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Высоковольтную линию на Комсомольской демонтируют раньше запланированного

8 января 2013, 23:51
«Башкирская электросетевая компания» в ближайшее время приступит к демонтажу пяти высотных опор ЛЭП по улице Комсомольская от улицы Шафиева, где находится подстанция «Глумилино», до путепровода на пересечении с улицей 50 лет СССР. Линию на этом небольшом отрезке перенесли под землю, а после того как срежут опоры, начнется расширение Комсомольской. В планах энергетиков и городских властей перенос всей трассы ЛЭП до подстанции «Краснодонская» под землю.

Как сообщил «МКС» глава «БЭСК» Андрей Макаров, миллионные траты на временное обустройство подземно-воздушной смычки ЛЭП заставили сетевиков задуматься о форсировании проекта и его скорейшем продолжении.

По мнению топ-менеджера компании, дешевле и целесообразнее убрать большую часть линии сразу, чем делить ее на мелкие этапы.

- Конкретику еще не обсуждали, но есть стремление начать делать второй участок за путепроводом на Комсомольской улице сразу, иначе придется монтировать следующие два новых кабельных вывода из-под земли, - говорит г-н Макаров. - Каждая такая «кабельная воронка» стоит около двух миллионов рублей. Всего их две. Уже потрачено четыре миллиона. На следующий год придется делать новые соединения, так как они одноразовые.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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