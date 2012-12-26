В центре Уфы появится штаб-квартира шахматной федерации РБ

- В советское время шахматы были частью досуга горожан и целым направлением в спорте, играли сборными от предприятий, устраивались соревнованиями между школами, и носить титул чемпиона района или города было почетно. Я надеюсь, мы возродим эту традицию, если создадим такую площадку, - сказал Владимир Старцев. – Сейчас после выделения земли, обсудим с г-ном Баутским планы и, видимо, начнем поиск спонсоров для строительства здания шахматного клуба.