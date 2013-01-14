Похитителей ювелирных украшений из торгового центра «Мир» поймали в Ижевске

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по Башкортостану, при анализе схожих преступления прошлых лет на территории всей страны, полицейские и вышли на след подозреваемых. 33-летний предполагаемый лидер группы уже был ранее судим за аналогичную серию преступлений. Тогда следствию удалось доказать причастность осужденного к 33 подобным эпизодам. Вскоре был установлен и предполагаемый подельник. Обоих злоумышленников башкирские полицейские задержали в Ижевске.
Задержанные находятся под стражей. Устанавливаются соучастники подозреваемых, продолжается розыск похищенных ценностей.