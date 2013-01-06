Невероятные впечатления иностранцев о Башкирии

Грустно признать, но мы оказались не готовы ни к осознанию, что в городе проходит крупное событие международного значения, ни к встрече большого числа иностранцев. Впереди у столицы Башкортостана еще несколько международных соревнований, а также проведение крупных саммитов и неплохо, имея сегодняшний опыт, попробовать исправить ошибки.
Конечно, можно посетовать, что мировое первенство по хоккею проходило в Уфе в крайне неудобное время - канун нового года и новогодние каникулы – с 26 декабря по 5 января.
В России все приходит неожиданно, в том числе и празднования главного российского торжества началось спонтанно, а столь феерическую дату в стране можно приравнять к стихийному бедствию – все конторы закрываются, да и сфера обслуживания тоже замирает не менее, чем на 10 дней. Большинству горожан было не до начавшегося в «Уфа-Арене» чемпионата мира, хоккейных баталий и присутствия огромного числа иностранцев в городе – люди штурмовали прилавки, готовили подарки и новогодние столы, праздновали корпоративы и спешно доделывали свои дела, чтобы не оставлять их на новый год. Кто-то и вовсе отправился в путешествия на столь длительные выходные, а потому, наверное, большая часть из благих идей, которые готовили организаторы, осталась нереализованной.
Казалось бы на такие мероприятия нужно большое количество волонтеров – но студенты разъехались на каникулы и прибывшие в Уфу иностранные болельщики были предоставлены сами себе. И оказалось, что город совершенно не готов принять иностранцев – на английском языке не говорят в продуктовых магазинах, да и во всех службах такси русскоязычные операторы. То есть для того, чтобы вызывать таксомотор, иностранцам требовалось найти аборигена, который не только бы договорился с диспетчером, но правильно обозначил пункт назначения.
И без сопровождающих гостям столицы Башкирии нечего было и думать о том, чтобы самостоятельно передвигаться по улицам – даже указатели и географические обозначения не все успели перевести. Так, улица Достоевского в уфимском варианте по-английски пишется, оказывается, «Достоевский street».
Да и сфера обслуживания подкачала – перевод тех или иных товаров даже в самой «Уфа-Арене» изобиловал грубыми ошибками и нелепостями, которые смешили англоговорящих – например отсутствие буквы «c» в середине слова «chiken» или перевод привычного названия школьного пирожного, как “торт школа”.
При переводе имен собственных и названий не стоит искать аналог в английском языке, здесь достаточно транскрипции, иначе группу Rolling Stones на русский пришлось бы перевести как “Катящиеся камни”. Неужели переводчики рассчитывали, что у иностранных гостей “школьный торт” вызовет такие же ностальгические переживания, какие испытывают постсоветские люди, других пирожных в своем детстве не едавших?
А ведь мы иронизируем над турками и китайцами, коверкающими русский язык и при этом, как выясняется, сами не производим впечатления грамотных людей.
Один из представителей канадской делегации, главный продюсер канадского спортивного канала TSN (The Sports Network) Мич Керзнер оперативно выкладывал в своем твиттере впечатления от Уфы. Настоящим хитом ленты микроблога Мича стал «чек», который иностранец получил от водителя такси, попросив подтверждения расходов. Уфимский водитель выдал пассажиру бумажку, где в наивной детской манере изобразил машинку такси и написал – 600 рублей.
Это фото вызвал бурю ретвитов – люди растиражировали дурость уфимского таксиста во всех странах мира, просили автора делиться другими впечатлениями о странностях Уфы, и самым мягким замечанием под картинкой стало: «Забавный город». Этот снимок положил начало новому тренду в твиттере #ufaproblems и под этим хэштэгом трудностями пребывания в столице Башкирии начали делиться и другие члены иностранных делегаций.
Понятно, что водила не умел ни говорить, ни писать по-английски и старался сделать как лучше. Но ведь такую ситуацию, когда в город съезжается масса командированных иностранцев, легко предусмотреть и раздать работникам коммерческой сферы обслуживания уже готовые приходные ордера или товарные чеки, которые легко заполнить даже малограмотному!
Остальное, что подметил незашоренный взгляд продюсера, уже и не удивляет – например, туалетная бумага, находящаяся вне туалетной кабинки или унитазы в общественном клозете, не разделенные даже фанерной перегородкой.
Незлобивые, в общем-то, посетители твиттера Мича прокомментировали фото: «Это место для романтических посиделок».
А уж яма, оттаявшая на тротуаре от канализационного люка и вовсе не шокирует – суровая российская действительность, что с нас взять? А ведь мы очень обижаемся, если Россию называют страной третьего мира.
Плюс ко всему мы сами почему-то не стремились заполучить очки от соревнований мирового масштаба. Очень мало было рекламы – обязательные ролики на радио и ТВ, где о проведении мирового чемпионата сообщалось в будущем времени (в новый год, конечно же, переписать их было некому) и лишь несколько щитов на проспекте Салавата Юлаева, аэропорту и въезде в город. И если «прямая» реклама, призывающая на матчи, пусть в небольшом количестве, но присутствовала, то творческих идей, представляющих Уфу в лучшем свете, почему-то не случилось. В городе масса рекламных агентств – неужели не нашлось возможности объединить лучшие умы для продвижения родного города?
При этом участники чемпионата оказались куда креативней хозяев соревнований – канадцы сняли отличный ролик про Уфу, действительно пропагандирующий для жителей кленового государство ранее незнакомое место на Земле.
А мы не сумели воспользоваться счастливым моментом и пропиарить родной город на всех континентах. Канадцы любят хоккей и своих хоккеистов – все дни проведения чемпионата на американских и канадских сайтах, форумах, твиттерах, чатах в режиме он-лайн выкладывались и обсуждались лучшие или просто забавные моменты игры в Уфе, жизнь юных хоккейных звезд в столице республики и их впечатления о занесенном снегом городе – приходилось только удивляться оперативности и профессионализму заокеанских он-лайн репортеров. Зато те жители республики, которые не имеют доступа в интернет и возможности бывать на англоязычных сайтах, довольствовались обычной трансляцией матчей по телевизору. Армия башкирских журналистов предпочла яркому событию новогодние каникулы, обидно.
Кстати, про заснеженный город совершенно не в упрек Уфе – напротив, те же канадские болельщики, которым тоже знаком суровый климат, отмечают, что несмотря на страшные снегопады, обрушившиеся на город в последних числах декабря, в столице Башкирии не замирала жизнь, а шла в обычном режиме, как будто и не случился катаклизм. Да и наверное, много еще хорошего заметили в Уфе иностранные гости.
И все же… При современных коммуникациях, когда информация о происходящем в одной точке земного шара, тут же появляется на другой, нельзя расслабляться – хочется гордиться родным городом, тем более, когда есть счастливая возможность не только на других посмотреть, но и себя показать.
Евгения ВАЛИЕВА.