На уфимских митингах теперь можно подзаработать

Неизвестные организаторы обещают и что «выступления» станут постоянными – не менее 2-3 раз в месяц, а «хорошо работая можно обеспечить себя зарплатой на месяц». Хороший труд профессионального пикетчика заключается в умении «пошуметь и поработать на камеры». Оплату обещают провести на месте, а риски свести к минимуму – «мероприятия согласованы, все по закону».
Теперь, когда известны стандартные расценки на типовой митинг в центре Уфы, можно подсчитать, во сколько обойдётся «пехота» для более-менее массового митинга. 100 человек - 50 тысяч рублей, 1000 – уже полмиллиона.