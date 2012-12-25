Самая дешевая городская недвижимость – в Деме, а самая дорогая – в Кировском районе

-Мировая практика пополнения бюджета, не сдача в аренду имущества, а земельный налог. Поэтому нам не надо держаться за эту недвижимость, тем более подвалы, и первые этажи. Готовы выкупать? Выкупайте. По крайней мере, не будет больше плача, что такая высокая аренда. Лучше продать все имущество и пополнять бюджет земельным налогом. Очень много городских площадей занимают общественные, политические, благотворительные организации, пользующиеся льготной ставкой. Надо продать им эти площади, потому что реально с них мы получаем лишь символическую плату, - сказал г-н Ялалов.