В Стерлитамаке сделали ставку на снижение заболеваемости и улучшение качества жизни

Как сообщили «МКС» в отделе информации и связей с общественностью ОАО «Сода», предприятие и городскую больницу №4 связывает многое: на протяжении десятилетий врачи этой лечебницы заботятся о здоровье работников. «Сода» в свою очередь не забывает о социальной ответственности – ежегодно в городской бюджет отчисляются миллионы, которые идут на содержание больниц, поликлиник, школ, детских садов. В этом году предприятием принято решение оказывать адресную помощь из рук в руки: удобно и дарителю, и принимающей стороне. Путь от вопроса до ответа сократился, а ответственности стало больше.