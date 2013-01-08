Коммунальщикам запретили ловить бездомных кошек и собак на глазах у прохожих

По условиям контракта животных запрещается убивать при помощи огнестрельного оружия, изымать из квартир, с территорий частных домовладений, снимать собак с привязи.
- Запрещается производить отлов безнадзорных животных в присутствии детей, в общественных местах, а также в местах массового скопления людей в дневное время, - сообщается в проекте контракта.
Похоже, власти отказались от дорогостоящего проекта приюта для бездомных животных. В марте вице-мэр Владимир Дмитрюк сообщил прессе, что рассматривается возможность строительства приюта для кошек и собак на территории мусорного полигона в Черкассах, однако впоследствии эта тема не получила продолжения.
Дмитрий КОЛПАКОВ.