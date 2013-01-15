На уфимских митингах теперь можно подзаработать

Похоже, организаторы массового действа, отстаивающие интересы гор Шихан, не надеются на всенародную поддержку. Во всех уфимских форумах и блогах появился призыв к безработным, студентам и пенсионерам найти себя на новом поприще – профессиональных «митингеров». В частности, некие анонимные лица пообещали раздать по 500 рублей каждому участнику акции протеста, запланированного 15 января на Кирова, 1 в столице Башкирии. В случае, если кто-то придет с плакатом – то сумма оплаты возрастает до 700 рублей. Любопытно, что в «профессиональные митингеры» «записывают» методом сетевого маркетинга – оплату сулят и за каждого человека, приведенного с собой.