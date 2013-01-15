Митингующие против создания «БСК» просили Путина «начистить «Соде» пятак»

Политическое шоу началось на полчаса позже запланированного времени, как потом выяснилось, организаторы кого-то ждали, но, похоже, так и не дождались.

Собравшиеся апеллировали к главе государства Владимиру Путину, среди лозунгов были и такие: «Путин приедет в Стерлитамак и начистит «Соде» пятак».

Митинг стал первым публичным мероприятием недавно зарегистрированной партии народного управления и понятно, что новой политической структуре нужно набирать политические очки.

- Мы выступаем категорически против этой сделки, – говорит организатор действа 25-летний Юрий Сидоров. - И не позволим частным рукам прибрать к себе истинно народные деньги.

Любопытно, что г-н Сидоров, несмотря на молодость, опытный политтехнолог. Парень прописан в Новомосковске Тульской области, но в Башкирии за последний год он уже успел поруководить аппаратом регионального отделения ЛДПР, а в ноябре 2012-го стал консультантом вновь созданной партии народного управления. И, действительно, новой политической структуре без бывалых политрежиссеров пока не обойтись.

Спустя час, отпущенный на проведение мероприятия, немногочисленные общественники разошлись. Нарушений общественного порядка полицейские не зафиксировали.

Федор ЛЫТКИН.