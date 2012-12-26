Президент попенял минкульту на кадровую чехарду и потерю профессионализма

Как заявил на правительственном заседании руководитель Башкортостана Рустэм Хамитов, ежегодно на сохранение и развитие культуры республика выделяет из бюджета до двух миллиардов рублей. В этом году проведен ремонт почти в 50 учреждениях культуры. В следующем году продолжится работа по укреплению материальной базы учреждений культуры и ремонту зданий. За четыре года гранты президента Башкирии получили 120 творческих инициатив в области культуры и искусства на общую сумму 16 миллионов рублей, то есть примерно по четыре миллиона рублей в год.