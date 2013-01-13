Кто уфимское помянет, у того «бронзы» нет

В этом году молодежный чемпионат проводился во время локаута в НХЛ. На тот момент игроки еще не договорились с клубами, и это сделало уфимский молодежный чемпионат еще более популярным в Северной Америке. В Канаде, в общем-то, молодежные новогодние битвы и так очень-очень популярны. Там не только НХЛ в чести, но и юниорские лиги обожаемы, а патриотизм самых северных американцев обязывает их следить за тем, как играет их сборная с кленовым лицом на груди. Весенние взрослые чемпионаты мира по хоккею и то не создают такого ажиотажа, как молодежные. В это время в НХЛ идут игры плей-офф, так что за турниром тех, кто захотел и смог сыграть за сборную, следят не слишком внимательно.