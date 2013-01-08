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В 2012 году в Уфе 17 мам передумали отказываться от новорожденных детей

8 января 2013, 15:44
В 2012 году в Уфе усыновили на 10 детей больше, чем в 2011-м. Если в позапрошлом году получили новых родителей 90 ребятишек, то в 2012-м уже 100. На шесть детей больше оказалось в замещающих семьях, где родители-воспитатели прошли специальное обучение – в минувшем году устроены в такие ячейки общества 540 детей, в 2011 – 534. На 16 человек больше стало воспитываться в приемных семьях. Если в позапрошлом году в приемных семьях росло 70 детей, то в прошедшем их стало уже 86. А вот опекать детдомовцев вызвалось меньше взрослых – в 2011 под опеку взяли 256 ребят, а в прошлом только 254. Зато сократилось число воспитанников интернатов – если к концу 2011 года в таких детских учреждениях столицы Башкортостана находилось 500 детей, то в декабре 2012 их осталось 465.

51 ребенка вернули в семьи, ранее по разным причинам не воспитывавших своих отпрысков. Кроме того, работники городских органов опеки сумели предотвратить 17 случаев отказов матерей от малышей в роддомах.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе администрации столицы Башкирии, всего на учете в органах опеки и попечительства города Уфы состоят 3757 ребенка. Из них в приемных семьях воспитываются 232 ребят, на патронатном воспитании находится 131 малыш, 1193 детей усыновлены. Под опеку и попечительство переданы 1736 детей.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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