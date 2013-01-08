Главный автоперевозчик Башкирии проводит ребрендинг

- В новом стиле мы оформляем только новые автобусы, - рассказывает генеральный директор ГУП «Башавтотранс» Алексей Клуг. – Новый логотип символизирует обновление государственной компании.

Напомним, специально для чемпионата мира по хоккею и VI Зимних международных детских игр, которые также пройдут в Уфе, «Башавтотранс» совместно с правительством республики приобрел 10 немецких автобусов «Мерседес» и 10 голландских пассажирских машин «VDL». Современные, безопасные, комфортабельные и экологически чистые автобусы стали украшением международных состязаний и уфимских улиц.

- Новые автобусы станут подспорьем и в работе самого автопредприятия, - продолжает Алексей Юрьевич. – Сошедшие с заводского конвейера машины в течение нескольких лет не требуют ремонта, кроме того, они потребляют намного меньше топлива. Учитывая, что госпредприятие взяло курс на снижение расходов и оптимизацию производственных процессов – это очень важный фактор. Ведь после окончания международных соревнований новые автобусы будут возить жителей Башкирии на междугородных маршрутах.

Как рассказал «МКС» руководитель DarkDesignGroup Игорь Паличев, новый лого «Башавтотранса» символизирует аббревиатуру из букв «Б», «А», «Т», имитируя улицы, кварталы и перекрестки.

- Это дороги страны, республики и города, в котором мы живем, работаем и передвигаемся с помощью транспортной компании «Башавтотранс», - пояснил г-н Паличев.

Как сказано в пояснительной записке к новому логотипу – фирменное наименование выполнено с использованием строгого, лаконичного шрифта.

- Все элементы логотипа создают впечатление современной транспортной компании, заботящейся о комфорте и безопасности граждан, пользующихся ее услугами, - сказано в брэндбуке.

Фото Артура НИГАМЕТЗЯНОВА