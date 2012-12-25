Умер ключевой свидетель по «делу «Мерседесов»

На 64 году жизни скончался бывший начальник производственно-технического отдела управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Анатолий Суворов.Почти всю жизнь г-н Суворов посвятил коммунальным службам столицы Башкирии, придя в трест «Дорремстрой» уфимского горисполкома, а потом долгое время проработав в управлении коммунального хозяйства Уфы. В 2011 году Анатолия Суворова перевели на должность руководителя сметно-договорного отдела Службы заказчика и технического надзора Уфы.