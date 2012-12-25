На каждого жителя Башкирии приходится 14 железных «червонцев»

Дефицит десятирублевок перебороли вливанием в розницу свежих банкнот, поэтому первую половину осени жителям Башкирии начали давать сдачу в торговых сетях свежими хрустящими червонцами.
Однако сколько бумажной мелочи вбросили в оборот, в госбанке назвать не могут, ссылаясь на коммерческую тайну. Но вместе с тем в ведомстве рассказали, сколько в среднем монет приходится на каждого жителя РБ. Зампред НБ РБ Габбас Ахметшин сообщил, что по расчетной оценке на одного жителя республики количество монет за этот год выросло с 254 до 290.
По данным НБ РБ, на каждого жителя Башкирии приходится до 114 монет номиналом в 10 копеек, до 29 монет номиналом в 50 копеек, до 33 монет номиналом в 1 рубль, до 13 монет номиналом в 5 рублей и 14 монет в 10 рублей.
Дмитрий КОЛПАКОВ.