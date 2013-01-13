mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В 2012 году в Башкирии чиновники украли 187 млн казенных рублей

13 января 2013, 22:00
Из фактов, опубликованных в прессе, составили рейтинг самых коррупционных сфер в российских регионах в компании Public.ru, специализирующейся на библиотечном деле. Кроме того, сотрудники публичной интернет-библиотеки собрали список территорий, где, по данным открытых источников, исчезли в карманах чиновников наибольшие суммы бюджетных средств. Башкирия оказалась на шестом «коррумпированном» месте – в местных СМИ утверждается, что в 2012 году республика потеряла благодаря нечестным чиновникам 187 млн рублей. Эти суммы обнародовали правоохранители, привлекая к уголовной ответственности госслужащих, пойманных на использовании госказны в качестве личного кошелька.

В Челябинской области сумма исчезнувших бюджетных средств не намного меньше – 181 млн рублей – соседи оказались на седьмом месте в десятке самых коррумпированных, по данным специалистов библиотечного дела, регионов РФ.

«Почетное» первое место занимает Московская область – здесь «приделали» ноги 31 миллиарду казенных рублей. В других регионах чиновники воровали неизмеримо меньше – В Нижегородской области, которая оказалась на втором, после Первопрестольной месте украли 452 млн, «бронзу» получила Чувашия – 371 млн рублей, четвертой в списке коррумпированности названа Якутия, а пятой Ингушетия.

Список коррумпированных регионов замыкают Архангельская область – 136 млн рублей, Ростовская область – 120 млн рублей и на десятом месте – Астраханская область с 117 миллионами пропавших бюджетных средств.

По данным интернет-библиографов самыми взяткоемкими и подверженными коррупции являются региональные министерства и ведомства, занимающиеся здравоохранением (29% средств уводят именно из этой сферы), строительством и ЖКХ (13% украденных денег в списке), сельским хозяйством (11%) природными ресурсами и экологией (8%), спортом и туризмом (7%). На долю ведомств, курирующих имущественные и земельные отношения, образование, финансы, полицию и транспорт приходится лишь 4% коррупционных случаев, а надзирающих за культурой, промышленностью и экономическим развитием – 3%. Наименее взяткоемкие структуры, которые заняты управлением госимуществом, муниципалитетом и энергетикой – на долю таких ведомств приходится лишь 1% коррупционных случаев.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48