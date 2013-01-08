В 2012 году в Уфе 17 мам передумали отказываться от новорожденных детей

51 ребенка вернули в семьи, ранее по разным причинам не воспитывавших своих отпрысков. Кроме того, работники городских органов опеки сумели предотвратить 17 случаев отказов матерей от малышей в роддомах.
Как сообщили «МКС» в пресс-службе администрации столицы Башкирии, всего на учете в органах опеки и попечительства города Уфы состоят 3757 ребенка. Из них в приемных семьях воспитываются 232 ребят, на патронатном воспитании находится 131 малыш, 1193 детей усыновлены. Под опеку и попечительство переданы 1736 детей.