Строительство подземных переходов идет с опережением графика

- Подрядчики опережают график, они берутся уже в феврале закончить работы на нечетной стороне проспекта Октября на «Юношеской библиотеке», - рассказал главный инженер управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии Аскар Файзуллин. - А вот на «Бульваре славы» предстоит перенос теплотрассы, и рабочие ждут теплой погоды, чтобы врезаться в теплосеть, и отвести ее от котлована будущего перехода. На «Бульваре славы» к концу декабря подрядчик приступит к устройству дренажа, в январе к бетонированию.
Как сообщил «МКС» начальник участка Константин Долгих, на переходе у «Юношеской библиотеки» основание пешеходного тоннеля полностью отлито и гидроизолировано, начался монтаж самого перехода из сборного железобетона.
- Это шпунты для предотвращения обрушения насыпи, - пояснил г-н Долгих, показывая на железные конструкции вбитые посередине проспекта Октября. - Шпунты являются укреплением грунтовой стенки, больше нам не потребуется их забивать, ни на «Юношеской библиотеке», ни на «Бульваре Славы», ведь это доставляет дискомфорт жителям окрестных домов.
По словам г-на Долгих, строительство переходов возобновится 3 января.
- Мы работаем вахтовым методом, и уже в первых числах января из Перми выдвинется первая группа строителей, - сказал представитель подрядчика. – На Новый год на площадках останется дежурить охрана, а котлованы окружат забором. Строители работают в две смены, мы понимаем трудности города - усложнилось движение транспорта в двух местах на оживленном проспекте. Сейчас на «Юношеской библиотеке» трудятся 19 человек, а на «Бульваре славы» 8 строителей. Там задействованы механизаторы на вывозе грунта на котловане, а в январе, когда начнется строительство монолитной части, на бульвар перекинут остальных рабочих.
Напомним, что переходы будут не одинаковыми по габаритам. Если тоннель на «Юношеской библиотеке» проляжет на глубине
Вице-мэр Владимир Дмитрюк сообщил, что при специализированном управлении по ремонту и содержанию искусственных сооружений создадут специальную структуру, которой передадут городские переходы. Таким образом, появится единый оператор по эксплуатации пешеходных тоннелей.
Ранее уфимские власти сообщали, что в новым подземных переходах не будет торговли, а на стенах разместиться социальная реклама.
Дмитрий КОЛПАКОВ.