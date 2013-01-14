Сумасшедшего стрелка, открывшего огонь по прохожим, расстреляли спецназовцы

Стражи порядка оцепили район и экстренно эвакуировали на безопасное расстояние местных жителей и 50 воспитанников детсада, которых не успели вывести воспитатели.
С вооруженным безумным в течение нескольких часов велись переговоры, но мужчина отказался сдаться. Скорее всего, житель Салавата был пьян и потерял разум на фоне алкогольной интоксикации. Также утверждается, что Рамиль Мурташин состоял на учете у психиатра.
В оперативном штабе решили брать жилище штурмом, но стрелок принялся палить в спецназовцев через дверь. Заряд картечи попал в бронещит штурмовой группы. Дверь вскрыли и применили светошумовые гранаты. Обезумевший Муратшин продолжал стрелять в полицейских, несмотря на законные требования остановиться. Стражи порядка в ответ открыли огонь на поражение, навсегда нейтрализовав ополоумевшего мужчину.
- Злоумышленник представлял опасность для окружающих и оказал сопротивление сотрудникам полиции, - рассказал командир СОБРа Рустэм Мансуров. – Слава Богу, никто из отряда не пострадал, а преступник был уничтожен.
Как сообщила «МКС» помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова, по факту гибели Рамиля Муратшина проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины смерти мужчины и правомерность действий спецслужб.