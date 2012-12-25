Башкирия лишилась субсидий на покупку трамваев и троллейбусов

Если в сентябрьском постановлении правительства РФ по выделению субсидий на покупку общественного транспорта для Башкирии были выделены 18 газомоторных автобусов на 45 млн рублей, два трамвая на 10 млн рублей и шесть троллейбусов на 18 млн рублей, то уже в скорректированном в декабре реестре, республики не оказалось.
К примеру, Казань получит 262 новых автобуса, 40 троллейбусов и 22 трамвайных вагона на 885 млн рублей.
Кроме Башкортостана, из регионов ПФО в программу обновления общественного транспорта не вошли Марий Эл, Мордовия и Удмуртия. Главным критерием участия в субсидировании стало наличие у регионов планов по утилизации устаревшего общественного транспорта, и, видимо, территории, лишившиеся федеральных денег, таких программ не имели.
Дмитрий КОЛПАКОВ.