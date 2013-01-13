В Башкирии выявят все неисправные и незарегистрированные снегоходы

А только в прошлом году в РБ появилось 3400 новых владельцев снегоходов. Не секрет, что многие мобильные внедорожные транспортные средства зачастую не регистрируются. А это, кроме всего прочего, приводит к серьезным финансовым потерям для бюджета Башкирии, в виде неуплаты налогов.