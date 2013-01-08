В ночь на Рождество три угонщика попались за рулем чужих авто

В ночь на Рождество в Башкирии сразу три заявления об угонах автомобилей поступило в МВД по РБ. Но воришек чудесным образом обнаружили уже через несколько часов. Так, в Ордожоникидзевском районе Уфы 16-летний учащийся профлицея взял покататься машину соседа – «ВАЗ-21074». Гонщика обнаружили в районе Дворца машиностроителей. Юноша за свою шалость будет отвечать в уголовном порядке. Еще один умник этой же ночью решил покататься на автомобиле «Пежо», поставленный хозяевами на ремонт в автосервис. Слесарь автопредприятия посчитал, что не случится беды, если он воспользуется иномаркой, пока владельцы думают, что она стоит в гараже. Но хозяева явились за машиной раньше, чем рассчитывал мастер-ломастер, и теперь парень также будет отвечать перед законом за угон чужого авто.