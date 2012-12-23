В Уфе выступят русские богатыри вокала

«Гала-концерт 3-х басов» – это настоящее богатырское ристалище, на котором представлено все разноцветье басового репертуара. Каждый исполнитель уникален, не похож на остальных. Каждый из них уже покорил самую требовательную публику России, Европы и Америки. Каждый из них – звезда оперных подмостков.
В программе концерта – самые популярные оперные арии русских и зарубежных композиторов, трепетные и страстные русские романсы, народные песни разных стран из репертуара незабвенного Федора Шаляпина.
В концерте принимают участие звезды мировой оперы:
Владимир Огнев – солист Мариинского театра и Государственного академического Большого театра, гастролирует по всему миру, активно выступает с сольными концертами. Был удостоен Гран-при на фестивале «Большая медведица» (г.Новосибирск) за лучшее исполнение роли в драм.спектакле. Снимался в кино.
Владимир Кудашев – солист МТ «Новая опера» им.Е.Колобова, лауреат международных конкурсов, гастролирует по всему миру, сотрудничает с лучшими оперными театрами.
Денис Седов – солист Метрополитен-опера (США), «Ла Скала» (Италия), «Королевской оперы Ковент-Гарден» (Великобритания), «Лисео» (Испания), «Колон» (Аргентина) и многих других. Сотрудничает с известнейшими дирижерами и оркестрами. Принимал участие в нескольких мировых оперных премьерах.
23 января в 19.00 ч., Большой зал. Цена: 200 - 800 руб. Касса Тел. (347) 250-77-42