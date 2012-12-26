Строительство подземных переходов идет с опережением графика

- Мы работаем вахтовым методом, и уже в первых числах января из Перми выдвинется первая группа строителей, - сказал представитель подрядчика. – На Новый год на площадках останется дежурить охрана, а котлованы окружат забором. Строители работают в две смены, мы понимаем трудности города - усложнилось движение транспорта в двух местах на оживленном проспекте. Сейчас на «Юношеской библиотеке» трудятся 19 человек, а на «Бульваре славы» 8 строителей. Там задействованы механизаторы на вывозе грунта на котловане, а в январе, когда начнется строительство монолитной части, на бульвар перекинут остальных рабочих.