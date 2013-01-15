У родителей отнимут путевки в детсады, если их чада будут сидеть дома

Между тем, администрация города представила прессе новый тип муниципального детского сада: двухэтажное кирпичное здание со скатной крышей, с несколькими крыльями, с просторным тренажерным залом, бассейном, столовой в каждой группе, и даже комнатой релаксации. Помещения разделены на своеобразные «отсеки» металлическими герметичными дверьми-переборками, постоянно находящимися в закрытом положении, благодатями пневматическим доводчикам. При пожаре такие двери не дадут распространиться по всему зданию продуктам горения, закупорив дым только в одном «отсеке». Из-за массивной металлической конструкции на полу устроен 10-сантиметровый дверной порог, из-за чего проливается немало детских слез. Еще одно новшество – при новых садиках теперь обязательны бассейны, и соответственно в штате должен быть инструктор по плаванию. Вода в бассейне циркулирует, в подвале расположены очистные сооружения, вода подогревается и снова попадает в бассейн. Типология садика подразумевает даже собственный кабинет логопеда, и комнату психолога с какими-то приспособлениями для работы над устранением детских страхов.

Стоимость типового здания во всех случаях разная и из уст городских чиновников называются цифры – от 100 до 120 млн рублей. Несколько таких типовых зданий уже работают в Сипайлово и внешне ничем друг от друга не отличаются.

Тем временем, вице-мэр Александр Филиппов заявил, что город выполнил годовой план по строительству муниципальных детсадов.

- В 2012 году введено 10 детсадов, как и было запланировано: 5 новых и 5 возвращенных, что позволяет уменьшить очередь на 1350 детей, - сказал чиновник.

По словам г-на Филиппова, если каждый год сдавать по десятку садиков, с детской очередью можно будет справиться через пять лет.

- По данным отдела образования самая большая очередь в Кировском и Октябрьском районах Уфы, там, где массовое жилищное строительство, - говорит начальник управления капстроительства Марат Гареев.

При этом власти начинают сносить старые садики советской постройки, объясняя, что из-за изменившихся санитарных норм они занимают больше места, чем могут принять детей.

- Нормы строительства уже не позволяют перестраивать старые здания внутри застроенных кварталов, - говорит г-н Филиппов. - Как например, в случае с садиком на улице Черниковская, 34, где снесли два старых здания по 60 мест и построили одно на 220 мест.

По словам заместителя мэра курирующего образования Сынтимира Баязитова, в Уфе 70 процентов детей-дошкольников посещают садики. Только этим летом при распределении очереди ГУНО выписало 11 тысяч путевок на 229 детсадов.

При том, что на начало года очередь была из 17 тысяч детей.

- В 13 году намечено строительство 9 садиков в микроране Дема-6 – 140 мест, Дема-8 –155 мест, Шакша-5 – 150 мест, Инорс-7 – 155 мест, Максимовка – 220 мест, по садику в 535 и 531 квартале Кировского района, Сипайлово-4 – 200 мест, Нагаево – 150 мест, - сообщил чиновник.

В тех же районах где мест не хватает, несмотря ни на какие усилия властей, продолжается практика «уплотнения» за счет любых помещений, где можно разместить детские группы. В защиту этого метода высказалась заведующая сектором дошкольного образования минобразования РБ Светлана Денисова.

- Не секрет, детские сады комплектуются всегда на большее число детей, чем число мест, приходится открывать группы в местах общего пользования, чтобы снизить очередь, - говорит чиновница.

Кстати в минобразвании уверены, что если уровень рождаемости упадет, и число детей сократится, то отказываться от понастроенных зданий детсадов, как это получилось в начале 90-х, не придется.

- В случае снижения рождаемости, детские сады будут комплектоваться по своей проектной наполняемости, - сказала г-жа Денисова. – Появится возможность вернуть процедурные кабинеты, игровые, театральные, зимние сады, группы станут более просторными. Закрываться здания, или перепрофилироваться уже не будут, этот опыт пройден.

В этом году, очередь детей в садики по Башкирии, которая еще недавно переваливала за пятьдесят тысяч мест, сильно сократилась. Летом по республике было выдано 39 тысяч путевок на 1630 детсадов со 108 филиалами.

- Задача президента РФ – ликвидация очереди от 3 до 7 до конца 2015, к чему мы идем, - говорит Светлана Денисова. – Пока в очереди 20 тысяч от 3-7 лет.

В минобразовании напомнили, что, начиная с этого года родители, которые долго не приводят детей в сад, лишаются путевки.

- Родители могут забрать ребенка по ряду домашних причин на 70 дней, это оговорено в родительском договоре, и если вы не можете посещать детский сад, вы обязаны оставить заявление с просьбой сохранить место, а те, кто остро нуждается в это время будет водить ребенка, - пояснила г-жа Денисова.

В 11 городах и районах Башкирии, где есть практика электронной очереди записи в детский сад через сайт edu-rb.ru, появится функция устройства детей на временные места.

- С ведением электронной очереди откроется возможность посещения детского сада взамен временно отсутствующего ребенка, у сайта будет опция показа мест конкретно на каждый детсад на временное пребывание.

Глава управления образования Уфы Елена Хафизова подтвердила «МКС», что во многих садиках города уже открываются временные группы, куда принимают детей вместо взявших «самоотвод» на 70 суток. При этом руководитель ГУНО затруднилась сказать, что будет с детьми, которые не смогут ходить в садик более чем 70 дней - отнимут ли у них путевку окончательно, или ограничатся предупреждением.

- В зависимости от причин, если повод неуважительный – решаться будет индивидуально на уровне отдела образования района, но до бесконечности продлевать неиспользуемую путевку не будут, - сказала г-жа Хафизова.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

