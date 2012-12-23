В Уфе прошел турнир по волейболу среди правоохранительных ведомств Башкирии

Турнир по волейболу среди руководящего состава правоохранительных ведомств Республики Башкортостан впервые прошел в 2004 году в целях укрепления дружеских отношений между сотрудниками органов безопасности и правопорядка, а также для пропаганды физкультуры, спорта и здорового образа жизни, развития динамовского движения. Одним из главных вдохновителей турнира был начальник Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ по РБ генерал-майор полиции Эмир Анварович Нигамедзянов. Находясь на службе в органах безопасности и правопорядка, он проявлял активную жизненную позицию: помимо самоотверженной работы, он занимался спортом и приобщал к здоровому образу жизни возглавляемый им коллектив. Волейбол был одним из любимых видов спорта генерал-майора. После его безвременной кончины в 2006 году принято решение посвятить этот турнир его памяти.