Главный государственный автоперевозчик сделал ставку на качество обслуживания

- Главная ценность государственного автопредприятия – люди, - уверен генеральный директор ГУП «Башавтотранс» Алексей Клуг. – А в «Башавтотрансе» трудится более семи тысяч человек. Работа водителей и кондукторов не простая и очень ответственная – ведь они отвечают за жизнь и здоровье людей. В конечном итоге все оптимизационные процессы, направленные на финансовое оздоровление госпредприятия, и разрабатывались ради того, чтобы сохранить профессиональный коллектив. Ведь если мы потерям квалифицированных водителей, то поставим под угрозу безопасность и качество перевозок в республике.