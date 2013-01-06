Год питона под знаком Ньютона. В 2013 году очень важен самоконтроль

Овен
2013 год – это год острых углов, о которые бескомпромиссный Овен рискует пораниться, если не станет более дипломатичным. Поэтому в наступающем году звезды призывают этот знак Зодиака сдерживать свой энергичный темперамент. Его напористость и прямолинейность способны встретить серьезный отпор со стороны окружающих, приводя к череде конфликтов и противоречий. Ссорясь со всеми по пустякам, Овен рискует набить себе шишек, причем не только в переносном смысле.
Впрочем, гороскоп Овна на 2013 год свидетельствует о том, что если он научится ладить с людьми, год откроет перед ним практически безграничные возможности. Его амбициозность, энергичность и позитивный подход найдут себе достойное применение и на работе, и в личной жизни.
В любви 2013 год обещает стать для Овна очень жарким. Его ждет водоворот глубоких чувств, романтических переживаний, безумств и необузданных страстей. Можно смело сказать, что чего точно не будет в его отношениях в наступающем году, так это скуки. А вот всего остального обещает быть с избытком – в том числе и ревности, и новых знакомств, и беспричинных ссор.
В 2013 году Овен будет буквально переполнен амбициями и бурлящей в нем энергией. Он станет рваться в бой в желании добиться новых высот и новых рубежей. На пути к своей цели Овен будет готов проявить огромную работоспособность, свои пробивные навыки и креативный, нестандартный подход.
Телец
2013 год для Тельца обещает пройти под счастливым знаком удачи. Звезды наделят его повышенной энергичностью, решительностью, активностью, что в сочетании с его упорством и умением идти к поставленной цели обещает дать отличные плоды.
В первой половине 2013 года успех обещает сам плыть ему в руки, даже независимо от того, сколько Телец приложит к этому усилий. А вот во вторую половину году от этого знака Зодиака потребуется проявить хорошую реакцию и расторопность.
Единственное условие, которое в наступающем году ставят Тельцу щедрые звезды – это дисциплина. Если у Тельца закружится голова от полосы удач, и он пустится во все тяжкие, то может быстро потерять расположение Фортуны.
Из-за повышенной активности Тельца его сердце будет работать в авральном режиме. Поэтому звезды советуют Тельцу в наступающем году не загонять себя. Активным видам спорта и фитнеса, вроде плавания или бега, ему лучше предпочесть те, которые направлены на релаксацию и обретение душевной гармонии.
В любви первая половина 2013 года пройдет у Тельца под знаком наслаждения и эстетического гурманства. Даже если этот знак Зодиака давно связан узами брака, его отношения переживут новый яркий и чувственный всплеск. Для одиноких Тельцов это прекрасное время, чтобы завязать умопомрачительный роман, который может перерасти в нечто большее.
Близнецы
Для Близнецов гороскоп на 2013 год приготовил настоящий сюрприз: они могут добиться практически всего, чего пожелают. Правда, на Золотую Рыбку рассчитывать не стоит – всего придется добиваться своими силами.
В течение всего 2013 года у этого знака Зодиака будет множество возможностей проявить себя. Их может быть даже слишком много, соблазняя Близнецов погнаться за всеми заманчивыми зайцами одновременно. Чтобы не растрачивать силы зря, Близнецам необходимо подчинить свои чувства и мысли какой-то одной большой и понятной цели. В этом случае звезды помогут им проявить чудеса настойчивости и энергичности, чтобы добиться успеха.
В сфере бизнеса гороскоп Близнецов на 2013 год оптимистичен как никогда. Звезды будут наделять этот знак Зодиака уверенностью в себе и пробивными способностями. Кроме того, в любую работу Близнецы сумеют привнести творческую жилку, проявляя изобретательность и креативность. Близнецы будут буквально фонтанировать новаторскими идеями, многие из которых окажутся действительно ценными. Благодаря этому работа у Близнецов в 2013 году обещает спориться, а дела – идти в гору. Единственный подвох заключается в том, что коллеги могут казаться энергичным Близнецам сонными мухами, вызывая всплески раздражительности. В этом плане Близнецам можно посоветовать не перегибать палку. Будьте требовательными к окружающим, но в меру. И поменьше командирских ноток в голосе, чтобы не прослыть неисправимым занудой.
Рак
Гороскоп Рака на 2013 год состоит из двух непохожих друг на друга половинок, каждая из которых интересна по-своему. В первой половине года Рак может испытывать пассивность и некоторую вялость. Нередко ему может не хватать стимулов для того, чтобы взяться за дело или довести его до конца. Однако именно в этот период в душе у Рака будут царить спокойствие и гармония.
