Кто уфимское помянет, у того «бронзы» нет

Да, были и колкие заметки иностранцев о некоторых наших несуразицах – но это, скорее, следствие того, что четвертованные на льду канадцы хотели хоть чем-то ответить. Они привезли сильнейший состав. С великолепным игроком Райаном Нюджентом-Хопкинсом, который, несмотря на молодость, прошлый сезон провел в НХЛ. И пролетели. Остались без медалей впервые за много лет. В прошлый раз такое было аж в 1998 году! Как тут не поворчать в отместку? Заметьте, ругались и подшучивали в основном канадцы. От остальных серьезной критики не слышно. Те же шведы или, к примеру, чехи тихо приехали, тихо осветили хоккей и тихо вернулись домой.
Уфа глазами империалистов
В общем и целом мы в Уфе не так уж и плохо живем. Да, в Канаде, как сообщают наши агенты, лучше. Но у них бензин дорогой. А у нас нет крупных заброшенных домов и районов, как в Детройте, расположенном, кстати, в процветающих США. Или трущоб, как во вполне благополучной и высокотехнологичной столице Таиланда Бангкоке.
Не будем забывать, что российские СМИ тоже вдоволь поиздевались над сборной Канады, которая привезла в Уфу специальные лампы дневного света, чтобы хоккеистам было комфортней. Главный тренер молодежной сборной Канады Стивен Спотт потом подчеркнул в интервью, что из-за этого не стоило поднимать шумиху, что это не оскорбление России. То же самое было и в Финляндии. Просто в Северной Америке больше солнца – вот игрокам и решили сделать искусственное, чтобы те лучше себя чувствовали. Сами хоккеисты утверждали, что им это «немножко помогает».
Конечно, гости нашли, на что поворчать в Уфе, но все, что заметили канадские журналисты – это отдельные моменты, которые легко исправить. Играла бы Канада в Дворце спорта, было бы больше критики. Там места для журналистов были в углу, вид на площадку - отвратным, за тесными хрупкими столиками сидеть неудобно.
На «Уфа-Арене», где играли и Канада, и США, и Россия все было вполне прилично. Для работы было все необходимое. Журналистов возили на хороших автомобилях из аэропорта в город и обратно, от дворца к арене, иностранцев – даже от арены до гостиницы на комфортабельных автобусах. Доступ в интернет был в достаточном количестве, в том числе работал и беспроводной. Стояли отдельные компьютеры, большие телевизоры, транслирующие все матчи с обеих арен. Некоторые иногда и не смотрели игры живьем – сидели в коридорах у компьютеров, писали статьи, в фейсбуках и твиттерах.
Питание тоже было вполне приемлемым и бесплатным. Перекусить горячей полноценной пищей можно было за небольшие деньги. Знакомая журналистка, работающая в Москве, смеялась, когда с нее взяли всего 160 рублей.
Волонтеры переводили во время послематчевых комментариев и общения россиян с коллегами, узнавали требуемую информацию, находили то, что нужно было журналистам. Этим девчатам и ребятам огромная личная благодарность. Перед матчем мы получали составы команд. В первом и втором перерыве – текущие протоколы игры, после финального свистка – окончательный. В третьем периоде девушки спрашивали у нас: «Кого бы вы хотели видеть из игроков в зоне для интервью?» Мы деловито помечали нужных хоккеистов, и пресс-службы почти всех сборных выводили этих игроков. Канада и США вообще полсостава при необходимости выводили – и игроки стояли и ждали, когда к ним подойдет репортер.
Разве что сборная России не отличалась открытостью – обычно в зону для комментариев выходило три игрока, причем часто это были не те, за кого было отдано больше всего голосов журналистов. Но это явно не к уфимским организаторам претензии, а к совести молодых хоккеистов и работе пресс-службы сборной нашей страны.
