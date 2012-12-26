Мужчина, выгнавший школьников танцевать на мороз, ответит за ложные угрозы в суде

Сорвал новогоднюю дискотеку в ГДК в Стерлитамаке подвыпивший 43-летний мужчина, решив оповестить присутствующих о готовящемся взрыве. Несмотря на шумную музыку, «прорицатель» так громко прокричал, что сегодня «все взлетят на небо», что на танцполе началась паника. Заведующая заведением нажала тревожную кнопку вызова вневедомственной охраны МВД Башкирии. Сотрудники полиции дебошира задержали, но посчитали необходимым обследовать помещение. Кинологи со служебно-розыскными собаками проверили дворец и прилегающую территорию – взрывного устройства, к счастью, обнаружено не было. Но вечер для школьников оказался безнадежно испорчен – более 200 подростков, эвакуированных из городского дворца культуры, оставалось только танцевать от холода на улице.