Защитники Шиханов вывели на мороз школьников

Напомним, страсти вокруг производства кальцинированной соды длятся давно. В ноябре в Стерлитамаке уже проходил подобный митинг, в котором приняли участие восемь человек, а месяцем ранее 300 работников «Соды» тоже митинговали, но с прямо противоположным требованием – начать разработку Шиханов, так как горы состоят из известняка, который жизненно необходим предприятию. Нынешняя акция завершилась автопробегом по маршруту: Шиханы – комбинат ОАО «Сода».
В выступлениях ораторов преобладали эмоции: «Сохраним природу для потомков», «Агидель не унитаз», «Руки прочь от Шиханов», а один из организаторов акции протеста, лидер стерлитамакского профсоюза «Союз труда» Денис Громов с уверенностью ученого-сейсмолога категорично заявил, что если в Шиханах начнется добыча природного известняка, то вскоре произойдет страшное землетрясение.
- Уфу уже регулярно трясет, - гневно заявляет Денис Громов. – И это все из-за того, что гору Шахтау сравняли с землей. И если допустить добычу дармового сырья на остальных горах, то мир ждут страшные катаклизмы.
Местный житель Анвар Рахматуллин, имеет свои претензии к комбинату ОАО «Сода».
- Нужно прекратить заполнять хранилище «Кама–1» ядовитыми отходами, - уверенно говорит г-н Рахматуллин. – Иначе оно переполнится, и яды отравят реку Белая, потом Волгу и Каспийское море.
Но на вопрос где находится объект «Кама-1», ишимбаец ответить не смог. А, как известно, емкость «Кама-1» относится к предприятию «Газпром Нефтехим Салават» (бывший «Салаватнефтеоргсинтез») и к ОАО «Сода» не имеет никакого отношения. Ну, видимо это недоработка организаторов, потому как следовало должным образом объяснить приглашенным, что они должны требовать в этот день.
Журналист Анвер Юмагулов также заявил о грядущем тотальном отравлении местной акватории.
- Промстоки завода содержат диоксины, - с уверенностью дипломированного химика говорит г-н Юмагулов. – А комбинат сбрасывает 4000 кубометров хлорных вод в свое хранилище, что чревато экологической катастрофой.
Однако, на вопрос, откуда в неорганических отходах органическое соединение – диоксины, и что же такое хлорные воды он тоже не смог ответить.
Мы обратились к почетному члену академии горных наук, доктору технических наук Николаю Приходько.
- Стоит посоветовать господину Юмагулову выучить химию, - говорит профессор. - Диоксины относятся к хлорорганическим соединениям и не образуются при производстве кальцинированной соды. А насчет «хлорной воды», могу сказать, что даже мне специалисту непонятно, что имеется в виду. В производственном процессе на предприятии используется дистиллированная жидкость, которая действительно имеет в составе некоторое количество ионов хлора. Но, следуя логике Юмагулова, и огуречный рассол тоже является хлорной водой, раз содержит раствор хлористого натрия, то есть - те же ионы хлора.
Видимо, каждый использовал протестное мероприятие как возможность заработать политический капитал. Но откровенно жалко было видеть на морозе группу школьников, которые так и не поняли, за что они митинговали.
Федор ЛЫТКИН.