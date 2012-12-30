Новогодний рок-н-ролл от группы OFF Beat снова в Уфе

Вашему вниманию будут представлены самые заводные песни, которые подарят вам океан радости. По-настоящему праздничное мероприятие состоится 5 января в большой зале Башкирской государственной филармонии. Это отличная возможность запастись хорошим настроением! Сделайте Новый год для себя особенным, ярким и музыкальным! Встречайте – «Новогодний рок-н-ролл»!
Группа OFF Beat была основана весной 1994 года. Собрал ее сын композитора Алексея Мажукова – Денис Мажуков. Под влиянием своеобразной музыкальной атмосферы в семье Денис уже в 7 лет лихо наяривал на пианино буги-вуги, а в 12 лет записал свой первый сольный альбом. По окончании школ, как средней, так и музыкальной, он поступил в Институт им. Гнесиных, где его педагогом был джазовый пианист Даниил Крамер. В 1991 году Мажуков прошел серьезную практическую школу блюза и рок-н-ролла в составе московской группы «Старая гвардия». Затем в течении двух лет работал клавишником в группе «Браво». Денис – пианист-виртуоз, владеющий самой скоростной техникой исполнения рок-н-ролла и буги-вуги. Вдохновителем его был легендарный рок-н-ролльный певец и пианист Джерри Ли Льюис, который любил стучать по клавишам носком ботинка, а особо звучные аккорды извлекал, просто присев на клавиатуру, у него он перенял многие сценические приемы, даже отрабатывал суровый стальной взгляд в публику, за который Льюиса прозвали Убийцей. Уже через несколько месяцев после основания, «OFF Beat» «гремел» в лучших ночных клубах и на престижных концертных площадках Москвы, преподнося приятнейший сюрприз не только старой армии "шестидесятников", но и стремительно завоевывая поклонников среди современного поколения.
На сегодня музыкальный коллектив «OFF Beat» играет буги-вуги, рокабилли и вообще разный рок-н-ролл именно так, как это и следует делать по самым высоким стандартам. В ее составе: Денис Мажуков (фортепиано, вокал), Евгений Немов (гитара, бэк-вокал), Леонид Веденеев (бас-гитара, бэк-вокал), Александр Половинкин (ударные).
Не пропустите шанс запастись невероятным Новогодним позитивом, качественной музыкой и океаном улыбок! Не пропустите «Новогодний рок-н-ролл» от группы «OFF Beat»!
Справки по телефонам: 250-77-42, 294-44-64. Билеты от 400 до 1200 рублей.