Коммунальщикам запретили ловить бездомных кошек и собак на глазах у прохожих

14370 безнадзорных особей кошек и собак намерены в 2013 году отловить в уфимской мэрии. Соответствующий муниципальный контракт на очистку городских улиц от бродячих животных поступил на торги с предварительной оценкой в 7,9 млн рублей. Особо подчеркивается, что отлов четвероногих производится «на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности». Кошек и собак разрешается ловить только в утренние часы.