстве российской партии народного управления, протестующей против создания объединенной компании, рассказал, что «несмотря на все аргументы правительства партия будет продолжать настаивать на расторжении сделки».
Политологи видят в такой позиции РПНУ желание повысить узнаваемость в преддверии предстоящих в сентябре выборов в Госсобрание Башкирии. Еще одним аргументом в пользу непримиримой позиции партии эксперты считают желание ее лидера Альберта Мухамедьярова приобрести контрольный пакет «Соды», о котором он сообщил в эфире Рен-ТВ две недели назад.