Сумасшедшего стрелка, открывшего огонь по прохожим, расстреляли спецназовцы

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД по Башкирии уничтожили опасного для окружающих преступника. Напомним, 14 января в Салавате на улице Колхозной 50-летний Рамиль Муратшин, запершись в квартире и разбив оконный проем на кухне, принялся стрелять из охотничьего ружья 12 калибра картечью по прохожим. Несколько выстрелов угодило в окно детского сада № 11, стеклом ранило воспитательницу. Шесть пуль попали в спортзал, где занимались дети. Сотрудники детского учреждения сообщили об угрозе в полицию и принялись выводить малышей через черный ход. Всего в детсаду в этот момент находилось 105 ребят младшего возраста.