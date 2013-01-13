В Башкирии выявят все неисправные и незарегистрированные снегоходы

Как сообщили «МКС» в пресс-службе правительства РБ, координировать проведение месячника будут государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ и управление ГИБДД МВД по РБ.
Как отмечают в инспекции Гостехнадзора, ежегодно в Башкортостане происходит около 60 несчастных случаев при эксплуатации подобных транспортных средств.
А только в прошлом году в РБ появилось 3400 новых владельцев снегоходов. Не секрет, что многие мобильные внедорожные транспортные средства зачастую не регистрируются. А это, кроме всего прочего, приводит к серьезным финансовым потерям для бюджета Башкирии, в виде неуплаты налогов.
При этом можно констатировать, что основные владельцы подобной техники люди совсем не бедные и покупают ее не от нужды, а по большей части для развлечений.
Первоочередное внимание при проведении проверок будет уделяться соответствию внедорожных мотосредств регистрационным данным, соблюдению правил регистрации снегоходных машин, проведению ежегодных государственных технических осмотров, а также порядка допуска лиц к управлению мотосредствами.
Помимо проверки документов, выявят неисправные и незарегистрированные внедорожники и, конечно, водителей, управляющих машинами в нетрезвом состоянии.