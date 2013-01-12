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Хамитов: «Прокуратура Башкирии достигла успехов в борьбе с рейдерскими захватами»

12 января 2013, 18:31
12 января в прокуратуре Башкирии состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику работников, представляющих «государево око». Среди почетных гостей, помимо представителей правоохранительных органов, присутствовал и глава РБ Рустэм Хамитов. Президент РБ отметил, что прокурорский надзор за деятельностью органов исполнительной и законодательной власти играет большую роль.

- К сожалению не все чиновники готовы действовать в законном ключе, - говорит Рустэм Хамитов. - По-прежнему большое число граждан обращается в прокуратуру с жалобами на чиновничий произвол и бюрократизм, нежелание вникать в их проблемы. И здесь прокуратура – наш союзник, который помогает заставить чиновников действовать по-новому – в интересах людей.

Президент не оставил без внимания факт, что за последние два года сотрудники надзорного ведомства совместно с правительством Башкирии начали решать вопросы экономического плана, в том числе рейдерских захватов и мнимых банкротств.

- Еще два-три года назад эта проблема буквально «брала за горло» республику, - сказал г-н Хамитов. - А сейчас ситуация нормализовалась. Борьба с этим уродливым явлением, рейдерскими захватами, фиктивными банкротствами – очень важный приоритет. Очень хорошо, что достигнуты такие результаты. Совместными усилиями нам удалось переломить ситуацию и в вопросах, связанных с обманутыми дольщиками.

Своих коллег и сослуживцев поздравил и прокурор РБ Сергей Хуртин.

- Работники прокуратуры республики многое сделали для решения поставленных перед ней задач, - говорит г-н Хуртин. - Этому способствовал накопленный опыт по защите интересов государства и общества, защите прав наших граждан, стабильности и правопорядка в республике.

Поздравить работников надзорного ведомства прибыл и генерал-майор полиции Михаил Закомалдин. Он поблагодарил людей в синих мундирах за тесное взаимодействие и слаженную работу.

- От лица самого надзираемого и контролируемого ведомства я вас поздравляю, - сказал главный полицейский региона. – Вы нас многому научили. Зачастую вы делали ту работу, которую должны были выполнить мои подчиненные. Поэтому спасибо вам за бесценный опыт и помощь.

Евгений КОСТИЦЫН.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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