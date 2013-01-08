Високосный 2012-й унес жизни самых талантливых

Январь
Светлана Харитонова
Актриса ушла в мир иной 8 января в Москве в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В кино Харитонова дебютировала в середине 50-х, снявшись в фильмах «Белый Бим - Черное ухо», «Не может быть!», «Девушка без адреса» и «Летят журавли», сериалах «Визит к Минотавру» и «Гостья из будущего». Она играла подружек героинь, колхозниц и девушек со стройки. Воспитывала психически больную дочь. В 72-м сбила женщину и три года отсидела в колонии, но смогла вернуться в профессию. На пенсии питалась обедами для нищих, ходила в обносках. Чтобы выжить – торговала газетами в метро,
Евгений Гинзбург
66-летний кинорежиссер умер 15 января в московской больнице от инсульта головного мозга. Его кинодебютом стал популярный фильм «Рецепт ее молодости» с Людмилой Гурченко. Он был режиссером главной редакции музыкальных программ ЦТ. Мастер телевизионного развлечения, создатель кинобенефисов Гурченко, Васильевой, Голубкиной, Дорониной, эстрадных шоу и «Новогодних аттракционов». Гинзбург поставил киномюзиклы «Свадьба соек», «Остров погибших кораблей», «Простодушный», снял фильмы с участием «Бони М», Аль Бано и Ромины Пауэр.
Евгений Жариков
Артист скончался 18 января на 71-м году жизни в Боткинской больнице от рака. Евгений Жариков сыграл более чем в 60-ти фильмах. Среди них «Иваново детство», «3+2», «Не может быть!», «Барышня-крестьянка», «Сыщики» и многие другие. Всесоюзную славу Жарикову принес снятый в 70-е телесериал «Рожденная революцией». Во время съемок встретил будущую супругу – актрису Наталью Гвоздикову. Евгений не раз стоял на коленях перед женой, вымаливая прощение за измены, а незадолго до смерти просил отпустить грехи и у батюшки.
Февраль
Залман Кинг
Режиссер эротических фильмов скончался 3 февраля у себя дома в Калифорнии в возрасте 69 лет от рака. Выходец из семьи Лефковиц - еврейских иммигрантов из Латвии - учился на антрополога, но затем устроился на работу водолазом. Кинг стал известен как автор сценария эротического фильма «9 1/2 недель» с Ким Бейсингер и Микки Рурком. Среди известных фильмов автора также «Дельта Венеры», «Дикая орхидея», «Слияние двух лун», «Дневники Красной туфельки». Кинг умел снимать эротику, при съемках интимных сцен в «Широко открытыми глазами» с ним консультировался Стенли Кубрик.
Владимир Гусев
7 февраля на 79-м году жизни скончался киноактер, сыгравший в более чем 60 фильмах. Последние два года он не поднимался с постели и невероятно страдал. Сыграли свою роль диабет, бронхиальная астма и проблемы с сердцем. Многие помнят его по таким знаменитым картинам, как «Москва слезам не верит», «Солдат Иван Бровкин», «Гусарская баллада», «Девушка с гитарой», «Человек родился», «Майор «Вихрь», «Ошибка резидента», «Приступить к ликвидации» и других. На пенсии, чтобы выжить, вынужден был торговать газетами.
Сергей Колосов
Режиссер и сценарист скончался 11 февраля в Москве в возрасте 90 лет от инсульта. На его счету более 20 режиссерских и сценарных кинематографических работ, в том числе - первый отечественный многосерийный фильм «Вызываем огонь на себя», а также «Судья в ловушке» – первый фильм, полностью снятый в виртуальной студии. В фильмах «Мать Мария», «Помни имя свое», «Укрощении строптивой», «Раскол», «Дороги Анны Фирлинг», экранизации чеховской «Душечки» и других снялась его супруга Людмила Касаткина.
Евгений Ташков
Кинорежиссер и сценарист умер 15 февраля в Москве в возрасте 85 лет. Широкую известность Евгению Ташкову принесли его сериалы «Адъютант его превосходительства» и «Майор Вихрь». Также зрителям хорошо известны его картины «Уроки французского», «Дети Ванюшина», «Жажда». Несмотря на плохое самочувствие, режиссер работал практически до кончины. Только год назад он завершил съемки фильма «Три женщины Достоевского». Евгений Ташков был женат на актрисе Екатерине Савиновой, известной ролью в его фильме «Приходите завтра». Их сын Андрей также стал актером.
Екатерина Лапина
Сноха Владимира Басова и Валентины Титовой погибла в автокатастрофе 17 февраля. 37-летняя актриса попала в жуткую аварию неподалеку от подмосковной Лобни. Вместе с мужем, режиссером Александром Басовым, Екатерина жила в загородном доме и, отправившись на кинопробы, из-за гололеда выехала на встречную полосу, где в нее врезался мусоровоз. В ее фильмографии более трех десятков ролей - прапорщица Карнаухова в «ДМБ» и медсестра Пригожина в сериале «Стройбатя». Одной из последних работ Лапиной стала небольшая роль в «Елках-2».
