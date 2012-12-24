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Жительница Туймазов вылечила мужа от алкоголизма, отправив его на тот свет

25 декабря 2012, 00:51
40-летняя жительница Туймазинского района Башкирии, устав от пьянства мужа, решила проблему алкоголизма супруга простым способом – лишила его жизни. Женщина взяла в подручные родственника супруга – вдвоем «санитары» вывезли опостылевшего всем пьяницу в лес, где забили ножкой от стола, а потом, перевезя убитого на берег реки, сбросили никому не нужное тело в прорубь. Парочка для столь ответственного дела даже позаимствовала у знакомых автомобиль, на котором вечером 14 декабря 2012 года и повезли на казнь алкоголика.

На следующее утро дама сделала два важных дела – отнесла заявление в полицию о пропаже благоверного и выплатила деньги родственнику мужа за участие в убийстве. Однако очень скоро правоохранители сумели разоблачить жестокосердную женщину – уже через неделю она призналась, что сама выступила киллером для ненавистного супруга. По мнению дамы, муж заслужил столь плачевную участь, так как нигде не работал и целыми днями пил горькую. Что заставило родственника алкоголика расправиться с братом, предстоит выяснить следствию. Сегодня «сладкая» парочка убийц находится под арестом.

Как сообщили «МКС» в СУ СК РФ по РБ, мужчине и женщине в ближайшее время предъявят обвинение в убийстве. В случае, если суд признает их виновными, им грозит до 15 лет за решеткой. Так что поборнице трезвого образа жизни не удастся насладиться свободой от зависимого человека.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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