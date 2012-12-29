Сгоревший дом на улице Фурманова в Уфе в мэрии решили восстановить

Все дома, подвергнувшиеся пожарам, предназначены под снос и расселение. Квартал у стадиона Гастелло, ограниченный улицами Сельской Богородской, Мишкинской, Фурманова и Индустриальным шоссе должна была застраивать современным жильем санкт-петербургская компания «СИФ». По оценкам мэрии, на месте двухэтажных бараков здесь можно построить 50 тысяч «квадратов» нового жилья. По условия контракта, застройщик обязан был снести дома на улицах Мишкинская - №№ 6, 8, 10; Фурманова - №№ 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Сгоревший 15-й дом по улице Фурманова также входил в этот список.
В Калининском РУВД Уфы (отдел полиции № 2) возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога, повлекшего значительный ущерб. В случае, если поджигатели будут найдены и признаны виновными по ст. 167 УК РФ, им грозит до двух лет лишения свободы.
Случай с поджогом дома, предназначенного под снос, получил широкую огласку, и застройщика взялась проверять прокуратура. После ревизии прокурор Уфы вынес первому заместителю главы городской администрации «предостережение о недопустимости нарушений жилищного и градостроительного законодательства», а в мэрии вместо сноса решили восстановить здание.
Дмитрий КОЛПАКОВ.