Журналисты даже немного наглели, пользуясь добродушием волонтеров. При мне один господин из США, который работает в Германии, попросил длинноногую красотку-переводчицу перечислить ему лучшие рестораны и важнейшие для туриста места Уфы. Та сидела и услужливо диктовала, а он записывал на английском, путаясь в названиях – получалось почти каждый раз что-то веселое и не совсем правильное, к примеру, долго и сложно коллега осваивал написание «Башкортостан». Интересно, он действительно все наши музеи, храмы и мечети посетил или это просто был повод пообщаться с милашкой?
Еще один уже достаточно хорошо знакомый с Россией канадец, работающий в Москве журналистом, очень сильно возмущался, что его не пустили танцевать в клуб в спортивной куртке с молнией.
«Меня везде в мире пускали к девушкам танцевать так, в Москве пускали, а в Уфе не стали!»
Волонтеры попытались ему объяснить причины, используя новые для него слова «gopnik» и «Chernikovka», но у них, как я понял, не очень получилось.
На вкус и цвет – товарищей нет
Проигравшие канадцы не воспылали любовью к Уфе и это по-человечески вполне объяснимо.
А ведь и канадцы тоже не вызвали восхищения у отдельных россиян. Мой коллега из Уфы после окончания чемпионата сказал:
- Хорошо, что эти свиньи канадские наконец уехали.
- Почему свиньи? - спросил я.
- Ты разве не видел, как они едят? Все вокруг себя раскидывали, сорили, кругом крошки, все сыплется, фу…
Все эти подколы в адрес Уфы смутили многих. К примеру, я нашел в соцсетях слова одного из российских переводчиков, работавших на этом чемпионате. Его встречные претензии были сильными:
«Столько плохого пишут канадские репортеры про Уфу. А почему, интересно, этот репортер не написал, как русские волонтеры таскали в хлам пьяных канадских болельщиков, облеванных, как последние вырезано автором статьи? Забирали их из больниц, где они лежали с желтой кожей от того, что жрали «белую» без памяти? Почему этот умный репортер не пишет, что его коллеги ходили в одних майках в двадцатиградусный мороз, а потом их целым полком врачей лечили в гостиницах, покупали для них дорогие медикаменты?»
Конечно, далеко не все канадцы вели себя плохо. Знакомая, директор одного из популярных ресторанов Уфы, сообщила, что иностранцы были милы: «Они очень хорошо вели себя. Ей Богу, намного лучше, чем наши. Да и вообще, мы с ними сдружились, они потом к нам как на работу приходили. У нас были все команды, кроме российской, и они вообще не пили ни грамма. Все команды приходили с тренерами. Болельщики – да, пили, но культурно!»
В целом болельщики и журналисты хорошо общались между собой. Наши, приехавшие из самых разных городов России, с удовольствием общались с колоритными канадцами, фотографировались с ними. У меня лично к иностранцам больших претензий не было. Они также были вполне дружелюбны.
Девушки-модельки, работавшие на «Уфа-Арене» на автоспонсора чемпионата, активно строили глазки иностранным хоккеистам, болели за словаков, даже завязали тесную дружбу в соцсетях и в реальной жизни. Игроки были покорены, звали на свидания, признавались в любви и даже увезти с собой красоток хотели.
В общем, тут все сугубо индивидуально. Везде есть место и любви, и отрыву, и чванливой демонстрации превосходства. Кто-то перепил, кто-то решил показать некоторые странности российского города. Это нормально.
Самый яркий PR
Главное в том, что чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных команд стал самым ярким спортивным турниром за всю историю Башкортостана. Это я вам со всей уверенностью заявляю. Все остальное, что было у нас до этого, не было столь интересным людям нашей планеты. Хотя, я только новейшую историю беру. Может, несколько тысяч лет назад у нас и проводились величайшие игры по охоте на саблезубых куниц-мамонтов, в который славную победу одержало племя «Большой злой дубины», но мы об этом уже совсем не помним. Неблагодарные потомки…
Надеюсь, тут никто не собирается вспоминать сравнительно свежий чемпионат Европы по биатлону, который, был всего лишь битвой во втором дивизионе и соревнованием той же молодежи. Да, тогда тоже приехали классные молодые спортсмены, но масштаб был не тот – не было толпы иностранных болельщиков и журналистов, да и российских СМИ куда меньше присутствовало.
