За три часа до Нового года у автолюбителя прямо на трассе отняли машину

Под занавес старого, 2012 года в девятом часу вечера на трассе Москва-Челябинск неизвестные напали на уфимского автолюбителя и отобрали у него машину. На 1475 километре близ Уфы злоумышленники на темной иномарке либо «Шевроле-Ланос» либо «ЗАЗ-Сенс» без номеров догнали водителя «ВАЗ-2113» цвета серебристы металлик и повредили при наезде бампер с правой стороны отечественного авто. Когда автовладелец вышел из пострадавшей машины, чтобы разобраться, то сначала получил удар от молодого человека, сидевшего за рулем иномарки, второй тычок ему выдал парень, сидевший на пассажирском сидении, а потом открылись задние двери и из салона авто преследователей выбрались два верзилы в натянутых на лицо черных чулках с бейсбольными битами в руках. Эти парни принялись наносить удары несчастному тяжелыми приспособлениями. Опасаясь за свою жизнь, уфимский автолюбитель бросился наутек, а грабители в это время уселись в его поврежденную машину и отбыли в сторону Челябинска.