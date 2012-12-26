Президент попенял минкульту на кадровую чехарду и потерю профессионализма

- Упал профессиональный уровень и творческая активность наших ведущих государственных театров, филармоний, именитых коллективов, - констатировал руководитель республики.
Рустэм Хамитов не стал называть конкретных виновников сложившейся ситуации и культурные учреждения, где падает профессиональный уровень, объяснив, что и «так все понятно».
Напомним, в октябре 2012 года башкирское министерство культуры возглавила заслуженная артистка Башкортостана Амина Шафикова.
Как заявил на правительственном заседании руководитель Башкортостана Рустэм Хамитов, ежегодно на сохранение и развитие культуры республика выделяет из бюджета до двух миллиардов рублей. В этом году проведен ремонт почти в 50 учреждениях культуры. В следующем году продолжится работа по укреплению материальной базы учреждений культуры и ремонту зданий. За четыре года гранты президента Башкирии получили 120 творческих инициатив в области культуры и искусства на общую сумму 16 миллионов рублей, то есть примерно по четыре миллиона рублей в год.
- Конечно, это минимальная поддержка, - сказал г-н Хамитов. - Поэтому со следующего года на реализацию творческих проектов, победивших по итогам конкурса, дополнительно будет выделяться ежегодно 100 миллионов рублей. Необходимо широко пропагандировать искусство республики на престижных всероссийских и международных конкурсах. Заниматься оцифровкой и презентацией в сети лучших произведений башкирской литературы, музыки и изобразительного искусства. Так что нужно двигаться вперед.
Кроме того, Рустэм Хамитов потребовал «реально начинать заботиться о работающих в отрасли людях», причем не только об увеличении их жалования, но и обеспечении жильем. Оказывается, средняя зарплата работников культуры в регионе- чуть более 10 тысяч рублей в месяц, а более половины сотрудников культурных учреждений не имеют собственной крыши над головой.
- Не мне вам говорить, что творческие люди зачастую лишены предприимчивости, практической жилки. Они живут в другом мире, - объяснил он. - Этим людям надо помогать. Им тяжело. Для приобретения жилья будем выделять на условиях софинансирования ежегодно не менее 50 млн рублей. Свой вклад в эту работу должна вносить и местная власть. Одним бюджетом республики тяжело обеспечить всех творческих работников квартирами. В жилье нуждаются не только яркие звезды сцены, популярные артисты, но и многочисленные работники сельских библиотек, клубов, народных коллективов.
Новому руководству минкульта Рустэм Хамитов посоветовал выполнить ряд его поручений, которые он озвучил в своем послании депутатам Курултая.
- Нужно принять программу по обеспечению качественными инструментами детских музыкальных школ. Подготовить качественные музейно-экскурсионные маршруты. Профессионально подойти к организации республиканских праздников, проведению у нас всероссийских и международных фестивалей, - перечислил он первоочередные задачи. - Надо повышать привлекательность нашей республики. Надо показывать то яркое, хорошее, что у нас есть. Пока с этим у нас не все благополучно.