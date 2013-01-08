Високосный 2012-й унес жизни самых талантливых

30 сентября от острой сердечной недостаточности умерла «Надя Огарышева» из «Доживем до понедельника». Актриса Людмила Архарова сгорела за месяц на 64-м году жизни. В картине Станислава Ростоцкого юная Людочка сыграла ученицу, которая написала в сочинении такие строчки: «Я хочу встретить такого человека, который любил бы детей, потому что без них женщина не может быть по-настоящему счастливой. Если не будет войны, я хотела бы иметь двоих мальчиков и двоих девочек...».

В реальной жизни она родила единственную дочь Вику. Людмила стала замечательной актрисой Детского музыкального театра Натальи Сац, работала педагогом по вокалу