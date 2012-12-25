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На каждого жителя Башкирии приходится 14 железных «червонцев»

25 декабря 2012, 23:40
Нацбанк Башкирии заявил, что полностью решил проблему нехватки разменной мелочи в розничных торговых сетях. Напомним, ранее монетарные власти начали изымать из оборота 10-рублевые банкноты, меняя их на монеты того же номинала. Однако ближе к лету стало очевидно, что изъято из розницы больше червонцев, чем возвращено в виде монет, особенно это остро отразилось на расчетах в общественном транспорте и мелких продуктовых магазинах.

Дефицит десятирублевок перебороли вливанием в розницу свежих банкнот, поэтому первую половину осени жителям Башкирии начали давать сдачу в торговых сетях свежими хрустящими червонцами.

Однако сколько бумажной мелочи вбросили в оборот, в госбанке назвать не могут, ссылаясь на коммерческую тайну. Но вместе с тем в ведомстве рассказали, сколько в среднем монет приходится на каждого жителя РБ. Зампред НБ РБ Габбас Ахметшин сообщил, что по расчетной оценке на одного жителя республики количество монет за этот год выросло с 254 до 290.

По данным НБ РБ, на каждого жителя Башкирии приходится до 114 монет номиналом в 10 копеек, до 29 монет номиналом в 50 копеек, до 33 монет номиналом в 1 рубль, до 13 монет номиналом в 5 рублей и 14 монет в 10 рублей.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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