Эльдор Уразбаев
Режиссера не стало 21 февраля на 72-м году жизни в США, где жил в последние годы. В 1977 году снял свой первый фильм «Транссибирский экспресс», за который получил госпремию Казахской ССР. Позже женился на снявшейся в этой картине актрисе Наталье Аринбасаровой. Снял «Фрак для шалопая», «Инспектор ГАИ» и ряд других картин. Но его главной удачей считается многосерийный фильм «Визит к Минотавру» по роману братьев Вайнеров. Снял сериалы «Женская логика», «Ребята из нашего города», «Богатство», «Варенька».
Людмила Касаткина
22 февраля в Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, пережив своего супруга - кинорежиссер Сергей Колосов – всего на 11 дней. По состоянию здоровья она даже не смогла присутствовать при прощании с мужем. Сценическую карьеру начала как балерина, но была вынуждена прекратить занятия из-за перелома ноги. Касаткина дебютировала в кино в 1954 году в ленте «Укротительница тигров». Лучшие роли сыграла в фильмах Колосова. С успехом играла на сцене театра Российской армии.К ней сватались Павел Кадочников, Леонид Быков и даже французский ловелас Жерар Филип.
Март
Людмила Шагалова
Актриса театра и кино скончалась 13 марта в Москве на 89 году жизни. За 10 лет до смерти практически ослепла. Людмила Александровна более 46 лет служила в Театре-студии киноактера и более 50 лет снималась в кино, сыграла более 50 ролей. Шагалова признавалась, что роль девочки, превращающейся в старушку в «Сказке о потерянном времени», далась ей невероятно трудно: приходилось часами прыгать через веревочку. Ее знают по ролям в картинах «Молодая гвардия», «Верные друзья», «Женитьба Бальзаминова», «Усатый нянь», «Пеппи Длинныйчулок», «Где находится нофелет?».
Тонино Гуэрра
Великий художник, сценарист, писатель и поэт умер 21 марта в городке Сан-Арканджело на 93-м году жизни. Гуэрра был самым «русским» из итальянцев: женат на Элеоноре Яблочкиной, дружил с Андреем Тарковским, Беллой Ахмадулиной, Юрием Любимовым, Юрием Норштейном. Среди фильмов, снятых по его сценариям, - «Забриски Пойнт», «Красная пустыня» и «Идентификация женщины» Антониони, «Амаркорд», «Джинджер и Фред», «И корабль плывет» Феллини. Андрей Тарковский снял по его сценарию «Ностальгию», а Владимир Наумов - «Белый праздник» и «Часы без стрелок».
Наум Ардашников
Кинооператор и режиссер скончался 31 марта в Москве на 81-м году жизни. Ардашников был оператором таких картин как "Время, вперед" Швейцера, "Сюжет для небольшого рассказа" Юткевича, "Странная женщина" Райзмана. В качестве режиссера сделал телефильм по "Всей королевской рати" Уоррена, биографическую ленту об Алле Пугачевой "Пришла и говорю", в соавторстве с Олегом Ефремовым - сатирическую комедию "Старый новый год". Его последней работой стала комедия "Убить карпа".
Апрель
Анатолий Равикович
Актер ушел в мир иной 8 апреля в питерской больнице после нескольких инфарктов на 76-м году жизни. На счету Анатолия Равиковича - более 40 ролей в кино, и уже третья стала самой известной - персонаж Льва Евгеньевича Хоботова в фильме «Покровские ворота». В последний раз Равикович появился на сцене Театра комедии в январе 2012 года в «Средстве Макропулоса». Это один из спектаклей, где Равикович выступал вместе со своей женой - актрисой Ириной Мазуркевич. Последней его кинематографической работой стала роль кардинала Мазарини в фильме «Возвращение мушкетеров».
Владимир Ухин
12 апреля на 82-м году жизни скончался известный телеведущий, заслуженный артист России. Для самых юных он был дядей Володей: более 30 лет - до 1995 года - артист вел программу "Спокойной ночи, малыши!", а взрослые зрители знали его как ведущего информационных телепередач. Ухин снялся в картинах "Большое космическое путешествие" и "Предчувствие любви". В конце 70-х в Японии вел передачу о русском языке. Всегда был холостяком, но перед самой пенсией женился. И на седьмом десятке у него родился сын. После инсульта его частично парализовало.
Александр Пороховщиков
Актер скончался 15 апреля в московской больнице после долгой болезни на 74-м году жизни. Он снялся в фильмах «Гори, гори, моя звезда», «Звезда пленительного счастья», «Капитан Немо», «Ворошиловский стрелок». Лучшей работой актера в кино многие считают роль председателя губернской ЧК в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Он долго судился с родственниками из-за квартиры, перенес инсульт. Сахарный диабет вызвал гангрену и ему ампутировать часть стопы. 10 марта, переживая за мужа, покончила с собой супруга Пороховщикова Ирина.
