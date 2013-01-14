Мошенники, обманувшие 2000 человек, спустя 10 лет все-таки ответили перед законом

С февраля 2002 по октябрь 2007 года «Уфакредит» размещал в Уфе агрессивную рекламу, в которой сообщалось, что кредитный кооператив принимает у населения деньги, обещая неслыханный процент, 25%-60% годовых. В погоне за фантастическими дивидендами люди несли в «Уфакредит» все свои средства, а потом советовали обогатиться родным, близким и знакомым. Неудивительно, ведь «Уфакредит» вещал со страниц газет и в радиоэфирах: «Пора зарабатывать по-крупному. Как? Приходите, расскажем!».
Криминальная парочка обещала людям, что их деньги будут «работать» в эффективных бизнес-проектах по производству микронизированных пищевых хлопьев, туалетной бумаги, облицовочной плитки, полиэтиленовой пленки и печатной продукции, а также о выдаче займов аж под 120% годовых. При этом, по заверениям учредителей, члены кооператива, если пожелают, могут вернуть средства в любой момент. На самом деле фирма существовала только на бумаге и, получив средства вкладчиков, ее организаторы попытались исчезнуть в неизвестном направлении, и лишь благодаря объявлению в розыск были арестованы.
Аферисты воспользовались тем, что для создания кредитной кооперативной кассы не требуется лицензии. Первое время мошенники выплачивали дивиденды первым вкладчикам, но только в качестве рекламной кампании.
Кстати, мошенники, наживавшиеся на доверии простых граждан, тратили чужие деньги исключительно на себя, любимых – на покупку элитных квартир и дорогих машин. Оценочная стоимость арестованного имущества составила 200 миллионов, но большая часть собственности уже выведена за пределы республики.
Как сообщили «МКС» в прокуратуре Башкортостана, осужденные свою вину не признали, утверждая, что не смогли отдать людям деньги из-за начавшегося уголовного процесса. Однако Фемида не поверила авантюристам, приговорив их к длительным срокам заключения.
Между тем, жители Башкирии только за последние пять лет несколько раз попадали в сети аферистов.
Фирма «Кредитфинанс» втянула в финансовую пирамиду 168 человек, присвоив свыше 27 миллионов рублей, но ни копейки не вернула людям. Пятеро потерпевших умерли, не дождавшись приговора. Такая же мошенническая структура «Кредитлайн» присвоила 10 миллионов рублей 190 вкладчиков, потеряли 10 миллионов рублей участники кооператива «Гаранткредит», КПКГ «Восход» нанес людям ущерб в 347 млн. рублей, а ЗАО «Сан» - 39 млн. рублей.
В администрации президента РБ напомнили, что глава региона Рустэм Хамитов неоднократно предупреждал, что нечестные люди, обманывающие своих сограждан должны нести строгое наказание.
- В связи с массовыми случаями завладения деньгами граждан со стороны руководителей кредитных кооперативов, а также средствами «обманутых дольщиков» со стороны строительных организаций, руководитель республики не раз обращался к правоохранительным органам с тем, чтобы виновные были привлечены к ответственности, - сообщили в пресс-службе администрации президента РБ.