Мужчина, выгнавший школьников танцевать на мороз, ответит за ложные угрозы в суде

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, «террорист» забрел на дискотеку случайно, проходя мимо дворца и услышав веселую музыку. Пьяный мужчина подошел к ди-джею и попросил его поставить любимую мелодию, но получив отказ, разъярился и принялся угрожать сначала ведущему вечера, а потом, когда его попытались выставить из зала, и всему миру, пообещав «взорвать дворец к чертвой матери».
Теперь весельчак, испортивший школьную вечеринку, будет отвечать перед законом по ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма») и, в случае, если суд признает его виновным, может ближайшие три года провести за решеткой.