Уже летом в уфимской мэрии заработает лифт для «маломобильного» населения

Аппарат градоначальника башкирской столицы заказал строительство в пятиэтажном здании мэрии-горсовета на проспекте Октября, 120, шахты лифта предварительной стоимостью в 2,8 млн рублей. Подъемный механизм, как сообщается в техзадании, строится «для беспрепятственного доступа и безопасного передвижения внутри здания инвалидов и маломобильных групп населения», таких как беременные женщины, пенсионеры и мамочки с детьми. Лифт будет оборудован компактным приводом с низким потреблением электроэнергии. Кнопки в кабине будут расположены на доступной для инвалидов высоте. Освещение и звуковое сопровождение должны соответствовать стандартам для слабослышащих и слабовидящих людей.