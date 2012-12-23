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В Стерлитамаке сделали ставку на снижение заболеваемости и улучшение качества жизни

23 декабря 2012, 23:14
30 миллионов рублей выделило ОАО «Сода» (управляется компанией «Башхим») на ремонт и покупку оборудования стерлитамакской городской больницы №4. Здесь в кратчайшие сроки отремонтировали крышу круглосуточного стационара, заменили электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации. Медицинское оборудование, оргтехника, мебель и хозяйственный инвентарь на сумму 3,5 млн. рублей также безвозмездно переданы горбольнице. Кроме того, предприятие выделило средства на приобретение маммографа, компьютерного спирографа и ультразвукового денситометра, который является на сегодняшний момент единственным в Стерлитамаке.

В ближайших планах – приобретение аппарата ИВЛ и рентгенологического оборудования. Программа развития ГБ№4, включающей в себя стационар, детскую и взрослую поликлиники, женскую консультацию, амбулатории в поселках Шахтау и Строймаш, разработана до 2016 года. Акционеры «Соды» планируют выделять деньги ежегодно. В перспективе: проведение капитального ремонта поликлиники, амбулатории в поселке Шахтау, приобретение автоматического биохимического анализатора, лазерного хирургического комплекса, эндоскопического видеокомплекса, урологического и другого оборудования. Цель – снижение заболеваемости и улучшение качества жизни горожан.

- Создание комфортных условий для пациентов было главной задачей, - говорит главный врач больницы № 4 Рафис Шакиров. - Совет директоров «Соды» подошел к вопросу комплексно: сначала был сделан ремонт, заменены коммуникации, установлено современное оборудование и приобретены два автомобиля для обслуживания вызовов на дому. Благодаря помощи «Башкирской химии» и «Соды» горбольница №4 в ближайшее время станет самой современной в Стерлитамаке.

Как сообщили «МКС» в отделе информации и связей с общественностью ОАО «Сода», предприятие и городскую больницу №4 связывает многое: на протяжении десятилетий врачи этой лечебницы заботятся о здоровье работников. «Сода» в свою очередь не забывает о социальной ответственности – ежегодно в городской бюджет отчисляются миллионы, которые идут на содержание больниц, поликлиник, школ, детских садов. В этом году предприятием принято решение оказывать адресную помощь из рук в руки: удобно и дарителю, и принимающей стороне. Путь от вопроса до ответа сократился, а ответственности стало больше.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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