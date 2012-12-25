Самая дешевая городская недвижимость – в Деме, а самая дорогая – в Кировском районе

- Средняя стоимость квадратного метра реализованных объектов составила 29,3 тысячи, - сообщила г-жа Пушкарева. - Для сравнения средняя стоимость метра в 2009 году - 36 тысяч, в 2010 году - 37 тысяч, в 2011 году - 36,9 тысяч рублей.
Как объяснили в КУМСе, снижение цены «квадрата» объясняется тем, что большая часть первых этажей жилых домов уже распродана.
Больше всего в этом году было продано помещений в Октябрьском районе – на 242 млн рублей, меньше всего в Деме – на 44 млн рублей. Самая дешевая недвижимость была в Калининском районе – 22,9 тысяч рублей за «квадрат», самые дорогие метры – в Кировском районе - 38,6 тысяч рублей.
Предпринимателям, пожелавшим выкупить у мэрии первый этаж, проще всего было в Деме – 27,5 тысяч за «квадрат», а самые дешевые подвальные помещения, как ни странно, оказались в Кировском районе – 8,5 тысяч за метр.
По данным КУМСа, столица Башкирии обгоняет по продажам своих помещений такие города как Пермь, Новосибирск, Оренбург и Екатеринбург.
- Комитетом формируется проект постановления прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год, в основном план формируется на основании заявлений арендаторов, изъявивших желание выкупить арендуемые площади в порядке преимущественного права, - заявила Тамара Пушкарева.
Интересно, что мэр Уфы Ирек Ялалов сторонник продажи муниципальной недвижимости. Вот как он объяснил свою позицию:
-Мировая практика пополнения бюджета, не сдача в аренду имущества, а земельный налог. Поэтому нам не надо держаться за эту недвижимость, тем более подвалы, и первые этажи. Готовы выкупать? Выкупайте. По крайней мере, не будет больше плача, что такая высокая аренда. Лучше продать все имущество и пополнять бюджет земельным налогом. Очень много городских площадей занимают общественные, политические, благотворительные организации, пользующиеся льготной ставкой. Надо продать им эти площади, потому что реально с них мы получаем лишь символическую плату, - сказал г-н Ялалов.
Дмитрий КОЛПАКОВ.