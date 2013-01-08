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Коммунальщикам запретили ловить бездомных кошек и собак на глазах у прохожих

8 января 2013, 23:55
14370 безнадзорных особей кошек и собак намерены в 2013 году отловить в уфимской мэрии. Соответствующий муниципальный контракт на очистку городских улиц от бродячих животных поступил на торги с предварительной оценкой в 7,9 млн рублей. Особо подчеркивается, что отлов четвероногих производится «на принципах гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности». Кошек и собак разрешается ловить только в утренние часы.

По условиям контракта животных запрещается убивать при помощи огнестрельного оружия, изымать из квартир, с территорий частных домовладений, снимать собак с привязи.

- Запрещается производить отлов безнадзорных животных в присутствии детей, в общественных местах, а также в местах массового скопления людей в дневное время, - сообщается в проекте контракта.

Похоже, власти отказались от дорогостоящего проекта приюта для бездомных животных. В марте вице-мэр Владимир Дмитрюк сообщил прессе, что рассматривается возможность строительства приюта для кошек и собак на территории мусорного полигона в Черкассах, однако впоследствии эта тема не получила продолжения.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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