Высоковольтную линию на Комсомольской демонтируют раньше запланированного

- Конкретику еще не обсуждали, но есть стремление начать делать второй участок за путепроводом на Комсомольской улице сразу, иначе придется монтировать следующие два новых кабельных вывода из-под земли, - говорит г-н Макаров. - Каждая такая «кабельная воронка» стоит около двух миллионов рублей. Всего их две. Уже потрачено четыре миллиона. На следующий год придется делать новые соединения, так как они одноразовые.