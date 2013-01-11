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На первых этажах строящихся домов власти станут размещать детсады

11 января 2013, 10:58
Интересную идею озвучил глава Башкирии Рустэм Хамитов, побывав в четверг в частном детском саду «Умка». Детское учреждение в собственной квартире площадью 74 квадратных метра открыла предпринимательница Евелина Северина еще в 2009 году, теперь в частный садик ходит 20 детей, а во дворе появилась детская площадка, которую коммерсанты построили сами. Желающих попасть в частый детский сад больше, чем бизнесмены могут принять. Г-жа Северина обратилась к Рустэму Хамитову с просьбой помочь в открытии полноценного детского учреждения на пять групп – она уже оформила все документы и зарегистрировала некоммерческую организацию «Центр раннего развития ребенка». Глава Башкирии дал поручение посодействовать предприимчивой бизнес-вумен, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Лишь после того, как перед новым годом о проблемах частного детского сада рассказал телеканал БСТ, а Рустэм Хамитов лично приехал в садик, инициативной женщине предложили здание на улице Победы в Уфе.

А Рустэм Хамитов, осмотрев «квартирный» садик, решил, что подобное предпринимательство нужно поддерживать и развивать, как один из вариантов решения проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях.

- Только строительством государственных детских садов проблему дефицита мест не решить, – сказал Рустэм Хамитов. – Считаю так. При строительстве новых домов надо две-три квартиры на первом этаже отдавать под детские сады. При этом вполне возможно, что город может купить эти квартиры и передать их в аренду предпринимателям. Это и экономически будет выгодно, так как одно место в таком частном детском саду будет стоить нам в два раза дешевле, чем мы сейчас строим.

Оказывается, к 2016 году в Башкортостане количество детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет вырастет на 30 тысяч, то есть до 225 тысяч человек.

Сегодня в столице Башкирии работает 54 частных детских сада и продолжается возвращение в городскую собственность помещений бывших садиков, отданных в 90-х предпринимателям.

Евелина Северина, рассказывая о перипетиях открытия частого сада, пожаловалась президенту РБ на равнодушие чиновников, а мэр Уфы Ирек Ялалов предположил, что городские функционеры от образования «боятся конкуренции с частными садами».

– Не надо бояться. Это чиновничье преступление, то, что они запрещают развивать такого рода детские сады, хотя законодательство это позволяет, – сказал Рустэм Хамитов.

Руководитель региона потребовал от главы администрации Уфы устранить излишнюю волокиту на пути таких инициатив и оказывать содействие в оформлении разрешительной документации на открытие частных детсадов.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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