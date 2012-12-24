На дома в центре Уфы повесили новые указатели

Власти столицы Башкирии возродили советские детали городского оформления – гербы на опорах освещения. Вот уже более двадцати лет сеть уличных опор освещения не использовалась для пропаганды госсимволики, со времен, когда почти каждый фонарный столб носил на себе изображение серпа и молота. Однако к международным спортивным играм городские власти решили увековечить столбы светодиодными куницами – символом Уфы, а также символикой Башкортостана.