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Умер ключевой свидетель по «делу «Мерседесов»

25 декабря 2012, 23:46
На 64 году жизни скончался бывший начальник производственно-технического отдела управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Анатолий Суворов.Почти всю жизнь г-н Суворов посвятил коммунальным службам столицы Башкирии, придя в трест «Дорремстрой» уфимского горисполкома, а потом долгое время проработав в управлении коммунального хозяйства Уфы. В 2011 году Анатолия Суворова перевели на должность руководителя сметно-договорного отдела Службы заказчика и технического надзора Уфы.

В разгар скандала об обнародовании «откатов» российским чиновникам, г-н Суворов в кулуарах назывался одним из главных свидетелей сделки, заключенной уфимской мэрией в начале «нулевых» годов с компанией «Мерседес Крайслер» по покупке коммунальных машин Mercedes-Benz Unimog. Напомним, в крупнейшем машиностроительном концерне признались, что за договор о поставке в Уфу девяти машин Unimog пришлось заплатить 64 тысяч дойчмарок чиновникам управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации столицы Башкирии.

Летом 2010 года Советское РУВД Уфы ответило министерству юстиции США, что не нашло доказательств дачи взятки и дальнейшие проверки чиновников коммунального ведомства прекратились.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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