А вот второе полугодие в 2013 году окажется для этого знака Зодиака по-настоящему горячим. Ситуация потребует от него активности и решительности. Что самое интересное, этих качеств у Рака окажется предостаточно: внутри у него проснется настоящий вулкан. Благодаря этому, он легко может увлечься новыми проектами, идеями, общением или окунуться в водоворот развлечений. Насыщенная светская жизнь помешает ему уделять должное время домашним делам, но тут уж Рак должен выбрать сам, что ему важнее: друзья и новые интересы или уютный налаженный быт.
2013 год для Рака – хорошее время, чтобы пройти диспансеризацию, выявить даже самые небольшие сбои в работе организма и вовремя их устранить. Звезды говорят, что в этот период ему не мешает уделить внимание своей сердечно-сосудистой системе. Если же Рака беспокоят суставы, самое время заняться их лечением: процедуры обещают дать поистине волшебный результат.
Любовные похождения Рака в первой половине 2013 года вряд ли будут носить серьезный характер. Он будет склонен легко переключать свое восхищенное внимание с одного объекта на другой, при этом не давая увлечь себя по-настоящему. Хотя сам Рак будет искренне считать, что готов к серьезным отношениям, однако его требования, предъявляемые к потенциальному избраннику, будут слишком уж высоки.
Лев
2013 год обещает Льву фантастические эмоции и переживания. Особенно первая половина года, когда Лев будет испытывать тягу ко всему новому и необычному, в том числе к новым идеям и общению с новыми людьми. Голова Льва будет буквально забита идеями и планами (некоторые из которых могут даже оказаться перспективными), а сердце переполнено волнующими переживаниями.
Только к концу лета этот энергичный импульс постепенно начнет слабеть, и на смену ему придет эмоциональная усталость. Ничего не поделаешь, за все приходится платить: недовольство Льва может выливаться в раздражительность, особенно в отношении домашнего быта. Чтобы избежать этого, ему следует переключиться на дела и попробовать реализовать те проекты, которых у него накопилось предостаточно. Гороскоп Льва свидетельствует о том, что в 2013 году у него будут для этого и силы, и возможности.
В бизнесе и делах в 2013 году Льва ожидает море общения, новые связи и новые проекты. Он станет настоящим генератором идей. И хотя многие из этих идей на поверку окажутся совершенно фантастическими, в остальных наверняка найдется ценное зерно, а то и настоящее зернохранилище. В 2013 году главная задача, которая будет стоять перед Львом, – это стараться хоть немного отделить зерна от плевел, то есть стоящие идеи и проекты от тех, на которые жалко тратить время и силы. Еще одно важное условие – браться лишь за те дела, в которых для него не осталось неясностей. Никаких полунамеков и туманных обещаний – звезды склоняют этот знак Зодиака к точности и конкретике. Если Льву в 2013 году удастся не растратить себя по пустякам, а направить всю свою энергию в единое русло, то его успехам можно будет только позавидовать.
Дева
В 2013 году звезды предоставят Деве выбор: добиться поставленных целей или же вести себя так, как хочется ей. Впрочем, в первой половине года такое противоречие между «надо» и «хочу» будет не слишком ощущаться. Дева будет проявлять чудеса дисциплины, шаг за шагом продвигаясь к решению поставленных ею задач.
Однако начиная с осени в ее душе грозит назреть настоящий бунт. Дева способна испытывать трудности с самоорганизацией, вплоть до того, что у нее могут наблюдаться приступы своеволия и самодурства. От ее пунктуальности не останется и следа, а выполнение и бытовых, и рабочих обязанностей может вызвать дух противоречия. Чтобы душевные метания не помешали Деве, во второй половине 2013 года, ей не стоит взваливать на себя слишком много обязанностей, больше времени отдыхая и посвящая себе. Это поможет ей выпустить пар, чтобы потом взяться за грандиозные задачи со свежими силами.
В 2013 году звезды предоставят Деве выбор: добиться поставленных целей или же вести себя так, как хочется ей. Впрочем, в первой половине года такое противоречие между «надо» и «хочу» будет не слишком ощущаться. Дева будет проявлять чудеса дисциплины, шаг за шагом продвигаясь к решению поставленных ею задач.
В любви в 2013 году Дева будет точно знать, чего она хочет. А зная это, она не будет настроена сидеть, сложа руки, или одиноко вздыхать при луне. Звезды придают ей уверенности в своих силах и желание действовать. Против таких пробивных качеств почти невозможно устоять.
Весы
2013 год обещает Весам большое количество интересных предложений и новых возможностей. В первую очередь это произойдёт благодаря повышенной общительности Весов. В начале года этот знак Зодиака будет как никогда легок на подъем, коммуникабелен и притягателен – не только для представителей противоположного пола, но и для родных, друзей, начальства, коллег.
