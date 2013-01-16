Конгресс-холл станет центром новой уфимской набережной

Конгресс-холл обретет законченный облик, когда вокруг помпезного здания благоустроят инфраструктуру. Так, по задумке начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии Уфы Ильдара Ибрагимова, с южной стороны центра правительственных приемов стоит возвести амфитеатр, который станет площадкой для проведения сабантуев и концертов. С северной стороны Конгресс-холла предполагается сделать единую пешеходную зону, которая объединит площадь перед памятником Салавату Юлаеву и телецентром. Автомобильное движение на улицах Мажита Гафури и Заки Валиди изменят, отодвинув в сторону. Изменения на территории вокруг Конгресс-холл положит начало облагораживанию набережной у Белой, которую архитекторы надеются обустроить в едином стиле. От Конгресс-холла к реке будут спускаться террасы, представляющие общую тематическую композицию.