Леонид Менакер
21 апреля на 83 году жизни в петербургской больнице ушел из жизни знаменитый кинорежиссер. Он снял фильмы "Жаворонок", "Молодая жена", "Последний побег", "Никколо Паганини", "Завещание профессора Доуэля", "Собачий пир". Автор книг "Волшебный фонарь" и "Цареубийцы". Отец Леонида Менакера - кинорежиссер Исаак Менакер, снявший такие фильмы, как "Девочка и крокодил", "Третья молодость", а его дядя и тетя - известный эстрадный дуэт Мария Миронова и Александр Менакер. Андрей Миронов приходился кинорежиссеру троюродным братом.
Май
Джемма Фирсова
Актриса и режиссер-документалист скончалась 8 мая на 77-м году жизни. Российские зрители старшего поколения помнят ее по ролям в фильмах "Война и мир", "Это сладкое слово - свобода", "Белая птица с черной отметиной", "Хождение по мукам", "Алые паруса". Но настоящее свое призвание она нашла в военной документалистике. За фильм "Зима и весна сорок пятого" получила госпремию СССР, за участие в создании 20-серийной киноэпопеи "Неизвестная война" - Ленинскую премию. Среди ее работ - "Битва за Кавказ", "Предупреждение об опасности", "Государь Николай II".
Алексей Ванин
Артист скончался 22 мая в возрасте 87-ми лет. Ванин снялся почти в сотне фильмов. Самой звездной стала «Калина красная». Это он в финале картины на самосвале утопит банду, убившую героя Шукшина. Он был трижды ранен на фронте. Увлекся борьбой, стал пятикратным призером СССР, работал тренером. Пригласили в Венгрию воспитывать борцов. Как-то в начале 60-х повез в Будапешт в командировку два десятка секундомеров. Признали «контрабандистом», осудили на три года. Отсидел половину срока. Потом Ванин консультировал «зека» Шукшина в «Калине красной».
Марк Минков
Композитор умер 29 мая на 68-м году жизни на своей подмосковной даче от инфаркта. Благодаря песне «Наша служба и опасна, и трудна» его не штрафовали гаишники, а неофициальный гимн всех ветеранов «Мой милый, если б не было войны» в исполнении Валентины Толкуновой принес любовь старшего поколения. Наибольшую известность ему принесла музыка к сериалу "Следствие ведут знатоки", «Мы из джаза». Среди песен Минкова - "Бери шинель, пошли домой", для Пугачевой он написал "Не отрекаются, любя", «Эти летние дожди», «Ты на свете есть», «Монолог».
Июнь
Вячеслав Глазычев
Профессор Московского архитектурного института скончался 5 июня на отдыхе в Таиланде от сердечного приступа на 73-м году жизни. Вячеслав Глазычев фактически стал первым советским дизайнером. В 90-е разработал стратегии развития десятка малых городов, в том числе знаменитого Мышкина в Ярославской области. Американцы пригласили его «спасти» город Вашингтон от муниципального кризиса. Был членом Общественной палаты, вел программу «Реальная политика» вместе с Глебом Павловским. В 2011 году приезжал в Уфу на международный «Нет-фестиваль» видеоарта и анимации.
Рей Брэдбери
Американский писатель ушел из жизни 5 июня в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни. Он являлся одним из столпов современной фантастики. Слава пришла к нему в 1950 году - после выхода книги "Марсианские хроники". "451 градус по Фаренгейту" принесла ему всемирную славу. Но путь к ней не был легким - до этого он четыре года работал разносчиком газет. Он написал 13 романов более 400 рассказов и творил до последних дней жизни. По произведениям Брэдбери было снято более четырех десятков фильмов. Последние годы великий фантаст был прикован к инвалидному креслу.
Владлен Давыдов
Актер скончался 30 июня в возрасте 88 лет. Владлен Давыдов - актер-красавец старой школы, патриарх МХАТа, в Художественном театре он исполнил более ста ролей, среди которых - множество героев произведений Чехова. Он играл Рокоссовского в "Освобождении", Петра Первого в "Табачном капитане". Среди других его киноработ – «Кубанские казаки», "Человек-амфибия", "ТАСС уполномочен заявить", "Зависть богов", "Утомленные солнцем 2: Цитадель". Давыдов - лауреат двух Сталинских премий: за кинодебют в фильме "Встреча на Эльбе" и за роль в спектакле «Вторая любовь».
Июль
Раджеш Кханна
Культовый индийский актер, которые российские зрители запомнили по фильму «Танцор диско», умер на 70-м году жизни в городе Мумбаи 18 июля. Его тело в стеклянном гробу, который был обклеен фотографиями актера, провезли в автомобиле по улицам города. За свою жизнь Раджеш снялся в 160-ти фильмах, а в 130-ти он сыграл главную роль. За свою кинокарьеру актер получил множество наград, фанатки писали ему любовные письма собственной кровью. Он попробовал себя и в продюсировании картин, и в политике, работал в индийском парламенте.
