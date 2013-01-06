Главный государственный автоперевозчик сделал ставку на качество обслуживания

2012 год сотрудники автопредприятия посвятили оптимизации многих производственных процессов и, как результат, доходы госпредприятия, по сравнению с 2011-м, выросли на 133 млн. рублей. Для того, чтобы снизить затраты и увеличить доходность автоперевозок в ГУП «Башавтотранс» разработали специальную программу. Проект включает в себя сокращение неэффективных расходов на содержание автопарка, увеличение результативности работы сотрудников предприятия и действенности работы автотранспорта, повышения качества и доступности автотранспортных услуг.
Уже сегодня, несмотря на рост стоимости топлива (а цена ГСМ за минувший год поднялась на 40%), убытки, которые понес главный государственный перевозчик в связи с оказываемыми жителям Башкирии «социальными» услугами, сократился в три раза. Также автотранспортники добились увеличения выручки на междугородных маршрутах.
Кроме того, в автопредприятии повысили качество услуг, оказываемых пассажирам - как следствие увеличилось число людей, передвигающихся на автобусах «Башавторанса».
Пассажирам понравилось нововведение, позволяющее приобретать билеты на междугородные и пригородные автобусы в интернете, оплатив покупку банковской картой. Также теперь в сети бронируются билеты на заранее обговоренное число, время и номер рейса. С недавнего времени заплатить за билет и получить бронь можно и в терминалах «Сбербанка».
Повышение доступности и качества автотранспортных услуг привлекло к государственному перевозчику новых пассажиров, а жители Башкирии, которые постоянно пользуются автобусами «Башавтотранса» участвуют в программе «Копилка», получают скидки и бонусы на проезд.
Кроме того, на предприятии сегодня тестируют навигационное оборудование ГЛОНАСС, совмещенное с финансовым контролем и мониторингом автотранспорта. Спутниковый контроль за работой транспортных средств позволит сэкономить значительные государственные средства и поставить под «надзор» работу всего автопарка. Техника точно отслеживает все передвижения машины, добросовестную или не очень работу персонала, уровень топлива и возможные хищения, необходимую замену запчастей и даже соблюдение скоростного режима. Программа оповещает диспетчера, если водитель нарушает правила – эта программа станет гарантом безопасности и качества автоперевозок.
В автопредприятии сумели добиться и снижения эксплуатационных расходов за счет переоборудования котельных центрального отопления в газовые, применения энергосберегающих технологий и сокращения отапливаемых площадей.
Повышение эффективности работы госпредприятия позволило государственному перевозчику в нынешнем году за счет собственных средств восстановить более 60 транспортных средств, приобрести шесть новых грузовых автомобилей, три автобуса европейского класса «Скания», а также, с помощью правительства Башкирии, выставить на междугородные линии 20 современных автобусов марок VDL и «Мерседес».
10 новеньких VDL-ов «Futura», приобретенных правительством РБ, уже работают на чемпионате мира по хоккею, перевозя молодежные сборные. Так что молодые хоккеисты планеты первыми оценили удобства европейских транспортных средств. А 10 «Мерседесов» туристического класса, купленных за счет собственных средств «Башавтотранса», уже вышли на междугородные маршруты, обеспечивая повышенный комфорт пассажирам, передвигающимися в новогодние праздники между городами Башкирии.
А в ближайшем будущем автобусы станут обслуживать и Международные зимние детские игры. Новые автобусы с аэродинамическим кузовом впечатляют своей прочностью, технической надежностью и, самое главное, безопасностью. Так что республика на международных чемпионатах в сфере автоперевозок будет на высоте.
Мероприятия, предпринятые руководством ГУП «Башавтотранс» по повышению результативности работы автотранспорта самым благоприятным образом сказались на жаловании работников. Сегодня средняя заработная плата водителей ГУП «Башавтотранс» составляет 19 400 руб., а кондукторов 10 700 руб.
- Главная ценность государственного автопредприятия – люди, - уверен генеральный директор ГУП «Башавтотранс» Алексей Клуг. – А в «Башавтотрансе» трудится более семи тысяч человек. Работа водителей и кондукторов не простая и очень ответственная – ведь они отвечают за жизнь и здоровье людей. В конечном итоге все оптимизационные процессы, направленные на финансовое оздоровление госпредприятия, и разрабатывались ради того, чтобы сохранить профессиональный коллектив. Ведь если мы потерям квалифицированных водителей, то поставим под угрозу безопасность и качество перевозок в республике.
Алексей Клуг считает, что работа автотранспортников – «стратегическая».
- «Башавтотранс» не только бесплатно перевозит льготников, но и оказывает транспортные услуги в самых отдаленных городах и поселках республики, - рассказывает он. – От успешности работы государственного предприятия зависит качество жизни жителей Башкирии, ведь доступность передвижения - залог развития экономики и уверенности граждан в своем будущем. Поэтому и в дальнейшем наша работа будет направлена на повышение эффективности, комфортности и безопасности автотранспортных услуг.
Дмитрий ИВАНОВ.