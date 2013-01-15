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На уфимских митингах теперь можно подзаработать

15 января 2013, 14:57
Похоже, организаторы массового действа, отстаивающие интересы гор Шихан, не надеются на всенародную поддержку. Во всех уфимских форумах и блогах появился призыв к безработным, студентам и пенсионерам найти себя на новом поприще – профессиональных «митингеров». В частности, некие анонимные лица пообещали раздать по 500 рублей каждому участнику акции протеста, запланированного 15 января на Кирова, 1 в столице Башкирии. В случае, если кто-то придет с плакатом – то сумма оплаты возрастает до 700 рублей. Любопытно, что в «профессиональные митингеры» «записывают» методом сетевого маркетинга – оплату сулят и за каждого человека, приведенного с собой.

Неизвестные организаторы обещают и что «выступления» станут постоянными – не менее 2-3 раз в месяц, а «хорошо работая можно обеспечить себя зарплатой на месяц». Хороший труд профессионального пикетчика заключается в умении «пошуметь и поработать на камеры». Оплату обещают провести на месте, а риски свести к минимуму – «мероприятия согласованы, все по закону».

Теперь, когда известны стандартные расценки на типовой митинг в центре Уфы, можно подсчитать, во сколько обойдётся «пехота» для более-менее массового митинга. 100 человек - 50 тысяч рублей, 1000 – уже полмиллиона.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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