Богдан Ступка
71-летний актер умер 22 июля в Киеве от приступа, случившегося на фоне запущенной стадии рака. Соотечественники поставили Ступку на 47-е место в списке величайших украинцев. Актер воплотил образы самых ярких национальных героев: говорил от лица Тараса Бульбы, Тараса Шевченко, Мазепы, Богдана Хмельницкого, Григория Сковороды. При этом масштабы таланта Ступки были поистине шекспировские, диапазон ролей - от короля Лира и Бориса Годунова до Брежнева и Лысенко. Он возглавлял Театр Ивана Франко и успел поработать министром культуры в правительстве Ющенко.
Тереза Дурова
85-летняя артистка цирка скончалась 29 июля, проработав на манеже до 76 лет. «Мать Тереза», как называли Терезу Дурову в цирке, была первой женщиной-укротителем в знаменитой династии, внучкой основателя клана «дедушки Дурова». Тереза Васильевна была самой маленькой дрессировщицей слонов в мире -
Август
Федор Чеханков
Известный актер умер 1 августа на 73-м году жизни в Москве от СПИДа. В Москве он сразу был принят в труппу Центрального театра Российской армии, где и прослужил всю жизнь. Самые значительные его роли в спектаклях "Солдат и Ева", "Учитель танцев", где после Владимира Зельдина на протяжении 19 лет он исполнял заглавную роль. Известен он и своими телевизионными ролями. К примеру, был бессменным ведущим популярной музыкальной передачи "Артлото". Овладев профессией конферансье, он поначалу представлял других, а потом и сам запел. И даже выпустил компакт-диск.
Валентин Черных
6 августа скончался 77-летний киносценарист. Заслуги Валентина Черныха в кинематографе велики, но если надо описать их кратко, то достаточно четырех слов: "Москва слезам не верит". Фильм Владимира Меньшова в 1980 году получил "Оскара" и поднял крепкого советского сценариста на мировой уровень. Среди других работ Черныха - "Любовь земная", "Вкус хлеба", "Выйти замуж за капитана", "Любовь с привилегиями", "Свои", сериал "Брежнев" и трилогия "Любить по-русски". В романе «Взрыв Секс-бомбы» он смешно и точно описал современный российский кинобизнес.
Борис Григорьев
Режиссер умер в Москве 8 августа на 77-м году жизни. Самые известные его фильмы - «Первый снег», «Пароль не нужен», «Держись за облака», «Мраморный дом», «Георгий Седов», «Так начиналась легенда», «Кузнечик», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Приступить к ликвидации», «Наградить (посмертно)», «Пусть я умру, Господи», «Бес в ребро», «Исповедь содержанки».
Петр Фоменко
Театральный режиссер ушел из жизни 9 августа в возрасте 80-ти лет. Гитисовский курс режиссера стал основой "Мастерской Петра Фоменко", сейчас одного из самых ярких и интересных театров столицы, где ставят классику, но при этом постоянно экспериментируют. Именно Фоменко открыл театральному миру сестер Кутеповых, Галину Тюнину, Мадлен Джабраилову, Полину Агурееву, Евгения Цыганова, Илью Любимова и других актеров, по сей день составляющих костяк труппы "Мастерской". Он оставил слово и в кинематографе, сняв трогательную "Почти смешную историю".
Сергей Капица
Физик, популяризатор науки скончался 14 августа в возрасте 84 лет. Как физик Сергей Капица, конечно, не идет в сравнение со своим отцом - великим нобелевским лауреатом Петром Капицей, позволявшим себе указывать Сталину и ссориться с Берией. Но как популяризатор науки Капица-младший не знал себе равных. В 1973 году он написал "Жизнь науки". Книга послужила толчком к появлению "Очевидного невероятного" - телепередачи, в которую Капица приглашал крупных ученых, чтобы они понятным языком рассказывали зрителям о сложных научных проблемах.
Гарри Гаррисон
Писатель-фантаст умер 15 августа в 87 лет. Первым крупным произведением Гаррисона стал роман "Мир смерти" (в других переводах "Неукротимая планета"). За ним последовали "Стальная крыса" и "Билл - Герой Галактики" (в последнем Гаррисон с присущим ему абсурдистским юмором пародировал "Звездный десант" Хайнлайна). Были у Гаррисона и серьезные произведения - "Подвиньтесь, подвиньтесь!" о перенаселении и "Эдем" в жанре альтернативной истории. Старость Гаррисона пришлась на закат научной фантастики в целом - спрос на нее в США и Европе упал.
Тони Скотт
68-летний голливудский режиссер бросился с моста в Лос-Анджелесе. Ему нравилась скорость, как в "Днях грома" или "Лучшем стрелке". Его увлекал сценарий молодого Тарантино — по нему была снята "Настоящая любовь". "Голод" запомнился как один из самых поэтичных вампирских фильмов ужасов, в котором к тому же играл блестящий дуэт Сюзан Сарандон и Катрин Денев. Тони Скотт умел увидеть актеров и создать завораживающие экранные сочетания, например Джина Хэкмена и Дензела Вашингтона в "Багровом приливе". А Кира Найтли сыграла, может быть, лучшую свою роль в "Домино".
