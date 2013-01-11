На первых этажах строящихся домов власти станут размещать детсады

А Рустэм Хамитов, осмотрев «квартирный» садик, решил, что подобное предпринимательство нужно поддерживать и развивать, как один из вариантов решения проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях.
- Только строительством государственных детских садов проблему дефицита мест не решить, – сказал Рустэм Хамитов. – Считаю так. При строительстве новых домов надо две-три квартиры на первом этаже отдавать под детские сады. При этом вполне возможно, что город может купить эти квартиры и передать их в аренду предпринимателям. Это и экономически будет выгодно, так как одно место в таком частном детском саду будет стоить нам в два раза дешевле, чем мы сейчас строим.
Оказывается, к 2016 году в Башкортостане количество детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет вырастет на 30 тысяч, то есть до 225 тысяч человек.
Сегодня в столице Башкирии работает 54 частных детских сада и продолжается возвращение в городскую собственность помещений бывших садиков, отданных в 90-х предпринимателям.
Евелина Северина, рассказывая о перипетиях открытия частого сада, пожаловалась президенту РБ на равнодушие чиновников, а мэр Уфы Ирек Ялалов предположил, что городские функционеры от образования «боятся конкуренции с частными садами».
– Не надо бояться. Это чиновничье преступление, то, что они запрещают развивать такого рода детские сады, хотя законодательство это позволяет, – сказал Рустэм Хамитов.
Руководитель региона потребовал от главы администрации Уфы устранить излишнюю волокиту на пути таких инициатив и оказывать содействие в оформлении разрешительной документации на открытие частных детсадов.