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В ночь на Рождество три угонщика попались за рулем чужих авто

8 января 2013, 23:55
В ночь на Рождество в Башкирии сразу три заявления об угонах автомобилей поступило в МВД по РБ. Но воришек чудесным образом обнаружили уже через несколько часов. Так, в Ордожоникидзевском районе Уфы 16-летний учащийся профлицея взял покататься машину соседа – «ВАЗ-21074». Гонщика обнаружили в районе Дворца машиностроителей. Юноша за свою шалость будет отвечать в уголовном порядке. Еще один умник этой же ночью решил покататься на автомобиле «Пежо», поставленный хозяевами на ремонт в автосервис. Слесарь автопредприятия посчитал, что не случится беды, если он воспользуется иномаркой, пока владельцы думают, что она стоит в гараже. Но хозяева явились за машиной раньше, чем рассчитывал мастер-ломастер, и теперь парень также будет отвечать перед законом за угон чужого авто.

Еще одно заявление о неправомерном завладении автомобилем принес в нефтекамскую полицию житель села Энергетик. Оказывается, еще в ноябре мужчина распивал спиртные напитки со знакомым и собутыльник, воспользовавшись невменяемым состоянием автовладельца, угнал его «ВАЗ-21099». А потом еще и совершил аварию на чужом авто, повредив многострадальную «Ладу». Протрезвевший под Рождество хозяин машины, узнав, что его «ласточку» целый месяц нещадно эксплуатировали и даже помяли, тут же написал заявление в полицию. Злоумышленник, которого доставили в райотдел, признался в совершенном преступлении и теперь пойдет под суд за угон. Сегодня он находится под подпиской о невыезде.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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