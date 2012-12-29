Кражу мешка с подарками раскрыл главный полицейский Башкирии Михаил Закомалдин

У Деда Мороза по дороге таинственно исчез мешок с конфетами и игрушкам. Он обратился в полицию. Стражи порядка разгадали тайну по горячим следам. Им помогали сказочные персонажи. А контролировал действия полицейских министр внутренних дел республики Михаил Закомалдин – он оказался именно в это время в подшефном приюте. Так что настоящий генерал показал успешную работу по раскрытию «преступления».А в ответ Михаил Иванович и его коллеги были вознаграждены маленькими участниками сказочного спектакля концертом, улыбками и самыми теплыми пожеланиями.