Находясь в центре внимания и в гуще событий, Весы откроют для себя целый мир заманчивых предложений. Их будет столько, что у Весов могут разбежаться глаза. Впрочем, уже к середине 2013 года из этого разнообразия Весы сумеют остановиться на самых перспективных вариантах, которые и начнут претворять в жизнь. К концу года звезды наделяют Весы большим запасом усердия и трудолюбия, обещая за это хорошие плоды.
Для Весов 2013 год обещает пройти под знаком крайностей и ярких эмоций. Гороскоп советует Весам быть осторожнее с чувствами других. Особенно с января по июль, когда этот знак Зодиака будет настроен скорее на игривый флирт, чем на серьезные отношения. В этот период Весы способны разбить не одно сердце, при этом не связывая обязательствами себя. Такое легкомысленное поведение способно спровоцировать вокруг них немало сплетен, скандалов и выяснений отношений.
Впрочем, во второй половине 2013 года Весы рискуют впасть в другую крайность, всерьез подходя к отношениям со своим любимым человеком. В этот период их будет тянуть к стабильности, уюту и теплу семейного очага. Ради этого они даже могут отважиться связать себя узами брака.
Скорпион
2013 год обещает увеличить Скорпиону и без того не маленький запас уверенности в себе. Это позволит ему следовать намеченным курсом и добиваться поставленных целей, какой бы странной (по мнению окружающих) эта цель не была. Скорпиону виднее, и он в 2013 году в равной степени будет готов тратить массу сил и энергии и на глобальные проекты, и на свои личные мелкие прихоти. Нужно ли говорить, что его пробивные способности обеспечат ему успех и в одном, и в другом?
Однако у уверенности этого знака Зодиака есть и своя обратная сторона: в 2013 году его командирские наклонности и требовательность способны частенько выводить окружающих из себя. Чтобы избежать конфликтов и ссор, звезды советуют Скорпиону направить свою могучую энергию не на брюзжание впустую, а на путешествия и новые проекты, к чему вторая половина года его особенно склоняет.
2013 год для Скорпиона обещает оказаться успешным в собственным бизнесе, а вот в карьерном росте возможны трудности и пробуксовки. Звезды будут наделять этот и без того бурный знак Зодиака такими чертами, как своеволие, неусидчивость, нежелание подчиняться начальству.
Едва ли в течение 2013 года Скорпион будет испытывать нехватку внимания со стороны противоположного пола. Напротив, звезды придадут этому знаку Зодиака неотразимый шарм, противиться которому будет практически невозможно. Его гороскоп свидетельствует о том, что любовный потенциал Скорпиона в 2013 году достигнет своего пика.
Стрелец
Чтобы добиться успеха, звезды призывают Стрельца принимать решения руками, а не головой. Это особенно важно потому, что в его гороскопе на 2013 год нашлось место таким качествам, как нерешительность и нерасторопность. Особенно это касается первой половины года, когда Стрелец будет способен слишком долго медлить и размышлять перед тем, как принять даже самое простое решение. Неудивительно, что при таком подходе он рискует пропустить все самое интересное.
Чтобы в 2013 году не топтаться на месте, а сделать уверенный рывок вперед, этому знаку Зодиака необходимо проявлять больше решительности и энергичности. Именно к этому звезды будут склонять Стрельца во второй половине года, когда ему окажутся по плечу даже те дела, о которых раньше он и думать боялся.
2013 год пройдет для Стрельца под знаком чувственности и наслаждений. Звезды будут наделять его высоким романтическим потенциалом, склоняя как можно больше времени проводить с любимым человеком и получать от этого максимум удовольствия. Его гороскоп на 2013 год свидетельствует о том, что обычно ветреный и беспечный Стрелец будет отличаться непривычной глубиной чувств, серьезностью намерений и удивительным постоянством. В наступающем году этот знак Зодиака имеет все шансы встретить свою любовь или укрепить уже существующие отношения.
Единственное, что способно спутать романтические планы Стрельца в 2013 году, – это его колебания и медлительность. Пока он будет долго взвешивать все «за» и «против», есть вероятность, что кто-то воспользуется этим и прямо из-под носа перехватит у него инициативу.
Козерог
Дайте Козерогу в 2013 году точку опоры, и он перевернет Землю. Звезды наделяют его энергичностью и работоспособностью. Особенно хорошо ему будут удаваться те дела, где требуются логика и тщательность, – тут Козерог превзойдет сам себя, наведя за год полный порядок и на работе, и дома, и в личных отношениях.