Еще сравнения? Или не нужно?
Хоккею по популярности, конечно, далековато до футбола, но во многих снежных странах он очень любим - если не первый, то второй или третий. И все эти страны – не маленькие, крепкие и сильные. В Канаде и Финляндии хоккей – самый обожаемый. В России, Швеции, Швейцарии, Чехии, Словакии – очень близок к вершинам рейтингов. У нас в стране хоккей стандартно второй. В Германии и США – не на самой вершине, но достаточно популярен. Та же Национальная хоккейная лила, в основном, расположена в городах США, а не Канады, и в штатах почти все клубы прибыльны, зарабатывают своим владельцам деньги.
В этом году молодежный чемпионат проводился во время локаута в НХЛ. На тот момент игроки еще не договорились с клубами, и это сделало уфимский молодежный чемпионат еще более популярным в Северной Америке. В Канаде, в общем-то, молодежные новогодние битвы и так очень-очень популярны. Там не только НХЛ в чести, но и юниорские лиги обожаемы, а патриотизм самых северных американцев обязывает их следить за тем, как играет их сборная с кленовым лицом на груди. Весенние взрослые чемпионаты мира по хоккею и то не создают такого ажиотажа, как молодежные. В это время в НХЛ идут игры плей-офф, так что за турниром тех, кто захотел и смог сыграть за сборную, следят не слишком внимательно.
Не для галочки
Это действительно был чемпионат больше для Канады, чем для России. Канадская телекопания TSN организовала прекрасные трансляции – этому качеству мы должны учиться, учиться и еще раз учиться, чтобы когда-нибудь начать соответствовать.
Кого-то могло смутить отсутствие пышных открытий и закрытий. Не было и корпоративного общего Нового года. Видел только распечатанные на принтере объявления с ценами на новогодний вход в два уфимских ночных клуба.
Но я уверен, что скромность и экономия были тут вполне уместны. Пускать золотую пыль в глаза иностранцам – это не совсем честно, когда с дорогами и медициной в стране большие проблемы, когда многие у нас не могут себе нормальную работу найти, когда пенсионеры непонятно как сводят концы с концами, живя на мизерные пенсии.
Конечно, можно было больше вложиться в PR - сделать оформление действительно ярким, официальные заставки и рекламу – качественными и современными, на церемонии празднования чемпионства добавить к желтым воздушным шарам более подходящий в таких случаях классический «золотой» дождь. Но раз уж не сделали – не страшно. Главными героями все равно были хоккеисты - и этот чемпионат подарил немало замечательных матчей. Сборная России сильно потрепала нервы, получила порцию жесткой критики от специалистов и самая жесткая была от тренера «Толпара» Александра Семака. Но, в итоге, все хорошо закончилось. Именно победа над принципиальнейшим соперником - Канадой – это всегда лучшее окончание хоккейного турнира. Тем более, удалось оставить соперника без медалей. Да даже если это был матч за пятое место – все равно победа России над «Кленовыми листьями» была бы очень приятной.
Конечно, о золоте мечтали почти все в нашей стране. К нему шли, его и только его хотели хоккеисты. Но раз уж не получилось, раз главной цели не достигли – придется довольствоваться бронзой. Молодежную сборную России в Уфе поддерживали очень хорошо даже после поражений. Хоккеисты благодарили болельщиков за столь теплый прием.
Сейчас после турнира очень важно исправить ошибки и взять лучшее, что было на вооружение. Уважение к прессе? Ладно, мы обойдемся. Но уважать болельщика организаторы просто обязаны. Нужно идти на встречу тем, ради кого хоккей существует, ради кого клубы и федерации получают огромные деньги от спонсоров. И это внимание к людям должно быть не для галочки «проведено-освоено», а настоящее.
Иван КУЗНЕЦОВ.