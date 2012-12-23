В Уфе выступят русские богатыри вокала

Башкирская государственная филармония им.Х.Ахметова и фонд «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе представляют Международный Гала-концерт трех басов «Русские богатыри вокала, покорившие весь мир». Для многих бас – это воплощение мужественности и героизма, особенно популярный в России. Русские басы славятся во всем мире. И для всех без исключения непокоренной вершиной стало творчество «царя-баса», непревзойденного Федора Шаляпина.