Игорь Кваша
79-летний актер и телеведущий скончался 30 августа от остановки сердца. У Кваши была пневмония и хронический гнойный бронхит – он выкуривал по три пачки в день. В последнее время он вел передачу «Жди меня» на Первом канале, пропуская через сердце невероятное количество трагедий и драм совершенно посторонних ему людей. Телезрители запомнили его по ролям в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Человеке с бульвара Капуцинов», «Соломенная шляпка». Творческая судьба Игоря Кваши, сыгравшего за свою жизнь больше сотни ролей, неразрывно связана с "Современником".
Александр Лебедев
Актер скончался на 82-м году жизни в своей квартире предположительно в конце августа – точная дата смерти неизвестна. Жена артиста прикована к постели, а их душевнобольная дочь Тамара не позволяла несколько дней забрать труп отца в морг. Сделать это удалось только после вмешательства милиции. Тамару скрутили и отвезли в психиатрическую клинику. В фильмографии актера любимые всеми картины: «Верные друзья», «Джентльмены удачи», «Война и мир» и многие другие. И пусть это были не главные роли, но обаятельный артист своим появлением неизменно украшал любую ленту.
Сентябрь
Александр Белявский
80-летний актер скончался 8 сентября: он тяжело болел и покончил жизнь самоубийством выпрыгнув из окна пятого этажа. Он играл красавцев-ученых в "Июльском дожде" и "Иду на грозу", снимался в советско-польском сериале "Четыре танкиста и собака". Одинаково легко входил в роли воров ("И снова Анискин") и милиционеров ("Это случилось в милиции"). Белявскому были подвластны комические эпизоды (Саша из "Иронии судьбы") и исторические роли (Нарышкин в фильмах о Петре Первом). У него еще была и одна главная: харизматичный рецидивист Фокс из "Место встречи изменить нельзя".
Павел Грачев
Бывший министр обороны РФ умер 23 сентября в возрасте 64 лет от острого менингоэнцефалита. Герой Советского Союза, прошедший Афганистан, в 1991 году стал еще и политиком, оказав поддержку Ельцину в его противостоянии с ГКЧП. В 1993 году министр обороны Грачев вновь выступил на стороне Ельцина и ввел в Москву войска. Этим Грачев гарантировал себе место в истории России. К нему приклеилось прозвище "Паша-Мерседес", а гибель журналиста "МК" Дмитрия Холодова осталась несмываемым пятном на мундире генерала.
Григорий Малыгин
42-летний шоумен скончался в своей квартире 21 сентября от остановки сердца.
В июле Григорий подвергся хулиганскому нападению, грабежу и был жестоко избит. Он был бессменным лидером «Детей лейтенанта Шмидта» – команды, собравшей все трофеи КВН. На счету Григория несколько ролей в сериалах, таких как «Счастливы вместе», «Моя прекрасная няня», «Писаки», «Москва. Центральный округ», а также главная роль в художественном фильме «День хомячка» уфимского режиссера Виталия Мухаметзянова. Григорий не раз приезжал в Уфу во время работы над картиной.
Александр Заволокин
Создатель известного телепроекта «Играй, гармонь!» умер 22 сентября в Новосибирске. Сердце 66-летнего музыканта остановилось. Он написал более пятисот песен, несколько книг, сборников частушек и побасенок. Александр Заволокин с братом стояли у истоков проекта «Играй, гармонь!», который вылился в многочисленные концерты по всей стране и одноименную телепередачу на Первом канале. С младшим из дуэта Заволокиных - Геннадием - поклонники простились 11 лет назад. Артист погиб в автокатастрофе в Новосибирской области. Рядом с местом трагедии открыт его музей.
Октябрь
Эдуард Володарский
Сценарист скончался 8 октября в возрасте 71 года. Володарский был крепким профессионалом сценарного дела. Он автор картин «Свой среди чужих, чужой среди своих» Михалкова и «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах» Германа. А также сериалов последних лет – «Штрафбат» и «Достоевский». Вместе с большим талантом ему достался и непростой характер: незадолго до смерти он резко высказался в адрес Василия Гроссмана, чей роман "Жизнь и судьба" адаптировал для сериала на телевидении. За слова и за сценарий Володарскому крепко досталось от кинокритиков уже после смерти.
Марина Голуб
Актриса и телеведущая погибла 9 октября в автомобильной аварии, двух месяцев не дожив до своего 55-летия. Она снималась в «Ширли-мырли», «Андерсене», вела "Утреннюю почту", "Эх, Семеновну!", "Девчат". Впервые актриса посетила столицу Башкирии, когда еще служила в театре «Шолом». В марте 2011-го она снова прибыла в Уфу на гастроли уже в составе МХТ имени Чехова, где прослужила десять лет – сыграла Гертруду в современной версии «Гамлета». В ноябре в Уфе планировались гастроли МХТ с «Тартюфом». Но спектакль не состоялся: оказалось, что Голуб была незаменимой.
