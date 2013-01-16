Карьеру в антрепризе уфимская балерина начала с падения

Озеро черных лебедей
Ирина предстала в уже знакомом образе из «Корсара», а в паре с ней танцевал американец Джозеф Филлипс. Правда, премьерное выступление в антрепризном проекте вышло не совсем успешным: балерина неудачно завершила прыжок и растянулась на сцене. За своей подопечной из зала наблюдала худрук балетной труппы Леонора Куватова, которая, очевидно, и сглазила молодую балерину, решившую отправиться на заработки.
Ирина Сапожникова — единственная балерина из не столичного театра, с которой решился работать Руслан, убежденный, что в таких городах крайне мало танцовщиков высокого класса.
- Как бы грубо это ни звучало, но это действительно для меня больная тема, - подтвердил он. - Первой причиной нехватки талантов является постоянный дефицит финансов: многие решают уехать за границу. А второй причиной является армия: артисту балета приходится искать болячки, покупать военник или уезжать за рубеж.
- Я безумно счастлива, что меня пригласили поучаствовать, - отметила Ирина. - Очень интересно наблюдать за работой мастеров из других стран. Мы ведь по-разному подходим к исполнению.
Примечательно, что дежавю у уфимцев случалось неоднократно. Завсегдатаи Нуреевского фестиваля воскресили в памяти лучший номер прошедшего форума - трагичный дуэт из балета «Красная Жизель». Отрывок из балета Бориса Эйфмана исполнили солисты Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Денис Недак.
Чернокожий танцовщик Диего да Куно из Бразилии исполнил гопак из «Тараса Бульбы», который два года подряд на Нуреевском демонстрировали японцы Коя Окава и Морихиро Ивата. Интересно, что такой колоритный национальный образ любят исполнять именно заморские танцовщики с экзотической для россиян внешностью.
Все образы у артиста из ЮАР Турисо Магонгуа получались очень женственными. А когда он исполнял номер со своей соотечественницей Кейти Фетла в одинаковых нарядах, различить их можно было разве что по размеру груди. Кейти исполнила, наверное, самый ожидаемый номер программы – «Черный лебедь». Руководитель проекта Руслан Нуртдинов, представлявший участников из-за кулис, акцентировал внимание зрителя на необычной пачке танцовщицы. По его словам, балетный наряд является самой широкой и самой тяжелой пачкой России.
- На ее создание ушло полтора килограмма перьев: гусиные, страусиные и три вида куриных, - рассказал он. - Во время выступлений перья выпадает, потому каждый месяц пачка меняет свое оперение полностью.
Костюм другого артиста – бразильянца Уильяма Педро – от самого Версаче. Любимому артисту кутюрье наряд преподнесла его сестра Донателла. Невероятно легкий и обаятельный танцовщик из Бразилии стал фаворитом публики на уфимском концерте.
Один из номеров Джорджа Баланчина он представил в дуэте с аргентинкой Лусианой Кроатто. На бис Педро исполнил импровизацию по мотивам все того же «Черного лебедя».
Провинциальная нищета кадров
Руководитель проекта уфимец Руслан Нуртдинов признался, что давно мечтал создать такую программу, в которой было бы все, чего ему не хватало в своей балетной карьере.
- Фрагменты из «Баядерки», «Дон Кихота», «Кармен» и много другое — все, что нравится мне самому, - сказал танцовщик. - О зрителе, как правило, я сужу по себе, поэтому во всех городах гастролей, а их более двадцати от Красноярска до Сочи, жду откликов аудитории.
«Черный лебедь» призналась, что в этом международном проекте проходит потрясающий путь.
- Учиться у представителей разных не только школ, но и народов еще более увлекательно, - поделилась Кейти Фетла
Подтвердили это и украинские коллеги балерины Денис Недак и Наталья Мацак, которые с первых па могут распознать российскую и европейскую школу танца.
- В Европе у танцовщиков больше возможности ставить современных хореографов, - объясняет Наталья. - А это совершенно другая пластика, профессионалы это всегда сразу отмечают. Поэтому для нас такой опыт — отличная возможность что-то перенять или поделиться с коллегами своими навыками.
Представитель Американского балетного театра в Нью-Йорке Джозеф Филлипс назвал главной особенностью проекта беспрерывность выступлений: из-за жестких сроков по визам и площадкам гастролеры выступают практически каждый день, едва успевая делать перерывы на обед. Кстати, и в этот раз артисты пожертвовали трапезой ради мастер-класса в Уфимском хореографическим училище
- Для меня ваша школа всегда была ценна, потому что она - неотъемлемая часть российской культуры, - отметил он. - И неважно, большой город или маленький, зрители везде достаточно образованы и понимают, что такое балет. В Америке таким пониманием могут похвастаться лишь пара городов.
Жесткий график стал настоящим воспитательным моментом и для артиста из Рио-де-Жанейро Уильяма Педро.
- Зато я вырабатываю в себе выносливость и силу воли, - улыбается артист. - Тем более что прекрасные танцоры в гастрольной труппе придают сил и весьма вдохновляют.
У всех участников проекта, за исключением представителей Южно-Африканской республики, ранее уже была возможность познакомиться с русской школой.
- Если в штаты приезжает русский балет, то билеты там раскупают полностью, - рассказал Руслан. - А наши гости из Бразилии отучились в школе при Большом театре в городе Женевиле.
Уильям Педро добавил, что бразильский балет вообще основан на русской школе.
- Муниципальный театр Рио-де-Жанейро носит имя Марии Оленевой, - сказал он. - И там очень много русских педагогов с собственными школами.
У организатора проекта Руслана Нуртдинова никогда не было предубеждения по поводу приема зрителей в разных городах — все зависит от работы артистов, уверен он.
- Не люблю, когда говорят, что балет сложно понять, - рассуждает он. - Его не нужно понимать, он или красив, или нет. Понимание остается для наших педагогов, которые за нами наблюдают. Но мы, в первую очередь, работаем не для профи, а для дилетантов, которые пришли отдохнуть на наше выступление.
Юлия ЛЕЖЕНЬ.