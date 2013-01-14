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Сумасшедшего стрелка, открывшего огонь по прохожим, расстреляли спецназовцы

14 января 2013, 23:30
Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) МВД по Башкирии уничтожили опасного для окружающих преступника. Напомним, 14 января в Салавате на улице Колхозной 50-летний Рамиль Муратшин, запершись в квартире и разбив оконный проем на кухне, принялся стрелять из охотничьего ружья 12 калибра картечью по прохожим. Несколько выстрелов угодило в окно детского сада № 11, стеклом ранило воспитательницу. Шесть пуль попали в спортзал, где занимались дети. Сотрудники детского учреждения сообщили об угрозе в полицию и принялись выводить малышей через черный ход. Всего в детсаду в этот момент находилось 105 ребят младшего возраста.

Стражи порядка оцепили район и экстренно эвакуировали на безопасное расстояние местных жителей и 50 воспитанников детсада, которых не успели вывести воспитатели.

С вооруженным безумным в течение нескольких часов велись переговоры, но мужчина отказался сдаться. Скорее всего, житель Салавата был пьян и потерял разум на фоне алкогольной интоксикации. Также утверждается, что Рамиль Мурташин состоял на учете у психиатра.

В оперативном штабе решили брать жилище штурмом, но стрелок принялся палить в спецназовцев через дверь. Заряд картечи попал в бронещит штурмовой группы. Дверь вскрыли и применили светошумовые гранаты. Обезумевший Муратшин продолжал стрелять в полицейских, несмотря на законные требования остановиться. Стражи порядка в ответ открыли огонь на поражение, навсегда нейтрализовав ополоумевшего мужчину.

- Злоумышленник представлял опасность для окружающих и оказал сопротивление сотрудникам полиции, - рассказал командир СОБРа Рустэм Мансуров. – Слава Богу, никто из отряда не пострадал, а преступник был уничтожен.

Как сообщила «МКС» помощник руководителя СУ СК РФ по РБ Светлана Абрамова, по факту гибели Рамиля Муратшина проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины смерти мужчины и правомерность действий спецслужб.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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