Парламент Башкирии узаконил «гайд-парки»

В Агидели специальным «митинговым» местом стала городская площадь на улице Первых Строителей, 9. В Межгорье-центральном – площадь «Победы», в Межгорье Юго-Западном - Центральная площадь на проспекте Энергетиков, 9. В Кумертау – площадь Советов и площадь перед ДК угольщиков. В Нефтекамске и Салавате – площади перед зданием кинотеатра «Октябрь». В Октябрьском – площадь за торговым комплексом на улице Островского, 55, и площадь в парке «Нефтяник». В Стерлитамаке – площадь перед ДК «Сода», в Сибае – площадь «Победы». Кроме этого утверждены места для протестов в остальных 54 муниципалитетах.