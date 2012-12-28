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Эвакуация автомобилей в Уфе проходила с нарушениями

28 декабря 2012, 11:21
Прокуратура Башкирии выявила нарушения при эвакуации автомобилей-нарушителей на штрафстоянку. Напомним, в Уфе началась принудительная эвакуация неправильно припаркованных автомобилей с центральных улиц, так как с 1 июля 2012 года начали действовать изменения в Кодексе об административных правонарушениях РФ, разрешающие принудительную эвакуацию частных транспортных средств, в том числе и с тротуаров. Ранее в Башкирии эта норма не использовалась, пока региональные законодатели не установили тарифы за эвакуацию машин и содержание их на штрафной стоянке. Теперь, согласно нормам, утвержденным депутатами башкирского парламента, неправильная парковка обойдется автовладельцам «в копеечку». Нарушивший правила парковки заплатит 300 рублей штрафа, а если он бросил авто под знаком «Стоянка запрещена» или на проезжей части, то штрафные санкции возрастут до 1,5 тысяч рублей. За принудительную эвакуацию автомобиля придется отдать еще полторы тысячи рублей плюс за каждый час на «штрафстоянке» по 20 рублей.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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