В Уфе Зомби-бой каждому напророчил персональный конец света

Два года назад Зомби не мог похвастаться такой популярностью. Конечно, он уж был известен среди любителей тату и всевозможных фриков, но лишь в 2010 году прославился на весь мир. На его страницу в социальной сети набрел Никола Формикетти, креативный директор дома Mugler, личный стилист Леди Гаги и главный редактор Vogue Hommes Japan. Пораженный внешним видом Рика, он пригласил его поучаствовать в модных показах. Формикетти даже пришлось заплатить за Зомби все штрафы, чтобы тот смог вылететь в Париж. На парижской неделе моды Дженест произвел фурор и в одночасье стал знаменитостью. Теперь на его счету съемки в клипе Леди Гаги и многочисленных модных журналах. Интересно, что в Уфе Зомби-бой выступил в тот же день, что и Гага в Москве. Однако, по словам парня, это всего лишь совпадение.