На первых этажах строящихся домов власти станут размещать детсады

Интересную идею озвучил глава Башкирии Рустэм Хамитов, побывав в четверг в частном детском саду «Умка». Детское учреждение в собственной квартире площадью 74 квадратных метра открыла предпринимательница Евелина Северина еще в 2009 году, теперь в частный садик ходит 20 детей, а во дворе появилась детская площадка, которую коммерсанты построили сами. Желающих попасть в частый детский сад больше, чем бизнесмены могут принять. Г-жа Северина обратилась к Рустэму Хамитову с просьбой помочь в открытии полноценного детского учреждения на пять групп – она уже оформила все документы и зарегистрировала некоммерческую организацию «Центр раннего развития ребенка». Глава Башкирии дал поручение посодействовать предприимчивой бизнес-вумен, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Лишь после того, как перед новым годом о проблемах частного детского сада рассказал телеканал БСТ, а Рустэм Хамитов лично приехал в садик, инициативной женщине предложили здание на улице Победы в Уфе.