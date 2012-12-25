Уфимские тай-боксеры привезли медали из Кстово

Как сообщили в Федерации тайского бокса РБ, уфимец Айрат Камаев дебютировал в весовой категории до 57 кг и снова подтвердил звание «Мастер спорта России». Кроме того, Айрат Камаев и Азамата Зулькарнаев прошли отбор на чемпионат России, который пройдет в августе 2013 года в Кемерово.