На каждого жителя Башкирии приходится 14 железных «червонцев»

Однако сколько бумажной мелочи вбросили в оборот, в госбанке назвать не могут, ссылаясь на коммерческую тайну. Но вместе с тем в ведомстве рассказали, сколько в среднем монет приходится на каждого жителя РБ. Зампред НБ РБ Габбас Ахметшин сообщил, что по расчетной оценке на одного жителя республики количество монет за этот год выросло с 254 до 290.