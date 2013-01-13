В 2012 году в Башкирии чиновники украли 187 млн казенных рублей

В Челябинской области сумма исчезнувших бюджетных средств не намного меньше – 181 млн рублей – соседи оказались на седьмом месте в десятке самых коррумпированных, по данным специалистов библиотечного дела, регионов РФ.
«Почетное» первое место занимает Московская область – здесь «приделали» ноги 31 миллиарду казенных рублей. В других регионах чиновники воровали неизмеримо меньше – В Нижегородской области, которая оказалась на втором, после Первопрестольной месте украли 452 млн, «бронзу» получила Чувашия – 371 млн рублей, четвертой в списке коррумпированности названа Якутия, а пятой Ингушетия.
Список коррумпированных регионов замыкают Архангельская область – 136 млн рублей, Ростовская область – 120 млн рублей и на десятом месте – Астраханская область с 117 миллионами пропавших бюджетных средств.
По данным интернет-библиографов самыми взяткоемкими и подверженными коррупции являются региональные министерства и ведомства, занимающиеся здравоохранением (29% средств уводят именно из этой сферы), строительством и ЖКХ (13% украденных денег в списке), сельским хозяйством (11%) природными ресурсами и экологией (8%), спортом и туризмом (7%). На долю ведомств, курирующих имущественные и земельные отношения, образование, финансы, полицию и транспорт приходится лишь 4% коррупционных случаев, а надзирающих за культурой, промышленностью и экономическим развитием – 3%. Наименее взяткоемкие структуры, которые заняты управлением госимуществом, муниципалитетом и энергетикой – на долю таких ведомств приходится лишь 1% коррупционных случаев.