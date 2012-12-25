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Самая дешевая городская недвижимость – в Деме, а самая дорогая – в Кировском районе

25 декабря 2012, 23:59
В течение года власти столицы Башкирии трижды переписывали планы приватизации муниципальных помещений – с 390 до 814 млн рублей. Всего казна от торговли недвижимостью в 2012 году получила 773 млн рублей. По словам зампреда комитета по управлению муниципальной собственностью Тамары Пушкаревой, средняя стоимость квадратного метра на первом этаже при продаже муниципальной недвижимости составляет 38 тысяч рублей, подвала – 13 тысяч рублей.

- Средняя стоимость квадратного метра реализованных объектов составила 29,3 тысячи, - сообщила г-жа Пушкарева. - Для сравнения средняя стоимость метра в 2009 году - 36 тысяч, в 2010 году - 37 тысяч, в 2011 году - 36,9 тысяч рублей.

Как объяснили в КУМСе, снижение цены «квадрата» объясняется тем, что большая часть первых этажей жилых домов уже распродана.

Больше всего в этом году было продано помещений в Октябрьском районе – на 242 млн рублей, меньше всего в Деме – на 44 млн рублей. Самая дешевая недвижимость была в Калининском районе – 22,9 тысяч рублей за «квадрат», самые дорогие метры – в Кировском районе - 38,6 тысяч рублей.

Предпринимателям, пожелавшим выкупить у мэрии первый этаж, проще всего было в Деме – 27,5 тысяч за «квадрат», а самые дешевые подвальные помещения, как ни странно, оказались в Кировском районе – 8,5 тысяч за метр.

По данным КУМСа, столица Башкирии обгоняет по продажам своих помещений такие города как Пермь, Новосибирск, Оренбург и Екатеринбург.

- Комитетом формируется проект постановления прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год, в основном план формируется на основании заявлений арендаторов, изъявивших желание выкупить арендуемые площади в порядке преимущественного права, - заявила Тамара Пушкарева.

Интересно, что мэр Уфы Ирек Ялалов сторонник продажи муниципальной недвижимости. Вот как он объяснил свою позицию:

-Мировая практика пополнения бюджета, не сдача в аренду имущества, а земельный налог. Поэтому нам не надо держаться за эту недвижимость, тем более подвалы, и первые этажи. Готовы выкупать? Выкупайте. По крайней мере, не будет больше плача, что такая высокая аренда. Лучше продать все имущество и пополнять бюджет земельным налогом. Очень много городских площадей занимают общественные, политические, благотворительные организации, пользующиеся льготной ставкой. Надо продать им эти площади, потому что реально с них мы получаем лишь символическую плату, - сказал г-н Ялалов.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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