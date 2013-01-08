В ночь на Рождество три угонщика попались за рулем чужих авто

Еще одно заявление о неправомерном завладении автомобилем принес в нефтекамскую полицию житель села Энергетик. Оказывается, еще в ноябре мужчина распивал спиртные напитки со знакомым и собутыльник, воспользовавшись невменяемым состоянием автовладельца, угнал его «ВАЗ-21099». А потом еще и совершил аварию на чужом авто, повредив многострадальную «Ладу». Протрезвевший под Рождество хозяин машины, узнав, что его «ласточку» целый месяц нещадно эксплуатировали и даже помяли, тут же написал заявление в полицию. Злоумышленник, которого доставили в райотдел, признался в совершенном преступлении и теперь пойдет под суд за угон. Сегодня он находится под подпиской о невыезде.