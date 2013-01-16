mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Карьеру в антрепризе уфимская балерина начала с падения

17 января 2013, 01:48
[фото, видео] В столице Башкирии состоялись гастроли проекта «Виртуозы мирового балета», в котором выступили танцовщики из России, Украины, ЮАР, Бразилии, Аргентины и США. По сути, гастролеры устроили уфимским любителям балета внеплановый гала-концерт Нуреевского фестиваля, который традиционно проходит каждое лето в Башкирском театре оперы и балета. На последнем из них – 18-м празднике танца – заблистала новая прима-балерина уфимского театра – Ирина Сапожникова, станцевавшая в премьерном «Корсаре». Интересно, что уфимка стала одной из звезд «Виртуозов».

Озеро черных лебедей

Ирина предстала в уже знакомом образе из «Корсара», а в паре с ней танцевал американец Джозеф Филлипс. Правда, премьерное выступление в антрепризном проекте вышло не совсем успешным: балерина неудачно завершила прыжок и растянулась на сцене. За своей подопечной из зала наблюдала худрук балетной труппы Леонора Куватова, которая, очевидно, и сглазила молодую балерину, решившую отправиться на заработки.

Ирина Сапожникова — единственная балерина из не столичного театра, с которой решился работать Руслан, убежденный, что в таких городах крайне мало танцовщиков высокого класса.

- Как бы грубо это ни звучало, но это действительно для меня больная тема, - подтвердил он. - Первой причиной нехватки талантов является постоянный дефицит финансов: многие решают уехать за границу. А второй причиной является армия: артисту балета приходится искать болячки, покупать военник или уезжать за рубеж.

- Я безумно счастлива, что меня пригласили поучаствовать, - отметила Ирина. - Очень интересно наблюдать за работой мастеров из других стран. Мы ведь по-разному подходим к исполнению.

Примечательно, что дежавю у уфимцев случалось неоднократно. Завсегдатаи Нуреевского фестиваля воскресили в памяти лучший номер прошедшего форума - трагичный дуэт из балета «Красная Жизель». Отрывок из балета Бориса Эйфмана исполнили солисты Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Денис Недак.

Чернокожий танцовщик Диего да Куно из Бразилии исполнил гопак из «Тараса Бульбы», который два года подряд на Нуреевском демонстрировали японцы Коя Окава и Морихиро Ивата. Интересно, что такой колоритный национальный образ любят исполнять именно заморские танцовщики с экзотической для россиян внешностью.

Все образы у артиста из ЮАР Турисо Магонгуа получались очень женственными. А когда он исполнял номер со своей соотечественницей Кейти Фетла в одинаковых нарядах, различить их можно было разве что по размеру груди. Кейти исполнила, наверное, самый ожидаемый номер программы – «Черный лебедь». Руководитель проекта Руслан Нуртдинов, представлявший участников из-за кулис, акцентировал внимание зрителя на необычной пачке танцовщицы. По его словам, балетный наряд является самой широкой и самой тяжелой пачкой России.

- На ее создание ушло полтора килограмма перьев: гусиные, страусиные и три вида куриных, - рассказал он. - Во время выступлений перья выпадает, потому каждый месяц пачка меняет свое оперение полностью.

Костюм другого артиста – бразильянца Уильяма Педро – от самого Версаче. Любимому артисту кутюрье наряд преподнесла его сестра Донателла. Невероятно легкий и обаятельный танцовщик из Бразилии стал фаворитом публики на уфимском концерте.

Один из номеров Джорджа Баланчина он представил в дуэте с аргентинкой Лусианой Кроатто. На бис Педро исполнил импровизацию по мотивам все того же «Черного лебедя».

Провинциальная нищета кадров

Руководитель проекта уфимец Руслан Нуртдинов признался, что давно мечтал создать такую программу, в которой было бы все, чего ему не хватало в своей балетной карьере.

- Фрагменты из «Баядерки», «Дон Кихота», «Кармен» и много другое — все, что нравится мне самому, - сказал танцовщик. - О зрителе, как правило, я сужу по себе, поэтому во всех городах гастролей, а их более двадцати от Красноярска до Сочи, жду откликов аудитории.

«Черный лебедь» призналась, что в этом международном проекте проходит потрясающий путь.

- Учиться у представителей разных не только школ, но и народов еще более увлекательно, - поделилась Кейти Фетла

Подтвердили это и украинские коллеги балерины Денис Недак и Наталья Мацак, которые с первых па могут распознать российскую и европейскую школу танца.

- В Европе у танцовщиков больше возможности ставить современных хореографов, - объясняет Наталья. - А это совершенно другая пластика, профессионалы это всегда сразу отмечают. Поэтому для нас такой опыт — отличная возможность что-то перенять или поделиться с коллегами своими навыками.

Представитель Американского балетного театра в Нью-Йорке Джозеф Филлипс назвал главной особенностью проекта беспрерывность выступлений: из-за жестких сроков по визам и площадкам гастролеры выступают практически каждый день, едва успевая делать перерывы на обед. Кстати, и в этот раз артисты пожертвовали трапезой ради мастер-класса в Уфимском хореографическим училище

- Для меня ваша школа всегда была ценна, потому что она - неотъемлемая часть российской культуры, - отметил он. - И неважно, большой город или маленький, зрители везде достаточно образованы и понимают, что такое балет. В Америке таким пониманием могут похвастаться лишь пара городов.

Жесткий график стал настоящим воспитательным моментом и для артиста из Рио-де-Жанейро Уильяма Педро.

- Зато я вырабатываю в себе выносливость и силу воли, - улыбается артист. - Тем более что прекрасные танцоры в гастрольной труппе придают сил и весьма вдохновляют.

У всех участников проекта, за исключением представителей Южно-Африканской республики, ранее уже была возможность познакомиться с русской школой.

- Если в штаты приезжает русский балет, то билеты там раскупают полностью, - рассказал Руслан. - А наши гости из Бразилии отучились в школе при Большом театре в городе Женевиле.

Уильям Педро добавил, что бразильский балет вообще основан на русской школе.

- Муниципальный театр Рио-де-Жанейро носит имя Марии Оленевой, - сказал он. - И там очень много русских педагогов с собственными школами.

У организатора проекта Руслана Нуртдинова никогда не было предубеждения по поводу приема зрителей в разных городах — все зависит от работы артистов, уверен он.

- Не люблю, когда говорят, что балет сложно понять, - рассуждает он. - Его не нужно понимать, он или красив, или нет. Понимание остается для наших педагогов, которые за нами наблюдают. Но мы, в первую очередь, работаем не для профи, а для дилетантов, которые пришли отдохнуть на наше выступление.

Юлия ЛЕЖЕНЬ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48