Глеб Скороходов
Журналист и телеведущий скончался 10 октября на 83-м году жизни от рака. За два месяца до смерти он ослеп, не выходил из дома и умер на руках сестры. На студии «Мелодия» он познакомился с Леонидом Утесовым, Клавдией Шульженко, Людмилой Гурченко. За цикл программ «В поисках утраченного» получил премию ТЭФИ. Телеведущий долгое время работал с Пугачевой, а потом написал о певице несколько книг, в которых раскрыл тайны ее семейной жизни. Примадонна перестала с ним общаться, но, несмотря на обиду, пришла с ним проститься.
Кирилл Столяров
Актер театра и кино скончался 11 октября на 76-м году жизни в Москве. Восемь лет он сын актера Сергея Столярова прожил со злокачественной опухолью. Снимался фильмах «А зори здесь тихие...», «Повесть о первой любви», «Им было девятнадцать», «Жизнь сначала» и многих других. С 1959 года он являлся актером Театра-студии киноактера, а в конце 80-х стал главным режиссером. На телевидении Столяров делал цикл передач «Актеры и судьбы» о выдающихся артистах отечественного кино. Его сын Сергей также снимался в кино, вел на ТВ «Детский час», а теперь - главный редактор «Школьник-ТВ».
Сильвия Кристель
Киноактриса скончалась 18 октября в возрасте 60 лет, пережив инсульт. Голландка по происхождению, в 70-х Кристель была настоящим символом Франции. Главная роль в эротическом фильме "Эммануэль" принесла ей мировую славу. Позже были и «Любовник леди Чаттерлей», и «Мата Хари». Кристель несколько раз была замужем, пережила период увлечения алкоголем и кокаином, а в начале 90-х осталась практически без денег. В 2001 году у нее диагностировали рак горла, но она продолжила сниматься в кино. Актриса умерла во сне и была похоронена в родном Утрехте.
Ноябрь
Эугения Плешките
3 ноября не стало 74-летней литовской актрисы. Эту изысканную даму зрители запомнили по ролям в «Чисто английском убийстве» и «Женщине в белом». В 1995-2008 годы она жила в Сан-Франциско. В 2009 году вернулась в Литву. Смерть любимой женщины стала настоящей трагедией для Бориса Моисеева. Они познакомились, когда начинающему танцору Борису было 20, а актрисе — 36, однако разница в возрасте не помешала бурному роману. Поговаривают, что ее сын Амадеус, который работает в театре глухонемых в Польше, - от Бориса Моисеева, который посвятил ему песню «Глухонемая любовь».
Илья Олейников
Актер и телеведущий ушел в мир иной 11 ноября в возрасте 65 лет в Петербурге от рака. В качестве сценического псевдонима Илья Клявер взял фамилию жены, когда начал работать в дуэте с артистом Романом Казаковым. Широкую известность получил в 1993 году, когда вместе с Юрием Стояновым создал программу "Городок". Олейников снимался в кино, в том числе в телефильме "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко. В 2008 году написал и поставил мюзикл "Пророк". Сын — Денис Клявер, певец и солист группы «Чай вдвоем».
Борис Стругацкий
79-летний писатель-фантаст умер 19 ноября через 20 лет после своего брата Аркадия, вместе с которым они без преувеличения сформировали сознание советского научно-технического интеллигента. Сначала великие шестидесятники были оптимистами, свидетельством чему - произведения "Мира Полудня", вселенной, где победили коммунистические идеалы. Последней утопией стал сатирический и идеалистический "Понедельник начинается в субботу". Затем романтики в лучших вещах братьев стало меньше: это "Град Обреченный", "Пикник на обочине", "Трудно быть богом".
Декабрь
Федор Хитрук
95-летний мультипликатор год был прикован к постели и отказывался от госпитализации. Его не стало 3 декабря. Федор Савельевич увлекся мультипликацией после того, как увидел мультфильмы студии Диснея. Революционной стала "История одного преступления", завоевавшая множество международных наград. Дальше были "Топтыжка", получивший " Бронзового льва", "Каникулы Бонифация", сатирический "Фильм, фильм, фильм", история маленького человека "Остров" (Золотая пальмовая ветвь Канн за короткометражку) – и три мультфильма о Винни-Пухе.
Василий Белов
Писатель умер 4 декабря на 81-м году жизни от инсульта, сразившего его после того, как церковь в родной беловской деревне Тимониха разграбили его же односельчане. Белов родился, прожил всю жизнь и умер на Вологодчине - и только родной земле посвящал свои произведения. Всесоюзная известность к нему пришла в середине 60-х после публикации повести "Привычное дело" про колхозника Ивана Африкановича. В разные годы Белов написал произведение «Деревня Бердяйка», книги стихов «Деревенька моя лесная», «Речные излуки», «Привычное дело» и «Плотницкие рассказы».
Наталья Кустинская
Актриса скончалась 13 декабря в возрасте 74 лет от пневмонии после несколько дней комы. Она снялась более чем в 20-ти фильмах, в их числе «Хмурое утро», «Вечный зов», «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию». Русская Бордо шесть раз была замужем. Во втором браке с дипломатом Олегом Волковым родился единственный сын Дмитрий Егоров, который сыграл в «Чучеле». В 2002 году он скончался при невыясненных обстоятельствах, еще раньше умер его 7-месячный сын, единственный внук актрисы. После смерти сына Кустинская впала в депрессию, сильно располнела.
