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Уфимские тай-боксеры привезли медали из Кстово

25 декабря 2012, 23:06
В Кстово Нижегородской области прошел VI Всероссийский турнир по тайскому боксу «Кубок Содружества». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Москвы, Калининградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Ростовской и Ярославской областей, Республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, а также из Узбекистана.

Башкортостан представили 13 спортсменов из Уфы. По итогам турнира победителями в своих весовых категориях стали Данил Ильясов (ДЮСШ № 24, тренер Ирек Абдульманов, 10-11 лет, до 38 кг), Семен Егоров («Лига», тренер Артур Харисов, 12-13 лет, до 52 кг), Айрат Камаев (ДЮСШ № 22, тренер Ринат Шафеев, 18+, до 57 кг).

Серебряные медали в копилке Айрата Хаматшина (ДЮСШ № 22, тренер Ринат Шафеев, 14-15, до 42 кг), Эдуарда Галиаскарова (ДЮСШ № 22, тренер Ринат Шафеев, 16-17, до 57 кг), Азамата Зулькарнаева («Лига», тренер Артур Харисов, 18+, до 60 кг).

Бронзовыми призерами стали Карен Матевосян (ДЮСШ № 24, тренер Ирек Абдульманов, 10-11 лет, до 36 кг), Владислав Чернов (ДЮСШ № 24, тренер Ирек Абдульманов, 16-17 лет, до 57 кг), Алмаз Галяув («Лига», тренер Артур Харисов, 18+, до 60 кг), Артур Исмагилов (ДЮСШ № 22, тренер Ринат Шафеев, 18+, до 71 кг), Динар Шамсиев («Лига», тренер Артур Харисов, 18+, до 75 кг).

В командном зачете сборная Республики Башкортостан заняла третье место, первое и второе места заняли команды Московской и Нижегородской областей соответственно. Командный зачет проводился по результатам выступлений мужчин в классе «А».

Как сообщили в Федерации тайского бокса РБ, уфимец Айрат Камаев дебютировал в весовой категории до 57 кг и снова подтвердил звание «Мастер спорта России». Кроме того, Айрат Камаев и Азамата Зулькарнаев прошли отбор на чемпионат России, который пройдет в августе 2013 года в Кемерово.

Лилия МУРСАЛОВА.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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