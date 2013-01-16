В Уфе Зомби-бой каждому напророчил персональный конец света

Два года назад Зомби не мог похвастаться такой популярностью. Конечно, он уж был известен среди любителей тату и всевозможных фриков, но лишь в 2010 году прославился на весь мир. На его страницу в социальной сети набрел Никола Формикетти, креативный директор дома Mugler, личный стилист Леди Гаги и главный редактор Vogue Hommes Japan. Пораженный внешним видом Рика, он пригласил его поучаствовать в модных показах. Формикетти даже пришлось заплатить за Зомби все штрафы, чтобы тот смог вылететь в Париж. На парижской неделе моды Дженест произвел фурор и в одночасье стал знаменитостью. Теперь на его счету съемки в клипе Леди Гаги и многочисленных модных журналах. Интересно, что в Уфе Зомби-бой выступил в тот же день, что и Гага в Москве. Однако, по словам парня, это всего лишь совпадение.
- Не интересуются ли вами кинорежиссеры? – спрашиваем мы.
- Бывает. В следующем году выходит фильм, где я снялся с Киану Ривзом.
- Любите ли читать, какая ваша любимая книга?
- Я предпочитаю смотреть картинки.
- Как вам Россия и Уфа?
- Очень холодно. В России я уже не первый раз. Мне здесь очень нравятся люди, особенно в Уфе.
- Какую самую неадекватную реакцию на себя помните?
- Таксисты отказываются подвозить.
- С кем планируете сняться в клипах?
- В ближайшее время приму участие в показе новой коллекции одежды Jay-Z.
Первую тату Рик сделал в 16 лет – череп с перекрещенными костями на левом плече. Парень объясняет свое увлечение тем, что в юности он перенес серьезную операцию по удалению опухоли и его мировоззрение сильно изменилось. В общей сложности над его телом работали 12 мастеров, а в тату-салонах он провел более 300 часов. Не так давно Рик Дженест снялся в рекламе тонального крема. Благодаря этим съемкам можно было убедиться, что без тату парень выглядит вполне прилично, многие даже нашли его симпатичным, недоумевая для чего же он так изуродовал себя.
- Не хотите застраховать свое тело?
- Надеюсь, я не попаду в пожар.
- Почему тематика зомби стала так популярна последнее время?
- Люди очень суеверно относятся к 2012 году, ну и тема апокалипсиса на это сильно повлияла.
- Верите, что конец света когда-нибудь наступит?
- У каждого так или иначе будет персональный конец света. Все люди смертны.
Ксения ЛАПТЕВА.