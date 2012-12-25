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Башкирия лишилась субсидий на покупку трамваев и троллейбусов

25 декабря 2012, 23:53
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев, перераспределяя средства бюджета 2012 года, подписал списки регионов, претендующих на получение федеральных субсидий на покупку электрического транспорта и газомоторных автобусов. Все электрические машины произведены на территории государств - участников Единого экономического пространства.

Если в сентябрьском постановлении правительства РФ по выделению субсидий на покупку общественного транспорта для Башкирии были выделены 18 газомоторных автобусов на 45 млн рублей, два трамвая на 10 млн рублей и шесть троллейбусов на 18 млн рублей, то уже в скорректированном в декабре реестре, республики не оказалось.

К примеру, Казань получит 262 новых автобуса, 40 троллейбусов и 22 трамвайных вагона на 885 млн рублей.

Кроме Башкортостана, из регионов ПФО в программу обновления общественного транспорта не вошли Марий Эл, Мордовия и Удмуртия. Главным критерием участия в субсидировании стало наличие у регионов планов по утилизации устаревшего общественного транспорта, и, видимо, территории, лишившиеся федеральных денег, таких программ не имели.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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