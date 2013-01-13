Сын уроженки Башкирии, разбившейся в Альпах, ищет деньги на транспортировку тела

58-летнему Азату Ягафарову, находящемуся с тяжелыми травмами в спецбольнице для подследственных в городе Тренто, предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве более двух человек. Вкрови г-на Ягафарова, управлявшего в момент трагедии транспортным средством, были обнаружены следы алкоголя, но "ненамного больше допустимого предела" (разрешенная в Италии норма – 0,5 промилле).
По предварительным данным прокуратуры, авария произошла из-за неосторожности.
Напомним, Рафиля Пшеничная приехала в Италию на заработки семь лет назад, но нашла здесь свое счастье, выйдя замуж за бизнесмена из Нового Уренгоя Азата Ягафарова. Супруги арендовали ресторан на вершине горы Чермис в северо-итальянской области Трентино-Альто-Адидже и начали зарабатывать услугами общепита. 4 января к супружеской паре приехали гости из Краснодара, знакомые Азата – они пробыли на вершине день и засобирались в свой отель, поскольку утром вылетали на родину. Но когда гости решили выезжать, фуникулер уже не работал, выключено было и освещение трассы «Олимпия-2». Умолять служащих включить транспортер, было бесполезно – в Италии строго выполняют инструкции и аргументы, что гостям нужно в аэропорт, не подействовали.
Понадеявшись на авось, ресторатор прикрепил прицеп к своему снегоходу и повез россиян вниз. На одном участке из-за темноты перепутал поворот и вместо того, чтобы ехать прямо, вылетел в пропасть, пробив ограждение.
Тела жителей Кубани уже доставили в Краснодар и похоронили на Славянском кладбище. Бориса Юдина, который получил компрессионный перелом позвоночника, привезли в краевую больницу в воскресенье. Россияне прибыли в Италию по путевке компании «Данко Трэвел Компани», и были застрахованы – страховщики и взяли на себя все хлопоты.
А Рафиля Пшеничная гражданства Италии и страховки не имела – только вид на жительство по рабочей визе. От родственников женщины требуют 300 тысяч рублей, чтобы оплатить репатриацию умершей на родину. По словам невестки погибшей, Лиры Ахметовой, ее супруг уже находится в Италии. В российском консульстве ему помогут оформить необходимые бумаги, а деньги на перевозку тела матери они еще только собирают.