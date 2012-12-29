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Кражу мешка с подарками раскрыл главный полицейский Башкирии Михаил Закомалдин

29 декабря 2012, 21:16
У Деда Мороза по дороге таинственно исчез мешок с конфетами и игрушкам. Он обратился в полицию. Стражи порядка разгадали тайну по горячим следам. Им помогали сказочные персонажи. А контролировал действия полицейских министр внутренних дел республики Михаил Закомалдин – он оказался именно в это время в подшефном приюте. Так что настоящий генерал показал успешную работу по раскрытию «преступления».А в ответ Михаил Иванович и его коллеги были вознаграждены маленькими участниками сказочного спектакля концертом, улыбками и самыми теплыми пожеланиями.

Вот уже четыре года полицейские не оставляют без внимания приют и его воспитанников. Малыши, которые остались без родительского тепла, уверены, что стражи порядка их надежные друзья.

Самыми необычными гостями на утреннике стали кинологи со своими питомцами Федей и Лютиком. На праздник они приехали прямо с дежурства – с раннего утра проверяли спортплощадки хоккейного чемпионата. Умным служебным собакам дети радовались не меньше, чем самым вкусным подаркам.

Каждому из 60 воспитанников приюта достались книги, игрушки. А декабрьским именинникам и того больше. Пятеро ребятишек, кто отмечает день рождения, новогоднюю ночь проведут дома. Их родители, какие бы ни были, для мальчиков и девочек самые любимые.

31 декабря - единственный день в году, когда строгий режим приюта нарушает праздник. В новогоднюю ночь вовремя ложатся спать только самые маленькие. А ребята постарше вместе с воспитателями встречают новой год у праздничной елки.

Айгуль ШАКИРОВА.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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