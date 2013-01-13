Сын уроженки Башкирии, разбившейся в Альпах, ищет деньги на транспортировку тела

Напомним, Рафиля Пшеничная приехала в Италию на заработки семь лет назад, но нашла здесь свое счастье, выйдя замуж за бизнесмена из Нового Уренгоя Азата Ягафарова. Супруги арендовали ресторан на вершине горы Чермис в северо-итальянской области Трентино-Альто-Адидже и начали зарабатывать услугами общепита. 4 января к супружеской паре приехали гости из Краснодара, знакомые Азата – они пробыли на вершине день и засобирались в свой отель, поскольку утром вылетали на родину. Но когда гости решили выезжать, фуникулер уже не работал, выключено было и освещение трассы «Олимпия-2». Умолять служащих включить транспортер, было бесполезно – в Италии строго выполняют инструкции и аргументы, что гостям нужно в аэропорт, не подействовали.