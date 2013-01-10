Уже летом в уфимской мэрии заработает лифт для «маломобильного» населения

Ранее инвалиды-колясочники не могли попасть к чиновникам администрации и поэтому специально для обездвиженных людей устраивали приемы на первом этаже, а посетители с ограниченными физическими возможностями из числа активистов-общественников не могли принять участие в совещаниях в зале на втором этаже, куда их поднимали на руках по лестнице.
В здании мэрии уже построили пандус для заезда колясок и специальную уборную комнату для посетителей-инвалидов. Ожидается, что лифтовую шахту пристроят к задней части здания мэрии уже к лету.
- Принимая во внимание важность работ по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения, начиная с прошлого года при приемке работ по завершенным объектам, в состав городской комиссии включаются представители общественных организаций, отстаивающие интересы людей с ограниченными возможностями, - сообщили в администрации столицы Башкирии.
Дмитрий КОЛПАКОВ.