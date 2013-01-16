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В Уфе Зомби-бой каждому напророчил персональный конец света

17 января 2013, 01:43
В столице Башкирии с ди-джейским сетом выступил Рик Дженест, больше известный как Зомби-бой. Канадский манекенщик прославился не своим музыкальным талантом, сколько пугающим внешним видом. Тело парня более чем на 80 процентов покрыто татуировками. Большая часть рисунков имитирует человеческий скелет. Однако парень считает, что он еще не достиг законченного сюжета на своем теле и периодически набивает еще какие-нибудь изображения.

Два года назад Зомби не мог похвастаться такой популярностью. Конечно, он уж был известен среди любителей тату и всевозможных фриков, но лишь в 2010 году прославился на весь мир. На его страницу в социальной сети набрел Никола Формикетти, креативный директор дома Mugler, личный стилист Леди Гаги и главный редактор Vogue Hommes Japan. Пораженный внешним видом Рика, он пригласил его поучаствовать в модных показах. Формикетти даже пришлось заплатить за Зомби все штрафы, чтобы тот смог вылететь в Париж. На парижской неделе моды Дженест произвел фурор и в одночасье стал знаменитостью. Теперь на его счету съемки в клипе Леди Гаги и многочисленных модных журналах. Интересно, что в Уфе Зомби-бой выступил в тот же день, что и Гага в Москве. Однако, по словам парня, это всего лишь совпадение.

- Не интересуются ли вами кинорежиссеры? – спрашиваем мы.

- Бывает. В следующем году выходит фильм, где я снялся с Киану Ривзом.

- Любите ли читать, какая ваша любимая книга?

- Я предпочитаю смотреть картинки.

- Как вам Россия и Уфа?

- Очень холодно. В России я уже не первый раз. Мне здесь очень нравятся люди, особенно в Уфе.

- Какую самую неадекватную реакцию на себя помните?

- Таксисты отказываются подвозить.

- С кем планируете сняться в клипах?

- В ближайшее время приму участие в показе новой коллекции одежды Jay-Z.

Первую тату Рик сделал в 16 лет – череп с перекрещенными костями на левом плече. Парень объясняет свое увлечение тем, что в юности он перенес серьезную операцию по удалению опухоли и его мировоззрение сильно изменилось. В общей сложности над его телом работали 12 мастеров, а в тату-салонах он провел более 300 часов. Не так давно Рик Дженест снялся в рекламе тонального крема. Благодаря этим съемкам можно было убедиться, что без тату парень выглядит вполне прилично, многие даже нашли его симпатичным, недоумевая для чего же он так изуродовал себя.

- Не хотите застраховать свое тело?

- Надеюсь, я не попаду в пожар.

- Почему тематика зомби стала так популярна последнее время?

- Люди очень суеверно относятся к 2012 году, ну и тема апокалипсиса на это сильно повлияла.

- Верите, что конец света когда-нибудь наступит?

- У каждого так или иначе будет персональный конец света. Все люди смертны.

Ксения ЛАПТЕВА.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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