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В центре Уфы появится штаб-квартира шахматной федерации РБ

26 декабря 2012, 22:09
Мэрия столицы Башкирии уведомила о выделении земельного участка в центре Уфы под строительство здания шахматной федерации республики. Площадка в 400 квадратных метров расположена между домами 125 и 127 на улице Чернышевского. Как сообщил «МКС» председатель шахматной федерации Башкирии, глава филиала шахматной федерации ПФО Владимир Старцев, проект шахматного клуба курирует депутат городского совета Александр Баутский, которому прочат место в наблюдательном совете шахматной организации.

- Пока мы не знаем параметров будущего здания, но видим его как трехэтажное строение, где на первом этаже будет турнирный зал, на остальных – классы для обучения игры и мини-гостиница для иногородних гроссмейстеров, - пояснил г-н Старцев.

По словам главы федерации, в его планах зал для одновременной игры на пятьсот человек, из расчета международных норм в 2,5 квадратных метра на человека.

- В советское время шахматы были частью досуга горожан и целым направлением в спорте, играли сборными от предприятий, устраивались соревнованиями между школами, и носить титул чемпиона района или города было почетно. Я надеюсь, мы возродим эту традицию, если создадим такую площадку, - сказал Владимир Старцев. – Сейчас после выделения земли, обсудим с г-ном Баутским планы и, видимо, начнем поиск спонсоров для строительства здания шахматного клуба.

Шахматная федерация Башкирии насчитывает 639 гроссмейстеров, за этот год сообщество шахматистов организовало восемь официальных турниров и около тридцати любительских встреч.

По словам г-на Старцева, опыт строительства шахматных клубов уже есть в соседних городах, например федерация в Казани занимает отдельное здание в центре города, также как и в Ижевске.

В случае если здание построят, Международная шахматная федерация пообещала открыть в Уфе филиал шахматной академии. Владимир Старцев заметил, что куратору клуба Александру Баутскому будет предложено возглавить наблюдательный совет федерации.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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