Уфимские тай-боксеры привезли медали из Кстово

Башкортостан представили 13 спортсменов из Уфы. По итогам турнира победителями в своих весовых категориях стали Данил Ильясов (ДЮСШ № 24, тренер Ирек Абдульманов, 10-11 лет, до
Серебряные медали в копилке Айрата Хаматшина (ДЮСШ № 22, тренер Ринат Шафеев, 14-15, до
Бронзовыми призерами стали Карен Матевосян (ДЮСШ № 24, тренер Ирек Абдульманов, 10-11 лет, до
В командном зачете сборная Республики Башкортостан заняла третье место, первое и второе места заняли команды Московской и Нижегородской областей соответственно. Командный зачет проводился по результатам выступлений мужчин в классе «А».
Как сообщили в Федерации тайского бокса РБ, уфимец Айрат Камаев дебютировал в весовой категории до
Лилия МУРСАЛОВА.