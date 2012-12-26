В центре Уфы появится штаб-квартира шахматной федерации РБ

- Пока мы не знаем параметров будущего здания, но видим его как трехэтажное строение, где на первом этаже будет турнирный зал, на остальных – классы для обучения игры и мини-гостиница для иногородних гроссмейстеров, - пояснил г-н Старцев.
По словам главы федерации, в его планах зал для одновременной игры на пятьсот человек, из расчета международных норм в 2,5 квадратных метра на человека.
- В советское время шахматы были частью досуга горожан и целым направлением в спорте, играли сборными от предприятий, устраивались соревнованиями между школами, и носить титул чемпиона района или города было почетно. Я надеюсь, мы возродим эту традицию, если создадим такую площадку, - сказал Владимир Старцев. – Сейчас после выделения земли, обсудим с г-ном Баутским планы и, видимо, начнем поиск спонсоров для строительства здания шахматного клуба.
Шахматная федерация Башкирии насчитывает 639 гроссмейстеров, за этот год сообщество шахматистов организовало восемь официальных турниров и около тридцати любительских встреч.
По словам г-на Старцева, опыт строительства шахматных клубов уже есть в соседних городах, например федерация в Казани занимает отдельное здание в центре города, также как и в Ижевске.
В случае если здание построят, Международная шахматная федерация пообещала открыть в Уфе филиал шахматной академии. Владимир Старцев заметил, что куратору клуба Александру Баутскому будет предложено возглавить наблюдательный совет федерации.
Дмитрий КОЛПАКОВ.