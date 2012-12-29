Кражу мешка с подарками раскрыл главный полицейский Башкирии Михаил Закомалдин

Вот уже четыре года полицейские не оставляют без внимания приют и его воспитанников. Малыши, которые остались без родительского тепла, уверены, что стражи порядка их надежные друзья.
Самыми необычными гостями на утреннике стали кинологи со своими питомцами Федей и Лютиком. На праздник они приехали прямо с дежурства – с раннего утра проверяли спортплощадки хоккейного чемпионата. Умным служебным собакам дети радовались не меньше, чем самым вкусным подаркам.
Каждому из 60 воспитанников приюта достались книги, игрушки. А декабрьским именинникам и того больше. Пятеро ребятишек, кто отмечает день рождения, новогоднюю ночь проведут дома. Их родители, какие бы ни были, для мальчиков и девочек самые любимые.
31 декабря - единственный день в году, когда строгий режим приюта нарушает праздник. В новогоднюю ночь вовремя ложатся спать только самые маленькие. А ребята постарше вместе с воспитателями встречают новой год у праздничной елки.
Айгуль ШАКИРОВА.