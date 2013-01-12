Хамитов: «Прокуратура Башкирии достигла успехов в борьбе с рейдерскими захватами»

- Еще два-три года назад эта проблема буквально «брала за горло» республику, - сказал г-н Хамитов. - А сейчас ситуация нормализовалась. Борьба с этим уродливым явлением, рейдерскими захватами, фиктивными банкротствами – очень важный приоритет. Очень хорошо, что достигнуты такие результаты. Совместными усилиями нам удалось переломить ситуацию и в вопросах, связанных с обманутыми дольщиками.