Константин Ваншенкин
15 декабря в Москве скончался поэт, автор советского хита «Я люблю тебя, жизнь!» и множества других замечательных песен. Вайншенкер (настоящая фамилия певца) умер, не дожив до своего 87-летия двух дней. Его женой стала Инна Гофф — сокурсница по Литинституту, тоже поэтесса, автор знаменитой песни «Русское поле». Наиболее прославили Ваншенкина песни «Я люблю тебя, жизнь», «Алеша», «Вальс расставания», «Женька», «Как провожают пароходы». На эстраде их исполняли народные любимцы Андрей Миронов, Иосиф Кобзон, Люмила Гурченко, Людмила Зыкина, Марк Бернес.
Рудольф Рудин
Актер скончался 17 декабря на 84-м году жизни в Москве. Айзеншток (настоящая фамилия актера) стал популярным благодаря роли пана Гималайского в многосерийном юмористическом телеспектакле «Кабачок "13 стульев"». Рудин сыграл также в трех десятках кинолент, среди которых «Новые приключения капитана Врунгеля» и «Умные вещи». У него остались дочь Татьяна и внук Николай Сирин, которые пошли по стопам Рудина, став актерами. В 1976 году правительство Польши присвоило звездам «Кабачка» - в том числе и Рудину - звания заслуженных деятелей культуры Польши.
ПРОСТИТЕ И ПРОЩАЙТЕ
В Башкирии похоронили легендарных личностей
Валерий Кокин
15 января на 56-м году жизни в израильской клинике скончался начальник республиканского Управления госнаркоконтроля. Генерал-лейтенант решился на операцию по удалению раковой опухоли, но не вышел из послеоперационной комы. Подобная участь постигла и его предшественника Эмира Нигамедзянова. Валерий Кокин пришел в органы наркоконтроля из службы госбезопасности, где прошел путь от младшего оперуполномоченного КГБ БАССР до заместителя начальника управления ФСБ РФ по Омской области.
Даян Мурзин
10 февраля на 92-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни умер участник Великой Отечественной войны, Герой Чехословакии, почетный гражданин Уфы и 16 городов Чехии и Словакии. В этих странах он стал национальным героем, его всегда ждали в Праге и Братиславе. Золотая звезда Героя России - пожалуй, единственная награда, которой не было у фронтовика. Его парадный китель весил около
Борис Колбин
2 марта на 63-м году жизни скоропостижно скончался Борис Колбин. С 2002 по 2009 год он возглавлял министерство внешнеэкономических связей, торговли и предпринимательства РБ, в 2004-2005 годы был заместителем премьер-министра правительства РБ. На этих ответственных постах он внес весомый вклад в развитие экономического потенциала республики, ее внешнеторговых связей. Будучи на заслуженном отдыхе, Борис Колбин продолжал принимать активное участие в общественно-политической жизни республики.
Закия Арсланова
27 декабря на 94-м году жизни скончалась народная артистка Башкирии. Без малого сорок лет блистала она на сцене Башкирской драмы, которой, по счастливой случайности, приходилась ровесницей. Закия Арсланова не раз становилась дипломантом Всероссийских конкурсов артистов эстрады и артистов-чтецов. Ее мужем был актер Гата Арсланов, с которым она прожила 63 года до его кончины. Уфимские театралы сравнивали их чету с другой актерской парой – Тихоновым и Мордюковой. Интересно, что на заслуженном отдыхе Закия Арсланова открыла в себе талант режиссера.
ОТЦЫ И ДЕТИ
В минувшем году ушли из жизни отпрыски знаменитостей
Причем, не обошлось без мистических совпадений. Не стало сыновей двух литературных классиков - Бориса Пастернака и Владимира Набокова. Самое печальное, что некоторых из звездных отпрысков хоронили безутешные отцы и матери. Потеряли молодых и талантливых детей американская звезда боевиков Сильвестр Сталлоне и его российский коллега – актер Дмитрий Певцов, которого окрестили «русским Сталлоне» за роли крутых парней.
Единственный сын писателя Владимира Набокова и Веры Слоним Дмитрий скончался 22 февраля в возрасте 77 лет в Швейцарии в госпитале Монтре. Дмитрий Набоков учился в консерватории Кебриджа и стал оперным певцом.
В 1961 году Дмитрий выиграл конкурс дебютантов вместе с Лучано Паваротти. Набоков выступал на оперной сцене около 20-ти лет, параллельно участвовал в автогонках, но в 1980 году попал в аварию и забросил машины. Он инициировал новую экранизацию "Лолиты", в 2009 году опубликовал неоконченный роман Владимира Набокова "Лаура", который сам писатель завещал сжечь.
Старший сын Бориса Пастернака от первого брака с художницей Евгенией Лурье также был увлечен машинами: Евгений Борисович окончил Академию бронетанковых и механизированных войск по специальности инженер-механик. Тем не менее, значительная часть его жизни, как и у Набокова, была связана с литературоведением.
