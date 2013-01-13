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Сын уроженки Башкирии, разбившейся в Альпах, ищет деньги на транспортировку тела

13 января 2013, 22:08
Тело уроженки Башкирии Рафили Пшеничной на днях заберет из итальянской провинции Тренто сын Ильнур Ахметов – родственники планируют похоронить женщину в родном, Чекмагушевском районе республики в деревне Караталово. Напомним, Рафиля погибла в итальянских Альпах еще 4 января. Вместе с шестерыми жителями Краснодарского края, спускавшимися из горного ресторана по неосвещенной лыжной трассе, г-жа Пшеничная сорвалась со скалы в пропасть со 100-метровой высоты. Из 8 человек, ехавших на снегоходе с прицепом, выжили только двое – муж Рафили Азат Ягафаров и Борис Юдин. Мужчины упали на деревья, и это спасло им жизнь. Остальные - жена Юдина Людмила и дочь Юлия, Ирина Кравченко с сыном Денисом, Вячеслав Слепцов и Рафиля Пшеничная разбились насмерть мгновенно. Живым остался сын Юдиных 17-летний Вячеслав – он не поехал с родителями в горы и остался ждать их в отеле.

58-летнему Азату Ягафарову, находящемуся с тяжелыми травмами в спецбольнице для подследственных в городе Тренто, предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве более двух человек. Вкрови г-на Ягафарова, управлявшего в момент трагедии транспортным средством, были обнаружены следы алкоголя, но "ненамного больше допустимого предела" (разрешенная в Италии норма – 0,5 промилле).

По предварительным данным прокуратуры, авария произошла из-за неосторожности.

Напомним, Рафиля Пшеничная приехала в Италию на заработки семь лет назад, но нашла здесь свое счастье, выйдя замуж за бизнесмена из Нового Уренгоя Азата Ягафарова. Супруги арендовали ресторан на вершине горы Чермис в северо-итальянской области Трентино-Альто-Адидже и начали зарабатывать услугами общепита. 4 января к супружеской паре приехали гости из Краснодара, знакомые Азата – они пробыли на вершине день и засобирались в свой отель, поскольку утром вылетали на родину. Но когда гости решили выезжать, фуникулер уже не работал, выключено было и освещение трассы «Олимпия-2». Умолять служащих включить транспортер, было бесполезно – в Италии строго выполняют инструкции и аргументы, что гостям нужно в аэропорт, не подействовали.

Понадеявшись на авось, ресторатор прикрепил прицеп к своему снегоходу и повез россиян вниз. На одном участке из-за темноты перепутал поворот и вместо того, чтобы ехать прямо, вылетел в пропасть, пробив ограждение.

Тела жителей Кубани уже доставили в Краснодар и похоронили на Славянском кладбище. Бориса Юдина, который получил компрессионный перелом позвоночника, привезли в краевую больницу в воскресенье. Россияне прибыли в Италию по путевке компании «Данко Трэвел Компани», и были застрахованы – страховщики и взяли на себя все хлопоты.

А Рафиля Пшеничная гражданства Италии и страховки не имела – только вид на жительство по рабочей визе. От родственников женщины требуют 300 тысяч рублей, чтобы оплатить репатриацию умершей на родину. По словам невестки погибшей, Лиры Ахметовой, ее супруг уже находится в Италии. В российском консульстве ему помогут оформить необходимые бумаги, а деньги на перевозку тела матери они еще только собирают.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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