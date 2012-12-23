В Уфе прошел турнир по волейболу среди правоохранительных ведомств Башкирии

В первой партии победу одержали руководители МЧС. Во второй партии успех был на стороне наркоконтроля. В решающей третьей партии сильней оказались офицеры УФСКН РФ по РБ (1:2). Прошлогодние чемпионы – команда МЧС – довольствовались «серебром».
В игре за третье место между Башкортостанской таможней и МВД по РБ сильнее были сотрудники МВД (0:2). Пятое место взяла команда УФСБ РФ по РБ, шестое – Уфимский юридический институт МВД России, седьмое – Башкирское республиканское управление инкассации, восьмое – УФССП РФ по РБ, девятое – ГУФСИН РФ по РБ.
Победителей и призеров чествовали Министр внутренних дел по Башкортостану, председатель ФСО «Динамо» РБ Михаил Иванович Закомалдин, первый заместитель председателя ФСО «Динамо» РБ Рамиль Гарабиевич Набиев, Врио начальника УФСКН РФ по РБ Тагир Асхатович Ибрагимов, начальник ГУ МЧС России по РБ Валерий Шайхутдинович Хисамутдинов и супруга Э.А.Нигамедзянова (бывшего начальника УФСКН РФ по РБ) Римма Сантимировна.
Все участники были награждены ценными подарками, а победители и призеры получили кубки, медали и дипломы.
В ходе парада закрытия состоялось поднятие флагов России, Башкортостана и общества «Динамо» под гимны страны и республики.
Как отметил главный судья соревнований Радик Каримов, с каждым годом спортсмены показывают более высокий уровень подготовки.
- Здесь играет не молодежь, а офицеры – участники турнира не моложе 40 лет, - подчеркнул судья. – Однако по интересной игре они ничуть не уступают молодым. Команды были сформированы равные по силе, в течение четырех игровых дней они устроили захватывающие поединки, создали хорошую атмосферу.
Турнир по волейболу среди руководящего состава правоохранительных ведомств Республики Башкортостан впервые прошел в 2004 году в целях укрепления дружеских отношений между сотрудниками органов безопасности и правопорядка, а также для пропаганды физкультуры, спорта и здорового образа жизни, развития динамовского движения. Одним из главных вдохновителей турнира был начальник Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РБ генерал-майор полиции Эмир Анварович Нигамедзянов. Находясь на службе в органах безопасности и правопорядка, он проявлял активную жизненную позицию: помимо самоотверженной работы, он занимался спортом и приобщал к здоровому образу жизни возглавляемый им коллектив. Волейбол был одним из любимых видов спорта генерал-майора. После его безвременной кончины в 2006 году принято решение посвятить этот турнир его памяти.