Сгоревший дом на улице Фурманова в Уфе в мэрии решили восстановить

Управление по обеспечению жизнедеятельности мэрии столицы Башкирии заказало разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома по улице Фурманова, 15. Документы на восстановление здания должны быть готовы до 20 февраля, и обойдутся мэрии примерно в триста тысяч рублей. Напомним, двухэтажное здание барачного типа вспыхнуло утром 12 ноября 2012 года, пламя практически полностью уничтожило крышу дома, от него остались лишь наружные стены. 63 человека, которых спешно эвакуировали, потеряли свои жилища. Но, оказывается, пожар, уничтоживший квартиры в доме № 15 в этом квартале был не единственным. В злополучное утро в четырех соседних домах произошли возгорания на лестничных клетках, но их очаги оперативно ликвидировали сами жильцы.