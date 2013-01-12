Хамитов: «Прокуратура Башкирии достигла успехов в борьбе с рейдерскими захватами»

- К сожалению не все чиновники готовы действовать в законном ключе, - говорит Рустэм Хамитов. - По-прежнему большое число граждан обращается в прокуратуру с жалобами на чиновничий произвол и бюрократизм, нежелание вникать в их проблемы. И здесь прокуратура – наш союзник, который помогает заставить чиновников действовать по-новому – в интересах людей.
Президент не оставил без внимания факт, что за последние два года сотрудники надзорного ведомства совместно с правительством Башкирии начали решать вопросы экономического плана, в том числе рейдерских захватов и мнимых банкротств.
- Еще два-три года назад эта проблема буквально «брала за горло» республику, - сказал г-н Хамитов. - А сейчас ситуация нормализовалась. Борьба с этим уродливым явлением, рейдерскими захватами, фиктивными банкротствами – очень важный приоритет. Очень хорошо, что достигнуты такие результаты. Совместными усилиями нам удалось переломить ситуацию и в вопросах, связанных с обманутыми дольщиками.
Своих коллег и сослуживцев поздравил и прокурор РБ Сергей Хуртин.
- Работники прокуратуры республики многое сделали для решения поставленных перед ней задач, - говорит г-н Хуртин. - Этому способствовал накопленный опыт по защите интересов государства и общества, защите прав наших граждан, стабильности и правопорядка в республике.
Поздравить работников надзорного ведомства прибыл и генерал-майор полиции Михаил Закомалдин. Он поблагодарил людей в синих мундирах за тесное взаимодействие и слаженную работу.
- От лица самого надзираемого и контролируемого ведомства я вас поздравляю, - сказал главный полицейский региона. – Вы нас многому научили. Зачастую вы делали ту работу, которую должны были выполнить мои подчиненные. Поэтому спасибо вам за бесценный опыт и помощь.
Евгений КОСТИЦЫН.