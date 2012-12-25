Умер ключевой свидетель по «делу «Мерседесов»

В разгар скандала об обнародовании «откатов» российским чиновникам, г-н Суворов в кулуарах назывался одним из главных свидетелей сделки, заключенной уфимской мэрией в начале «нулевых» годов с компанией «Мерседес Крайслер» по покупке коммунальных машин Mercedes-Benz Unimog. Напомним, в крупнейшем машиностроительном концерне признались, что за договор о поставке в Уфу девяти машин Unimog пришлось заплатить 64 тысяч дойчмарок чиновникам управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии.
Летом 2010 года Советское РУВД Уфы ответило министерству юстиции США, что не нашло доказательств дачи взятки и дальнейшие проверки чиновников коммунального ведомства прекратились.