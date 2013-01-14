Похитителей ювелирных украшений из торгового центра «Мир» поймали в Ижевске

Похитителей ювелирных украшений задержали башкирские полицейские. В подразделении по борьбе с организованной преступностью МВД по РБ полагают, что двое мужчин 33 лет причастны к четырем кражам золотых изделий в Башкирии и шести ограблениям в Удмуртии. Преступники действовали сообща – один отвлекал продавца ювелирного магазина, а второй в это время похищал лоток с украшениями с противоположной витрины. Кроме того, умельцы умудрялись тонким крючком вытаскивать золото через мелкие щели в стекле, покрывающем витрины. Зачастую работники торговых точек даже ключи от стеллажей оставляли в замках. Ущерб, как правило, составлял несколько сот тысяч рублей, а о пропаже владельцы торговых точек нередко узнавали только после ревизии. Предполагается, что фигуранты причастны к краже золотых изделий из ювелирного магазина в уфимском торгово-развлекательном комплексе «Мир» в сентябре прошлого года. Несмотря на то, что пропажу заметили вовремя и даже перекрыли выходы из центра, злоумышленникам удалось уйти. Тогда ущерб составил около 700 тысяч рублей.