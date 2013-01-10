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Уже летом в уфимской мэрии заработает лифт для «маломобильного» населения

10 января 2013, 16:07
Аппарат градоначальника башкирской столицы заказал строительство в пятиэтажном здании мэрии-горсовета на проспекте Октября, 120, шахты лифта предварительной стоимостью в 2,8 млн рублей. Подъемный механизм, как сообщается в техзадании, строится «для беспрепятственного доступа и безопасного передвижения внутри здания инвалидов и маломобильных групп населения», таких как беременные женщины, пенсионеры и мамочки с детьми. Лифт будет оборудован компактным приводом с низким потреблением электроэнергии. Кнопки в кабине будут расположены на доступной для инвалидов высоте. Освещение и звуковое сопровождение должны соответствовать стандартам для слабослышащих и слабовидящих людей.

Ранее инвалиды-колясочники не могли попасть к чиновникам администрации и поэтому специально для обездвиженных людей устраивали приемы на первом этаже, а посетители с ограниченными физическими возможностями из числа активистов-общественников не могли принять участие в совещаниях в зале на втором этаже, куда их поднимали на руках по лестнице.

В здании мэрии уже построили пандус для заезда колясок и специальную уборную комнату для посетителей-инвалидов. Ожидается, что лифтовую шахту пристроят к задней части здания мэрии уже к лету.

- Принимая во внимание важность работ по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения, начиная с прошлого года при приемке работ по завершенным объектам, в состав городской комиссии включаются представители общественных организаций, отстаивающие интересы людей с ограниченными возможностями, - сообщили в администрации столицы Башкирии.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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