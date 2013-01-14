Мошенники, обманувшие 2000 человек, спустя 10 лет все-таки ответили перед законом

Советский суд столицы Башкирии приговорил к длительным срокам заключения двух руководителей потребительских кооперативов «Уфакредит» и «Уфакредит плюс» 48-летнего Анатолия Полухина и 47-летнюю Нину Смольникову, обманувших более двух тысяч жителей Башкирии. Фемида посчитала мужчину и женщину виновными в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Анатолий Полухин отправится за решетку на шесть лет два месяца, а его сообщница Нина Смольникова проведет на нарах четыре года и восемь месяцев. Напомним, Анатолия Полухина и бухгалтера Нину Смольникову, собиравших с населения деньги и обещавших людям немыслимые проценты, арестовали еще в марте 2009 года, когда пирамида «Уфакредита», обвалилась. Причем, даже после того, как стало понятно, что «Уфакредит» денег вкладчикам не вернет, люди купились на обещания аферистов и… понесли вклады в контору с удивительно похожим названием «Уфа-Кредит Плюс», где учредителями числились те же Полухин и Смольникова. Аферисты умудрились надуть 2068 вкладчиков на сумму свыше 360 миллионов рублей.