В целом же 2013 год обещает выдаться для этого знака Зодиака интересным. Особенно его первая половина, когда Козерогу будет некогда сидеть, сложа руки: то и дело ему будут подворачиваться интересные проекты, сулящие заманчивые плоды. Второе полугодие обещает выдаться поспокойнее: у Козерога найдется время и для отдыха, и для обустройства домашнего очага.
Кстати, и в работе, и в личной жизни обычно консервативный Козерог в 2013 году будет склонен то и дело использовать нестандартные ходы. Некоторые из них могут повергнуть окружающих в шок, другие же способны вызвать уважение и зависть.
В 2013 году личные дела и интересы у Козерога будут явно преобладать над общественными. В его деловом гороскопе на первом плане стоит здоровый прагматизм и желание получать достойную оплату за свой труд.
Благодаря такому настрою, Козерога в 2013 году вряд ли сможет увлечь проект на общественных началах или работа «на перспективу», какие бы заманчивые выгоды она ни сулила в случае успеха. Зато этот знак Зодиака будет готов шаг за шагом, последовательно и планомерно, выстраивать свою карьеру и поднимать свой бизнес, в чем имеет все шансы преуспеть.
Кроме того, для Козерога 2013 год (особенно его первая половина) – это отличное время для учебы, научной работы и повышения своего профессионального уровня. Новые знания и навыки помогут ему продвинуться по карьерной лестнице далеко вперед.
Водолей
В 2013 году Водолей будет чувствовать себя на коне. И на работе, и на отдыхе он будет стремиться туда, где жизнь бьет ключом, стараясь оказаться при этом в самом эпицентре событий. В первой половине года этот знак Зодиака способен с головой увлечься каким-то общественным делом или проектом, однако начиная с середины лета ситуация изменится. Водолею захочется отдохнуть от бурной жизни и суеты, больше времени уделяя дому и себе.
Впрочем, от себя самого Водолею отдохнуть вряд ли удастся: его и без того развитые интуиция и изобретательность весь 2013 год будут на невиданной высоте. Во всех важных вопросах Водолею стоит внимательно слушать свой внутренний голос. Беззастенчиво используйте это мощное конкурентное преимущество и в бизнесе, и в любви, и во всех остальных сферах жизни.
Если Водолей еще не сделал свой выбор в любви, в первой половине 2013 года у него это вряд ли получится из-за большого количества вариантов. Только начиная с осени 2013 года гороскоп Водолея будет способствовать тому, чтобы он перешел от легкого флирта к более ответственным шагам. Если среди претендентов на его сердце он встретит настоящую любовь, то без колебаний даст себя увлечь в водоворот страстных романтических отношений, которые могут оказаться на удивление долгими и успешными.
Для Водолея 2013 год обещает оказаться позитивным в плане здоровья, однако только в том случае, если он обязуется уделять ему должное внимание. Звезды советуют Водолею не пускать события на самотек, прислушиваться к сигналам своего организма и в случае сомнений не стесняться обратиться к врачу.
Рыбы
В 2013 году даже в самых замкнутых Рыбах обещает проснуться коммуникабельность. Звезды придадут этому знаку Зодиака недостающую решительность и энергичность, благодаря чему их ждет общее оживление во всех сферах жизни. Правда, несмотря на желание побыстрее вырваться вперед, первую половину года Рыбам лучше посвятить дому и семье, оставив все амбициозные проекты на второе полугодие.
Только начиная с августа 2013 года, Рыбы смогут по-настоящему расправить крылья (ну, или плавники), действуя уверенно и активно. В этот период они имеют все шансы не только добиться поставленных целей, но и завоевать симпатии окружающих – в том числе противоположного пола. Так что если Рыбы собираются добиться чьей-то благосклонности, звезды советуют им смело брать быка за рога – но ни в коем случае не раньше сентября.
Едва ли Рыбам, даже при всем их желании, удастся весь 2013 год посвятить семье и любимому человеку. Они бы и рады, но их то и дело будут отвлекать от домашних хлопот какие-то внешние события.
Весь 2013 год, особенно в его начале, Рыбы могут быть подвержены приступам мнительности и меланхолии. Они способны с азартом охотника выискивать у себя все новые и новые болезни – в том числе и неизвестные науке – и даже находить их. Неудивительно, что это грозит наложить на их настроение унылый отпечаток, а заодно не лучшим образом сказаться на иммунитете. Именно поэтому звезды в 2013 году призывают Рыб поменьше фантазировать на тему здоровья, а лучше вообще закрыть ее, сходив на прием к врачу. Гороскоп не обещает им в этот период по-настоящему серьезных проблем, кроме тех, которые Рыбы напридумывают себе сами. Самим же Рыбам будет полезно заняться йогой, дыхательной гимнастикой или другими расслабляющими, медитативными практиками – если они и не избавят Рыб от мнительности, то, как минимум, здоровье укрепят.