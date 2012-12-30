В Уфе Хворостовский вызывал на бис Ильдара Абдразакова

Так совпало, что под занавес года любителей классики столицы Башкирии ожидали сразу две знаковые гастроли подряд: на следующий день юбилейную программу, посвященную 50-летию, в ДК «Нефтяник» представил Дмитрий Хворостовский. Но, приехав накануне, не пожелал пропустить концерт коллеги и друга. Певец решил не устраивать экскурсию по театру, а предпочел сразу разместиться в «императорской» ложе – подальше от взглядов любопытствующих зрителей. До начала концерта певец что-то увлеченно рассматривал в своем телефоне и фотографировал на гаджет театральное убранство. В отличие от остальных гостей вечера, облаченных в строгие костюмы, Хворостовский был одет очень демократично – в джинсы и кожаный жилет.
Между тем организаторы выразили желание, чтобы публика строго придерживалась дресс-кода и была облачена исключительно в вечерние наряды, как и подобает статусному культурно-светскому мероприятию. Большинство зрителей действительно старались соответствовать стилю black tie, потому концерт превратился в настоящий светский раут.
Перед концертом в фойе что-то увлеченно обсуждали самые известные гранд-дамы башкирской политики: компанию Гульшат Хамитова составили вице-премьер Лилия Гумерова, министр труда Ленара Иванова, уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова, депутаты курултая Елена Родина и Эльвира Юнусова.
На входе каждый гость получал в подарок ангелочка, сделанного детьми – подопечными фонда «Мархамат».
Напомним, первый уфимский сольный концерт Ильдара Абдразакова стал благотворительным. Около трех миллионов рублей, вырученных от продажи билетов, фонд направит на лечение четверых ребятишек. Поначалу благотворители планировали помочь троим мальчикам шести, десяти и 14-ти лет, но полученных средств хватило и на операцию для десятилетней Радмилы, которой требуется срочная пересадка почки. А президент фонда Айгуль Гареева отметила, что вырученных денег хватит и для помощи еще шести малышам, которые ждут своей очереди.
Ведущие вечера – телеведущий Рустем Габбасов и актриса русской драмы Айгуль Шакирова не только пригласили на сцену прославленного уфимца, напомнив, что в этом году обладатель «Грэмми» был признан еще лучшим басом мира, но и представили публике его 85-летнего педагога - Миляушу Муртазину.
Под аккомпанемент Национального симфонического оркестра Башкирии Абдразаков исполнил любимые романсы Чайковского и Рахманинова на стихи Алексея Толстого, Пушкина и Лермонтова, а второе отделение посвятил оперным хитам прославленных итальянцев Верди и Россини. Особенно горячо публика принимала арию Аттилы из одноименной оперы, которая принесла Абдразакову оперный «Оскар» на международном конкурсе.
Но куплетами Мефистофеля из «Фауста», как было обозначено в программке, концерт не завершился: Абдразаков на бис проникновенно исполнил романсы «О, если б мог выразить в звуке» и «Гори, гори, моя звезда». Благодарные организаторы и спонсоры концерта и после этого не спешили отпускать певца со сцены: Ильдар стал обладателем швейцарских часов и драгоценных монет.
После концерта за кулисы поспешил и Дмитрий Хворостовский, чтобы поздравить коллегу с триумфом на родной сцене. Друзья тепло обнялись и пообещали встретиться 26 января в Кремле, где пройдет юбилейный концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья». Кроме братьев Абдразаковых ожидается приезд и других оперных звезд - Екатерины Губановой, Барбары Фриттоли и Рамона Варгаса.