Евгений стал автором первой изданной в России биографии Бориса Пастернака, составил 11-томное собрание сочинений писателя, опубликовал ряд работ, посвященных его творчеству. Он скончался 31 июля в Москве на 89-м году жизни от остановки сердца.
Старший сын голливудской звезды Сильвестра Сталлоне – 36-летний актер, режиссер и кинопродюсер Сэйдж был найден мертвым 13 июля в своем доме в Голливуде.
Вскрытие показало, что он страдал атеросклерозом, что и стало причиной сердечного приступа. Он не дожил до свадьбы один день. Мальчик в 14 лет дебютировал на большом экране, сыграв сына Рокки Бальбоа в пятой части киносериала о несгибаемом боксере. Позже Сталлоне-младший стал сам снимать и продюсировать фильмы в Голливуде.
Сын Дмитрия Певцова также пошел по стопам отца - окончил ВГИК, снимался в кино и играл в театре.
Отец не пропускал ни одной премьеры сына и очень гордился его успехами. Даниилу было всего 22 года, 11 из них он прожил в Канаде с матерью — Ларисой Блажко. А потом вернулся в Россию. При падении с балкона третьего этажа во время вечеринки Даниил получил тяжелейшие травмы, ему было сделано две операции, но молодой человек умер 3 сентября в Боткинской больнице, не приходя в сознание.
Дочь актрисы Зои Федоровой Виктория скончалась в Америке от рака легких 5 сентября в. 37 лет из 66 она провела на родине отца - военного атташе Джорджа Тейта. Она родилась, когда ее отец был выслан из СССР на родину, а мать приговорили к 25 годам лагерей. Девочка росла в ссылке вместе с тетей. И только после реабилитации матери в 1955 году девочка воссоединилась с ней в Москве. В 60-70-х ее имя было широко известно не только по актерским работам в картинах «Преступление и наказание», «Урок литературы», но и скандальным побегом в США.
1 июля на 50-м году жизни от рака умер сын Ады Роговцевой и Константина Степанкова.
Константин Степанков-младший занимался театральной и кинорежиссурой, а позднее работал в Международной академии экологии. Также он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
ВЕЧНО МОЛОДЫЕ
В 2012-м не стало любимых актеров нашего детства
Мы навсегда запомним их именно такими – вечно юными, озорными мальчишками и девчонками из полюбившихся картин. Ведь многие из маленьких актеров, сыгравших наших любимых героев, не нашли себя во взрослом кинематографе: или не создали более ярких образов, или вовсе поменяли профессию.
20 июня ушел из жизни «дважды рожденный»: актер Вячеслав Баранов умер в 54 года от рака почки. «Расписание на послезавтра», «Тимур и его команда», «Старая азбука», «Любовники декабря», «Карнавал», «Шел четвертый год войны», «Гостья из будущего», «Батальоны просят огня», «Плюмбум» - вот лишь немногие из его фильмов.
Во время съемок «Клетки для канареек» познакомился с будущей супругой Евгенией Добровольской. Баранов активно работал и в дубляже. В частности, его голосом говорили эльф Добби в «Гарри Поттере» и Голлум во «Властелине колец».
26 августа не стало рыжего «Джельсомино»: 49-летнего Сергея Крупеникова, ехавшего на велосипеде, сбил мотоциклист. В детстве Сергей снялся в главных ролях в фильмах «Где это видано, где это слыхано», «Дорогой мальчик», «Веселое сновидение, или Смех и слезы», но не стал дальше эксплуатировать эту «золотую жилу».
После съемок в фильме «Волшебный голос Джельсомино» Крупеников увлекся математикой, поступил в Ленинградский институт холодильной промышленности. После создал свою компанию «Холодильный сервис». Оставался таким же рыжим, конопатым и веселым. Таким Сергея Крупеникова запомнят и поклонники.
30 сентября от острой сердечной недостаточности умерла «Надя Огарышева» из «Доживем до понедельника». Актриса Людмила Архарова сгорела за месяц на 64-м году жизни. В картине Станислава Ростоцкого юная Людочка сыграла ученицу, которая написала в сочинении такие строчки: «Я хочу встретить такого человека, который любил бы детей, потому что без них женщина не может быть по-настоящему счастливой. Если не будет войны, я хотела бы иметь двоих мальчиков и двоих девочек...».
В реальной жизни она родила единственную дочь Вику. Людмила стала замечательной актрисой Детского музыкального театра Натальи Сац, работала педагогом по вокалу
В своей московской квартире 17 октября скоропостижно скончался «Димка Савельев» из «Вечного зова».
У 57-летнего актера Валерия Хромушкина оторвался тромб. Валерий Георгиевич сыграл около 30 ролей в кино. Среди них - инспектор угрозыска Шатров в ленте «Ипподром», Володя Никонов в картине «Вот такая история», профорг Володя в «Интердевочке», Орловский в «Оврагах», Сергей Стрелков в сериале «Исаев», хирург Чертков в многосерийном телефильме «Сердце Марии». Он готовился к длинной гастрольной поездке с антрепризным проектом «Моцарт и Сальери».