mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Строительство подземных переходов идет с опережением графика

26 декабря 2012, 22:18
Пермская компания «Мостотряд 123», возводящая в Уфе два подземных перехода, заявила об опережении графика стройки у остановки «Юношеская библиотека». Если ранее планировалось, что подрядчик закончит одну половину тоннеля и перейдет на противоположную сторону проспекта Октября 24 мая, то сегодня стало известно, что открытие второй площадки произойдет уже в феврале. Соответственно скорректируется и траектория движения автотранспорта. Вероятно, будет заужена четная сторона проспекта, чтобы строители начали рыть котлован.

- Подрядчики опережают график, они берутся уже в феврале закончить работы на нечетной стороне проспекта Октября на «Юношеской библиотеке», - рассказал главный инженер управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии Аскар Файзуллин. - А вот на «Бульваре славы» предстоит перенос теплотрассы, и рабочие ждут теплой погоды, чтобы врезаться в теплосеть, и отвести ее от котлована будущего перехода. На «Бульваре славы» к концу декабря подрядчик приступит к устройству дренажа, в январе к бетонированию.

Как сообщил «МКС» начальник участка Константин Долгих, на переходе у «Юношеской библиотеки» основание пешеходного тоннеля полностью отлито и гидроизолировано, начался монтаж самого перехода из сборного железобетона.

- Это шпунты для предотвращения обрушения насыпи, - пояснил г-н Долгих, показывая на железные конструкции вбитые посередине проспекта Октября. - Шпунты являются укреплением грунтовой стенки, больше нам не потребуется их забивать, ни на «Юношеской библиотеке», ни на «Бульваре Славы», ведь это доставляет дискомфорт жителям окрестных домов.

По словам г-на Долгих, строительство переходов возобновится 3 января.

- Мы работаем вахтовым методом, и уже в первых числах января из Перми выдвинется первая группа строителей, - сказал представитель подрядчика. – На Новый год на площадках останется дежурить охрана, а котлованы окружат забором. Строители работают в две смены, мы понимаем трудности города - усложнилось движение транспорта в двух местах на оживленном проспекте. Сейчас на «Юношеской библиотеке» трудятся 19 человек, а на «Бульваре славы» 8 строителей. Там задействованы механизаторы на вывозе грунта на котловане, а в январе, когда начнется строительство монолитной части, на бульвар перекинут остальных рабочих.

Напомним, что переходы будут не одинаковыми по габаритам. Если тоннель на «Юношеской библиотеке» проляжет на глубине 4,5 метров, а ширина его составит 8 метров, то на «Бульваре славы» переход опуститься на глубину 6 метров и будет 25 метров шириной.

Вице-мэр Владимир Дмитрюк сообщил, что при специализированном управлении по ремонту и содержанию искусственных сооружений создадут специальную структуру, которой передадут городские переходы. Таким образом, появится единый оператор по эксплуатации пешеходных тоннелей.

Ранее уфимские власти сообщали, что в новым подземных переходах не будет торговли, а на стенах разместиться социальная реклама.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44