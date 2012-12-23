Защитники Шиханов вывели на мороз школьников

- Стоит посоветовать господину Юмагулову выучить химию, - говорит профессор. - Диоксины относятся к хлорорганическим соединениям и не образуются при производстве кальцинированной соды. А насчет «хлорной воды», могу сказать, что даже мне специалисту непонятно, что имеется в виду. В производственном процессе на предприятии используется дистиллированная жидкость, которая действительно имеет в составе некоторое количество ионов хлора. Но, следуя логике Юмагулова, и огуречный рассол тоже является хлорной водой, раз содержит раствор хлористого натрия, то есть - те же ионы хлора.