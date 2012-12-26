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Мужчина, выгнавший школьников танцевать на мороз, ответит за ложные угрозы в суде

26 декабря 2012, 22:03
Сорвал новогоднюю дискотеку в ГДК в Стерлитамаке подвыпивший 43-летний мужчина, решив оповестить присутствующих о готовящемся взрыве. Несмотря на шумную музыку, «прорицатель» так громко прокричал, что сегодня «все взлетят на небо», что на танцполе началась паника. Заведующая заведением нажала тревожную кнопку вызова вневедомственной охраны МВД Башкирии. Сотрудники полиции дебошира задержали, но посчитали необходимым обследовать помещение. Кинологи со служебно-розыскными собаками проверили дворец и прилегающую территорию – взрывного устройства, к счастью, обнаружено не было. Но вечер для школьников оказался безнадежно испорчен – более 200 подростков, эвакуированных из городского дворца культуры, оставалось только танцевать от холода на улице.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, «террорист» забрел на дискотеку случайно, проходя мимо дворца и услышав веселую музыку. Пьяный мужчина подошел к ди-джею и попросил его поставить любимую мелодию, но получив отказ, разъярился и принялся угрожать сначала ведущему вечера, а потом, когда его попытались выставить из зала, и всему миру, пообещав «взорвать дворец к чертвой матери».

Теперь весельчак, испортивший школьную вечеринку, будет отвечать перед законом по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и, в случае, если суд признает его виновным, может ближайшие три года провести за решеткой.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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