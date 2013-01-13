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В Башкирии выявят все неисправные и незарегистрированные снегоходы

13 января 2013, 12:17
В Башкирии с 21 января по 21 февраля начнется ревизия эксплуатации снегоходов. Распоряжение о проверке использования и применения внедорожных средств приняло правительство республики. В инспекции Гостехнадзора отмечают, что в Башкортостане ежегодно происходит около 60 несчастных случаев при эксплуатации подобных транспортных средств.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе правительства РБ, координировать проведение месячника будут государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ и управление ГИБДД МВД по РБ.

Как отмечают в инспекции Гостехнадзора, ежегодно в Башкортостане происходит около 60 несчастных случаев при эксплуатации подобных транспортных средств.

А только в прошлом году в РБ появилось 3400 новых владельцев снегоходов. Не секрет, что многие мобильные внедорожные транспортные средства зачастую не регистрируются. А это, кроме всего прочего, приводит к серьезным финансовым потерям для бюджета Башкирии, в виде неуплаты налогов.

При этом можно констатировать, что основные владельцы подобной техники люди совсем не бедные и покупают ее не от нужды, а по большей части для развлечений.

Первоочередное внимание при проведении проверок будет уделяться соответствию внедорожных мотосредств регистрационным данным, соблюдению правил регистрации снегоходных машин, проведению ежегодных государственных технических осмотров, а также порядка допуска лиц к управлению мотосредствами.

Помимо проверки документов, выявят неисправные и незарегистрированные внедорожники и, конечно, водителей, управляющих машинами в нетрезвом состоянии.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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