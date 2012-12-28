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В 2013 году следует избегать конфликтов

28 декабря 2012, 02:02
По китайскому гороскопу Змея - это символ мудрости, прозорливости и воли, а годы Змеи предназначены для кардинальных реформ и решения вопросов мирным путем, для проявления политической мудрости, избегая военных акций, принуждения и насилия. Конфликты, затеянные в год Змеи, имеют затяжной характер, а агрессивные действия влекут за собой большие жертвы и непредсказуемые результаты. Для России годы Змеи никогда не были спокойными. Это были годы тяжелых испытаний: революции 1905 и 1917 годов, «год великого перелома» и мировой экономический кризис в 1929-м, начало Великой Отечественной войны в 1941 году, смерть Сталина в 1953-м, начало распада СССР в 1989 году.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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