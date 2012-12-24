Жительница Туймазов вылечила мужа от алкоголизма, отправив его на тот свет

На следующее утро дама сделала два важных дела – отнесла заявление в полицию о пропаже благоверного и выплатила деньги родственнику мужа за участие в убийстве. Однако очень скоро правоохранители сумели разоблачить жестокосердную женщину – уже через неделю она призналась, что сама выступила киллером для ненавистного супруга. По мнению дамы, муж заслужил столь плачевную участь, так как нигде не работал и целыми днями пил горькую. Что заставило родственника алкоголика расправиться с братом, предстоит выяснить следствию. Сегодня «сладкая» парочка убийц находится под арестом.