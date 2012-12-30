В Уфе Хворостовский вызывал на бис Ильдара Абдразакова

Так совпало, что под занавес года любителей классики столицы Башкирии ожидали сразу две знаковые гастроли подряд: на следующий день юбилейную программу, посвященную 50-летию, в ДК «Нефтяник» представил Дмитрий Хворостовский. Но, приехав накануне, не пожелал пропустить концерт коллеги и друга. Певец решил не устраивать экскурсию по театру, а предпочел сразу разместиться в «императорской» ложе – подальше от взглядов любопытствующих зрителей. До начала концерта певец что-то увлеченно рассматривал в своем телефоне и фотографировал на гаджет театральное убранство. В отличие от остальных гостей вечера, облаченных в строгие костюмы, Хворостовский был одет очень демократично – в джинсы и кожаный жилет.