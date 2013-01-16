Карьеру в антрепризе уфимская балерина начала с падения

Все образы у артиста из ЮАР Турисо Магонгуа получались очень женственными. А когда он исполнял номер со своей соотечественницей Кейти Фетла в одинаковых нарядах, различить их можно было разве что по размеру груди. Кейти исполнила, наверное, самый ожидаемый номер программы – «Черный лебедь». Руководитель проекта Руслан Нуртдинов, представлявший участников из-за кулис, акцентировал внимание зрителя на необычной пачке танцовщицы. По его словам, балетный наряд является самой широкой и самой тяжелой пачкой России.