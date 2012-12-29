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Сгоревший дом на улице Фурманова в Уфе в мэрии решили восстановить

29 декабря 2012, 20:56
Управление по обеспечению жизнедеятельности мэрии столицы Башкирии заказало разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого дома по улице Фурманова, 15. Документы на восстановление здания должны быть готовы до 20 февраля, и обойдутся мэрии примерно в триста тысяч рублей. Напомним, двухэтажное здание барачного типа вспыхнуло утром 12 ноября 2012 года, пламя практически полностью уничтожило крышу дома, от него остались лишь наружные стены. 63 человека, которых спешно эвакуировали, потеряли свои жилища. Но, оказывается, пожар, уничтоживший квартиры в доме № 15 в этом квартале был не единственным. В злополучное утро в четырех соседних домах произошли возгорания на лестничных клетках, но их очаги оперативно ликвидировали сами жильцы.

Все дома, подвергнувшиеся пожарам, предназначены под снос и расселение. Квартал у стадиона Гастелло, ограниченный улицами Сельской Богородской, Мишкинской, Фурманова и Индустриальным шоссе должна была застраивать современным жильем санкт-петербургская компания «СИФ». По оценкам мэрии, на месте двухэтажных бараков здесь можно построить 50 тысяч «квадратов» нового жилья. По условия контракта, застройщик обязан был снести дома на улицах Мишкинская - №№ 6, 8, 10; Фурманова - №№ 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Сгоревший 15-й дом по улице Фурманова также входил в этот список.

В Калининском РУВД Уфы (отдел полиции № 2) возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества путем поджога, повлекшего значительный ущерб. В случае, если поджигатели будут найдены и признаны виновными по ст. 167 УК РФ, им грозит до двух лет лишения свободы.

Случай с поджогом дома, предназначенного под снос, получил широкую огласку, и застройщика взялась проверять прокуратура. После ревизии прокурор Уфы вынес первому заместителю главы городской администрации «предостережение о недопустимости нарушений жилищного и градостроительного законодательства», а в мэрии вместо сноса решили восстановить здание.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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