Год питона под знаком Ньютона. В 2013 году очень важен самоконтроль

В бизнесе и делах в 2013 году Льва ожидает море общения, новые связи и новые проекты. Он станет настоящим генератором идей. И хотя многие из этих идей на поверку окажутся совершенно фантастическими, в остальных наверняка найдется ценное зерно, а то и настоящее зернохранилище. В 2013 году главная задача, которая будет стоять перед Львом, – это стараться хоть немного отделить зерна от плевел, то есть стоящие идеи и проекты от тех, на которые жалко тратить время и силы. Еще одно важное условие – браться лишь за те дела, в которых для него не осталось неясностей. Никаких полунамеков и туманных обещаний – звезды склоняют этот знак Зодиака к точности и конкретике. Если Льву в 2013 году удастся не растратить себя по пустякам, а направить всю свою энергию в единое русло, то его успехам можно будет только позавидовать.