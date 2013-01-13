В 2012 году в Башкирии чиновники украли 187 млн казенных рублей

По данным интернет-библиографов самыми взяткоемкими и подверженными коррупции являются региональные министерства и ведомства, занимающиеся здравоохранением (29% средств уводят именно из этой сферы), строительством и ЖКХ (13% украденных денег в списке), сельским хозяйством (11%) природными ресурсами и экологией (8%), спортом и туризмом (7%). На долю ведомств, курирующих имущественные и земельные отношения, образование, финансы, полицию и транспорт приходится лишь 4% коррупционных случаев, а надзирающих за культурой, промышленностью и экономическим развитием – 3%. Наименее взяткоемкие структуры, которые заняты управлением госимуществом, муниципалитетом и энергетикой – на долю таких ведомств приходится лишь 1% коррупционных случаев.