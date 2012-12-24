На дома в центре Уфы повесили новые указатели

Как сообщила «МКС» руководитель пресс-службы мэрии Полина Яковлева, гербы появятся на улицах Ленина, 50-лет Октября, Заки Валиди и Тукаева.
Так, например, «бегущая куница» украсила около полусотни столбов на улице 50 лет Октября и 60 столбов на Заки Валиди. По 36 светодиодных флагов России и Башкирии украсят улицу Тукаева, и по 420 флагов РФ и РБ смонтируют по трассе Уфа-аэропорт.
Также коммунальщики позаботились и об исторической идентичности городских улиц. 852 аншлага нового образца смонтированы на 28 улицах в центре города на домах, имевших дореволюционные названия. К примеру, рядом с новым названием улицы Свердлова значится и Малая Казанская, Гафури – Никольская, Пархоменко - Новая Сибирская, Сун-Ят-Сена – Копейкина, Энгельса - Малая Успенская, Чернышевского – Калмацкая, Аксакова – Каретная, Сочинская – Усольская.
В последний раз дизайн уличных указателей менялся в 2007 году при подготовке города к празднованию 450-летия вхождения Башкирии в состав России.
Интересно, что не все горожане с радостью отнеслись к появлению новых аншлагов с подсветкой, небеспочвенно полагая, что электричество на подсветку будет отнесено на счет общедомовых нужд.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Фото автора.