Невероятные впечатления иностранцев о Башкирии

В России все приходит неожиданно, в том числе и празднования главного российского торжества началось спонтанно, а столь феерическую дату в стране можно приравнять к стихийному бедствию – все конторы закрываются, да и сфера обслуживания тоже замирает не менее, чем на 10 дней. Большинству горожан было не до начавшегося в «Уфа-Арене» чемпионата мира, хоккейных баталий и присутствия огромного числа иностранцев в городе – люди штурмовали прилавки, готовили подарки и новогодние столы, праздновали корпоративы и спешно доделывали свои дела, чтобы не оставлять их на новый год. Кто-то и вовсе отправился в путешествия на столь длительные выходные, а потому, наверное, большая часть из благих идей, которые готовили организаторы, осталась нереализованной.