Парламент Башкирии узаконил «гайд-парки»

Оказывается, «публичное мероприятие» - это акция, инициируемая гражданами, партиями, общественными и религиозными объединениями для «выдвижения требования по различным вопросам». А «собрание» - совместное присутствие граждан для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов. «Митинг» - массовое присутствие граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем. «Демонстрация» - публичное выражение общественных настроений группой граждан с использование плакатов, транспарантов и прочей наглядной агитации. «Шествие» - массовое прохождение граждан по заранее определенному маршруту.
«Пикетирование» - выражение мнения без использования звукоусиливающей техники, но при этом разрешается использовать транспаранты.
Как и для улицы, так и для помещений без зрительных мест установлена норма – 1 квадратный метр на человека. При пикетировании –
Попутно депутаты скорректировали правила проведения митингов вне специально отведенных «гайд-парков». Так, нельзя митинговать ближе, чем в
Запрещается проводить собрания на территории садоводческих, огороднических и дачных объединений. Нельзя устраивать какие-либо мероприятия за
Для Уфы определены пять «митинговых» площадок - у фонтана под окнами дворца детского творчества «Орион» в микорайоне Дема, площадь сквера «Волна» в микрорайоне Затон. В центре города можно выражать свое мнение перед дворцом профсоюзов на улице Кирова, 1. Правда до осени будущего года это место закрыто из-за установки памятника Мустаю Кариму. Также можно собираться перед дворцом спорта на улице Зорге. В Черниковке для выражения мнения определена площадь перед дворцом Химиков на улице Первомайская, 47.
В Агидели специальным «митинговым» местом стала городская площадь на улице Первых Строителей, 9. В Межгорье-центральном – площадь «Победы», в Межгорье Юго-Западном - Центральная площадь на проспекте Энергетиков, 9. В Кумертау – площадь Советов и площадь перед ДК угольщиков. В Нефтекамске и Салавате – площади перед зданием кинотеатра «Октябрь». В Октябрьском – площадь за торговым комплексом на улице Островского, 55, и площадь в парке «Нефтяник». В Стерлитамаке – площадь перед ДК «Сода», в Сибае – площадь «Победы». Кроме этого утверждены места для протестов в остальных 54 муниципалитетах.
Дмитрий КОЛПАКОВ.