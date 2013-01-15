mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Митингующие против создания «БСК» просили Путина «начистить «Соде» пятак»

15 января 2013, 23:57
Во вторник в Уфе на крыльце Дома профсоюзов состоялся митинг против предполагаемого слияния промышленного гиганта ОАО «Сода» и предприятия «Башкирская химия», также создания «Башкирской содовой компании» (БСК). Организаторы подали заявку в правительство РБ на 550 человек, однако, несмотря на массированный анонс мероприятия, митингующих собралось не более 30, как раз уместившихся на ступеньках. Добрая половина участников протестной акции состояла из представителей СМИ и сотрудников полиции.

Политическое шоу началось на полчаса позже запланированного времени, как потом выяснилось, организаторы кого-то ждали, но, похоже, так и не дождались.
Собравшиеся апеллировали к главе государства Владимиру Путину, среди лозунгов были и такие: «Путин приедет в Стерлитамак и начистит «Соде» пятак».
Митинг стал первым публичным мероприятием недавно зарегистрированной партии народного управления и понятно, что новой политической структуре нужно набирать политические очки.
- Мы выступаем категорически против этой сделки, – говорит организатор действа 25-летний Юрий Сидоров. - И не позволим частным рукам прибрать к себе истинно народные деньги.
Любопытно, что г-н Сидоров, несмотря на молодость, опытный политтехнолог. Парень прописан в Новомосковске Тульской области, но в Башкирии за последний год он уже успел поруководить аппаратом регионального отделения ЛДПР, а в ноябре 2012-го стал консультантом вновь созданной партии народного управления. И, действительно, новой политической структуре без бывалых политрежиссеров пока не обойтись.
Спустя час, отпущенный на проведение мероприятия, немногочисленные общественники разошлись. Нарушений общественного порядка полицейские не зафиксировали.
Федор ЛЫТКИН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48